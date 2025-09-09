user icon
Prachtig gebaar: Verstappen verrast autistische pizzabakkers

Prachtig gebaar: Verstappen verrast autistische pizzabakkers
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 12:09
  15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander was populair in Italië, en werd na zijn zege zelfs toegezongen door de Tifosi. Na afloop maakte hij nog meer indruk door wat tijd vrij te maken voor de mensen die de catering verzorgden in de paddock.

Verstappen kende een ijzersterk weekend in Monza. Op het iconische circuit voelde hij zich al sinds de eerste vrije training goed, en dat resulteerde in een indrukwekkende pole position op zaterdag en een prachtige zege op zondag. Verstappen was zichtbaar blij met zijn derde overwinning van het seizoen. Na afloop zorgde hij met een mooi gebaar voor dolle vreugde.

Prachtig gebaar

Verstappen bracht namelijk een bezoekje aan de mensen van PizzAut, die de catering verzorgden in de paddock op het circuit van Monza. PizzAut is een project van de pizzabakker Nico Acampora die met autistische kinderen pizzarestaurants runt. In Monza hadden ze de taak gekregen om voor pizza's te zorgen in de paddock, en naar eigen zeggen hadden ze in drie dagen tijd zo'n 2000 pizza's gebakken.

Het bezoekje van Verstappen maakte veel los, zo schrijft PizzAut in een bericht op Instagram. Ze stellen in een enthousiaste post dat het voelt als een droom, waarna ze afsluiten met een krachtige boodschap: "Op deze foto is de Formule 1-kampioen te zien met onze kampioenen van de inclusie!"

Verstappen weer in actie

Verstappen is vandaag overigens weer aanwezig op het circuit van Monza. Hij komt namens Red Bull Racing in actie tijdens een speciale testdag van Pirelli. Hij neemt niet de hele dag voor zijn rekening, want ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zal instappen. Ook het team van Aston Martin is te vinden op de baan, daar neemt reservecoureur Felipe Drugovich plaats achter het stuur. Morgen is het de beurt aan de teams van Williams en Racing Bulls.

@

Posts: 356

Verstappen heeft veel bakkers verrast afgelopen weekend, eerst 19 koekenbakkers (woorden van de grote boze Wolff min of meer) en daarna de pizzabakkers, wat ik dan ook wel een mooi gebaar vind

  • 5
  • 9 sep 2025 - 12:26
Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.275

    "Prachtig gebaar: Verstappen verrast autistische pizzabakkers".

    .........

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 12:11
    • snailer

      Posts: 29.583

      Il vecchio brontolone è disgustoso

      • + 4
      • 9 sep 2025 - 12:20
    • F1jos

      Posts: 4.647

      Persoonlijk vind ik dit een mooier gebaar dan al het gezwaai naar “ best fans ever “.

      • + 2
      • 9 sep 2025 - 12:37
    • snailer

      Posts: 29.583

      En Ouw-vriend Russell zou hebben gezegd:
      .
      Sono più veloce di quelle persone autistiche

      • + 1
      • 9 sep 2025 - 12:52
    • van lotje,g

      Posts: 1.079

      Zooo voorspelbaas..

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:02
    • snailer

      Posts: 29.583

      Moet zeggen dat ik achteraf dit beter vind klinken:

      Sono più veloce di quei pizzaioli autistici

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:08
  • @

    Posts: 356

    Verstappen heeft veel bakkers verrast afgelopen weekend, eerst 19 koekenbakkers (woorden van de grote boze Wolff min of meer) en daarna de pizzabakkers, wat ik dan ook wel een mooi gebaar vind

    • + 5
    • 9 sep 2025 - 12:26
  • NicoS

    Posts: 19.334

    Gelukkig heeft hij ze niet verast…;)

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 12:35
    • snailer

      Posts: 29.583

      Zou mij niet hebben verbaasd als men dit woord in de header had gebruikt.

      • + 1
      • 9 sep 2025 - 12:55
    • Joeppp

      Posts: 8.039

      Nee, dan hadden we n een pizza calamiteiten.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 12:56
  • schwantz34

    Posts: 40.818

    Na Franz Herman gaat SuperMax nu ook door het leven als SuperMario!

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 12:39
    • snailer

      Posts: 29.583

      Nu zit je wel onze mede tijger mario hier te beledigen, he!

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 12:53
    • Polleke2

      Posts: 1.722

      Oh die zie je toch niet als Max de boel gedeclasseerd heeft.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:33
  • Skoda F1

    Posts: 316

    Hij verraste zon beetje iedereen in monza! Maar om nou gelijk de tifosi autistisch te noemen lijkt me wat overdreven

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 12:53
  • Pietje Bell

    Posts: 30.817

    De kinderen waren er al heel trots op dat ze voor iedereen in de F1 een pizza mochten
    bakken en nu kwam de regerend WK zelf ook nog langs!
    Ze waren echt helemaal door het dolle viel er in de Italiaanse media te lezen. Mooi toch?!

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 13:20

