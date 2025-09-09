Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend een feestje vieren. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep, maar Yuki Tsunoda wist na een incident met Liam Lawson geen punten te pakken. Helmut Marko is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee.
Verstappen liet zien dat Red Bull nog steeds in staat is om races te winnen. De regerend wereldkampioen reed een foutloze race op het circuit van Monza, maar kon weer niet rekenen op steun van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Op Zandvoort kwam de Japanner nog als negende over de streep, maar in Monza werd hij slechts dertiende.
Tsunoda liet na afloop weten dat zijn auto veel schade had opgelopen na een incident met Liam Lawson. Tsunoda en Lawson waren tegen elkaar aangereden bij het ingaan van een bocht, en dat bleek een cruciaal moment te zijn in de race van de Japanner. Wat het extra pijnlijk maakte, was dat Lawson rijdt voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls.
Marko niet blij met Tsunoda
Red Bull-adviseur Helmut Marko was er vanzelfsprekend niet blij mee. Zwaar gefrustreerd besprak hij Tsunoda's race voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "De botsing met Lawson, die afkomstig is uit onze eigen stal, was ontzettend stom. Dat heeft auto blijkbaar zwaarder beschadigd."
Tsunoda en Lawson moeten rekening houden met een gesprekje met Marko. De Oostenrijkse teamadviseur werd gevraagd hoe ze intern met zo'n situatie omgaan: "Dat wordt achteraf besproken."
'Er was geen tempo'
Toen Marko zich even later bij de internationale media meldde, ging hij door op de problemen van Tsunoda: "Ik weet niet hoe erg de schade was." Marko krijgt dan te horen dat er schade aan de vloer van Tsunoda's auto was: "Ik weet het niet, zoals ik net al zei. En het tempo... Er was gewoon geen tempo."
HermanInDeZon
Is Marko zijn eigen schuld
Je weet dat het beide rijders met veel talenten maar dat zonder schade in duel gaan daar niet één van is. Als die dan elkaar tegenkomen, tja ...
Larry Perkins
Marko krijgt dan te horen dat er schade aan de vloer van Tsunoda's auto was: "Ik weet het niet, zoals ik net al zei. En het tempo... Er was gewoon geen tempo."
Helmut weet het niet, hij weet het niet, zoek het dan eerst uit voordat je in het openbaar kritiek levert...
Pietje Bell
Precies! Toen de journalist dat zei kon hij ook antwoorden dat dat de reden zou kunnen zijn dat hij zo langzaam reed.
monzaron
Lees het verhaal over het probleem van Tsunoda sinds hij in de F1 bij Red Bull. Het verhaal is van Franz Tost, gister op Servus tv Oostenrijk. Daar deelde Tost een behoorlijke tik uit naar de werkwijze van Tsunoda lees hier: 😉https://www.formel1.de/news/news/2025-09-09/tost-ueber-tsunoda-wuerde-tag-und-nacht-im-fahrerlager-sein
Larry Perkins
Gelezen. Tost zegt dat Yuki niet hard genoeg werkt, dat zegt de voormalige loopjongen van Red Bull die al ruim anderhalf jaar buitenspel staat.
Ik hecht er weinig waarde aan, want Helmut Marko die maar wat graag van de Japanner af lijkt te willen, had dat niet harde werken anders beslist al genoemd.
Blödsinn dus!
monzaron
Wat TOST zegt hecht ik meer waarde aan, hij kent Tsunoda en heeft er mee gewerkt. Tsunoda heeft met zijn onstellimg zichzelf verkakt bij RB,. Marko roept nu maar wat over Tsunado, hij heeft voor de rest van het seizoen geen vat meer over de situatie,daarom nu bla bla, einde seizoen Tsunoda weg bij Red Bull, niet eerder. (Deal Honda?)
Larry Perkins
Da's anderhalf jaar geleden @monzaron en Tost denkt te weten hoe Tsunoda functioneert bij een team waar hij (Tost) nooit heeft gewerkt.
In die anderhalf jaar kan Yuki zijn aanpak ook verandert hebben.
Maar denk dat we het niet eens gaan worden, maar wel dat Yuki aan het eind van het seizoen de deur uit wordt gezet.
Larry Perkins
* veranderd