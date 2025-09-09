"Prachtig gebaar: Verstappen verrast autistische pizzabakkers".

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander was populair in Italië, en werd na zijn zege zelfs toegezongen door de Tifosi. Na afloop maakte hij nog meer indruk door wat tijd vrij te maken voor de mensen die de catering verzorgden in de paddock.

Verstappen kende een ijzersterk weekend in Monza. Op het iconische circuit voelde hij zich al sinds de eerste vrije training goed, en dat resulteerde in een indrukwekkende pole position op zaterdag en een prachtige zege op zondag. Verstappen was zichtbaar blij met zijn derde overwinning van het seizoen. Na afloop zorgde hij met een mooi gebaar voor dolle vreugde.

Prachtig gebaar

Verstappen bracht namelijk een bezoekje aan de mensen van PizzAut, die de catering verzorgden in de paddock op het circuit van Monza. PizzAut is een project van de pizzabakker Nico Acampora die met autistische kinderen pizzarestaurants runt. In Monza hadden ze de taak gekregen om voor pizza's te zorgen in de paddock, en naar eigen zeggen hadden ze in drie dagen tijd zo'n 2000 pizza's gebakken.

Het bezoekje van Verstappen maakte veel los, zo schrijft PizzAut in een bericht op Instagram. Ze stellen in een enthousiaste post dat het voelt als een droom, waarna ze afsluiten met een krachtige boodschap: "Op deze foto is de Formule 1-kampioen te zien met onze kampioenen van de inclusie!"

Verstappen weer in actie

Verstappen is vandaag overigens weer aanwezig op het circuit van Monza. Hij komt namens Red Bull Racing in actie tijdens een speciale testdag van Pirelli. Hij neemt niet de hele dag voor zijn rekening, want ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zal instappen. Ook het team van Aston Martin is te vinden op de baan, daar neemt reservecoureur Felipe Drugovich plaats achter het stuur. Morgen is het de beurt aan de teams van Williams en Racing Bulls.