Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend een feestje vieren. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep, maar Yuki Tsunoda wist na een incident met Liam Lawson geen punten te pakken. Helmut Marko is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Verstappen liet zien dat Red Bull nog steeds in staat is om races te winnen. De regerend wereldkampioen reed een foutloze race op het circuit van Monza, maar kon weer niet rekenen op steun van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Op Zandvoort kwam de Japanner nog als negende over de streep, maar in Monza werd hij slechts dertiende.

Tsunoda liet na afloop weten dat zijn auto veel schade had opgelopen na een incident met Liam Lawson. Tsunoda en Lawson waren tegen elkaar aangereden bij het ingaan van een bocht, en dat bleek een cruciaal moment te zijn in de race van de Japanner. Wat het extra pijnlijk maakte, was dat Lawson rijdt voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Marko niet blij met Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko was er vanzelfsprekend niet blij mee. Zwaar gefrustreerd besprak hij Tsunoda's race voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "De botsing met Lawson, die afkomstig is uit onze eigen stal, was ontzettend stom. Dat heeft auto blijkbaar zwaarder beschadigd."

Tsunoda en Lawson moeten rekening houden met een gesprekje met Marko. De Oostenrijkse teamadviseur werd gevraagd hoe ze intern met zo'n situatie omgaan: "Dat wordt achteraf besproken."

'Er was geen tempo'

Toen Marko zich even later bij de internationale media meldde, ging hij door op de problemen van Tsunoda: "Ik weet niet hoe erg de schade was." Marko krijgt dan te horen dat er schade aan de vloer van Tsunoda's auto was: "Ik weet het niet, zoals ik net al zei. En het tempo... Er was gewoon geen tempo."