Verstappen gespot op Monza tijdens drukke bandentest

Max Verstappen heeft vandaag weer meters gemaakt in zijn Red Bull-bolide. Hij werd vanochtend gespot op het circuit van Monza, waar hij een bandentest voor Pirelli afwerkte. Hij was zeker niet de enige coureur op het circuit waar afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix werd verreden.

Het was al eventjes bekend dat Verstappen vandaag in actie zou komen tijdens de bandentest van Pirelli. De Nederlander won afgelopen de Grand Prix van Italië, en mocht vanochtend zoveel mogelijk meters gaan maken om data te verzamelen. Pirelli is bezig met het testen van de banden voor 2026, en werkt dit jaar regelmatig tests af met de teams. Ook na de Grand Prix van Hongarije werd er bijvoorbeeld getest.

Drukke testdag

Zoals verwacht verscheen Verstappen vanochtend op de baan, zo is te zien op foto's en video's die rondgaan op de sociale media. Hij was niet de enige coureur die vandaag in actie kwam tijdens de bandentest. Zoals verwacht verscheen ook Felipe Drugovich op de baan, die namens Aston Martin in actie kwam tijdens de ochtendsessie. Ook Isack Hadjar verscheen op het asfalt, terwijl het eerder de verwachting was dat Racing Bulls pas morgen in actie zou komen.

Op weg naar huis

Verstappen geeft voor de middagsessie waarschijnlijk het stuur over aan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De viervoudig wereldkampioen zal vanmiddag in ieder geval niet zelf rijden, want zijn privéjet staat al klaar op het vliegveld van Milaan. Het is de verwachting dat Verstappen instapt en terugreist naar zijn woonplaats Monaco.

Nürburgring

Lang kan Verstappen niet genieten van zijn rust, want het is de verwachting dat hij vrijdag aanwezig is op de Nürburgring. Hij wil zijn permit halen om te mogen racen op de Nordschleife en zal vrijdag deelnemen aan een cursus. Duitse media meldden ook dat Verstappen op zaterdag deelneemt aan zijn eerste race op de Groene Hel.