Dat Max Verstappen in het rijtje van de beste Formule 1-coureurs aller tijden thuishoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Voormalig F1-coureur David Coulthard gaat echter nog een stap verder. Volgens de Schot steekt Verstappen zelfs boven grootheden als Michael Schumacher en Lewis Hamilton uit, en hoort hij samen met Ayrton Senna tot de allerbeste ooit.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso. Al snel kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling terecht. Oorspronkelijk zou hij in 2017 de overstap maken naar Red Bull Racing, maar Helmut Marko besloot na de Grand Prix van Rusland in 2016 al in te grijpen. Daniil Kvyat werd naar Toro Rosso teruggezet en Verstappen kreeg zijn kans bij het topteam. Die greep hij direct: in Barcelona won hij bij zijn debuut voor Red Bull meteen zijn eerste Grand Prix en vanaf dat moment vocht hij structureel mee om podiumplaatsen.

Een wereldtitel liet echter nog op zich wachten. Jarenlang domineerden Hamilton en Mercedes de Formule 1 en moest Verstappen het doen met losse zeges. In 2021 brak eindelijk zijn grote moment aan. In dat seizoen veroverde hij zijn eerste wereldtitel en sindsdien gaat het alleen maar harder. Inmiddels staat de teller voor de Limburger op vier wereldtitels, 66 overwinningen, 45 polepositions en 119 podiumplaatsen.

Coulthard rankt Verstappen boven Schumacher en Hamilton

In een TikTok-video van Liam Kalevi werd Coulthard gevraagd om coureurs te rangschikken ten opzichte van Verstappen. De Schot mocht pas reageren wanneer er een betere naam werd genoemd. Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Hamilton en zelfs Schumacher kwamen voorbij, maar volgens Coulthard gaat niemand Verstappen voorbij. “Hij en Senna zijn de beste”, concludeert de voormalig coureur van onder meer McLaren en Red Bull.

