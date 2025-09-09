user icon
icon

Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 17:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend een feestje vieren. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep, maar Yuki Tsunoda wist na een incident met Liam Lawson geen punten te pakken. Helmut Marko is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Verstappen liet zien dat Red Bull nog steeds in staat is om races te winnen. De regerend wereldkampioen reed een foutloze race op het circuit van Monza, maar kon weer niet rekenen op steun van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Op Zandvoort kwam de Japanner nog als negende over de streep, maar in Monza werd hij slechts dertiende.

Meer over Helmut Marko Marko doet grote onthulling over ingrijpende verandering bij Red Bull

Marko doet grote onthulling over ingrijpende verandering bij Red Bull

6 sep
 Verstappen naar Racing Bulls? Marko geeft antwoord op bizar vraagstuk

Verstappen naar Racing Bulls? Marko geeft antwoord op bizar vraagstuk

1 sep

Tsunoda liet na afloop weten dat zijn auto veel schade had opgelopen na een incident met Liam Lawson. Tsunoda en Lawson waren tegen elkaar aangereden bij het ingaan van een bocht, en dat bleek een cruciaal moment te zijn in de race van de Japanner. Wat het extra pijnlijk maakte, was dat Lawson rijdt voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Marko niet blij met Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko was er vanzelfsprekend niet blij mee. Zwaar gefrustreerd besprak hij Tsunoda's race voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "De botsing met Lawson, die afkomstig is uit onze eigen stal, was ontzettend stom. Dat heeft auto blijkbaar zwaarder beschadigd."

Tsunoda en Lawson moeten rekening houden met een gesprekje met Marko. De Oostenrijkse teamadviseur werd gevraagd hoe ze intern met zo'n situatie omgaan: "Dat wordt achteraf besproken."

'Er was geen tempo'

Toen Marko zich even later bij de internationale media meldde, ging hij door op de problemen van Tsunoda: "Ik weet niet hoe erg de schade was." Marko krijgt dan te horen dat er schade aan de vloer van Tsunoda's auto was: "Ik weet het niet, zoals ik net al zei. En het tempo... Er was gewoon geen tempo."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Helmut Marko Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 174

    Is Marko zijn eigen schuld

    Je weet dat het beide rijders met veel talenten maar dat zonder schade in duel gaan daar niet één van is. Als die dan elkaar tegenkomen, tja ...

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 17:25
  • Larry Perkins

    Posts: 59.701

    Marko krijgt dan te horen dat er schade aan de vloer van Tsunoda's auto was: "Ik weet het niet, zoals ik net al zei. En het tempo... Er was gewoon geen tempo."

    Helmut weet het niet, hij weet het niet, zoek het dan eerst uit voordat je in het openbaar kritiek levert...

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:34
    • Pietje Bell

      Posts: 30.827

      Precies! Toen de journalist dat zei kon hij ook antwoorden dat dat de reden zou kunnen zijn dat hij zo langzaam reed.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 18:39
  • monzaron

    Posts: 562

    Lees het verhaal over het probleem van Tsunoda sinds hij in de F1 bij Red Bull. Het verhaal is van Franz Tost, gister op Servus tv Oostenrijk. Daar deelde Tost een behoorlijke tik uit naar de werkwijze van Tsunoda lees hier: 😉https://www.formel1.de/news/news/2025-09-09/tost-ueber-tsunoda-wuerde-tag-und-nacht-im-fahrerlager-sein

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:42
    • Larry Perkins

      Posts: 59.701

      Gelezen. Tost zegt dat Yuki niet hard genoeg werkt, dat zegt de voormalige loopjongen van Red Bull die al ruim anderhalf jaar buitenspel staat.

      Ik hecht er weinig waarde aan, want Helmut Marko die maar wat graag van de Japanner af lijkt te willen, had dat niet harde werken anders beslist al genoemd.
      Blödsinn dus!

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:21
    • monzaron

      Posts: 562

      Wat TOST zegt hecht ik meer waarde aan, hij kent Tsunoda en heeft er mee gewerkt. Tsunoda heeft met zijn onstellimg zichzelf verkakt bij RB,. Marko roept nu maar wat over Tsunado, hij heeft voor de rest van het seizoen geen vat meer over de situatie,daarom nu bla bla, einde seizoen Tsunoda weg bij Red Bull, niet eerder. (Deal Honda?)

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.701

      Da's anderhalf jaar geleden @monzaron en Tost denkt te weten hoe Tsunoda functioneert bij een team waar hij (Tost) nooit heeft gewerkt.
      In die anderhalf jaar kan Yuki zijn aanpak ook verandert hebben.
      Maar denk dat we het niet eens gaan worden, maar wel dat Yuki aan het eind van het seizoen de deur uit wordt gezet.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:46
    • Larry Perkins

      Posts: 59.701

      * veranderd

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:47

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×