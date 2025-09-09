user icon
Coulthard zet Verstappen in héél illuster rijtje: "Hij en Max zijn de beste ooit"

Coulthard zet Verstappen in héél illuster rijtje: "Hij en Max zijn de beste ooit"
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 12:46
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Dat Max Verstappen in het rijtje van de beste Formule 1-coureurs aller tijden thuishoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Voormalig F1-coureur David Coulthard gaat echter nog een stap verder. Volgens de Schot steekt Verstappen zelfs boven grootheden als Michael Schumacher en Lewis Hamilton uit, en hoort hij samen met Ayrton Senna tot de allerbeste ooit.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso. Al snel kwam zijn loopbaan in een stroomversnelling terecht. Oorspronkelijk zou hij in 2017 de overstap maken naar Red Bull Racing, maar Helmut Marko besloot na de Grand Prix van Rusland in 2016 al in te grijpen. Daniil Kvyat werd naar Toro Rosso teruggezet en Verstappen kreeg zijn kans bij het topteam. Die greep hij direct: in Barcelona won hij bij zijn debuut voor Red Bull meteen zijn eerste Grand Prix en vanaf dat moment vocht hij structureel mee om podiumplaatsen.

Een wereldtitel liet echter nog op zich wachten. Jarenlang domineerden Hamilton en Mercedes de Formule 1 en moest Verstappen het doen met losse zeges. In 2021 brak eindelijk zijn grote moment aan. In dat seizoen veroverde hij zijn eerste wereldtitel en sindsdien gaat het alleen maar harder. Inmiddels staat de teller voor de Limburger op vier wereldtitels, 66 overwinningen, 45 polepositions en 119 podiumplaatsen.

Coulthard rankt Verstappen boven Schumacher en Hamilton

In een TikTok-video van Liam Kalevi werd Coulthard gevraagd om coureurs te rangschikken ten opzichte van Verstappen. De Schot mocht pas reageren wanneer er een betere naam werd genoemd. Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Hamilton en zelfs Schumacher kwamen voorbij, maar volgens Coulthard gaat niemand Verstappen voorbij. “Hij en Senna zijn de beste”, concludeert de voormalig coureur van onder meer McLaren en Red Bull.

snailer

Posts: 29.582

En LeclercFan is wederom groener geworden.

  • 3
  • 9 sep 2025 - 12:57
  • snailer

    Posts: 29.583

    En LeclercFan is wederom groener geworden.

    • + 3
    • 9 sep 2025 - 12:57
    • snailer

      Posts: 29.583

      Owww. En dit was geen sneer naar LeclercFan. Die was aldie superlatieven verhalen van de pundits zat.

      Ik kan je zeggen dat ik er ook niet op zit te wachten.

      • + 1
      • 9 sep 2025 - 13:03
    • Paulie

      Posts: 4.404

      probleem met die superlatieven is, dat sinds zondag iedereen ze tekort komt. En ik kan ook niemand verder helpen. Ben zelf ook door m'n superlatieven heen.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.275

    David via Tik-Tok.....gruwel.
    Maar hij heeft voor de helft gelijk....Max heeft geen gelijke, ook Senna niet.....

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 12:58
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.708

    Muwaah..
    Voor mij is Schumacher de beste ooit. Wat hij kon - heb ik daarvoor en daarna nooit gezien. Verstappen zou ik wel in het rijtje naast Hamilton kunnen plaatsen, dat dan weer wel.
    1. Schumacher
    2. Senna
    3. Prost / Hamilton / misschien Verstappen

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 13:20
    • Piccachu

      Posts: 553

      Verstappen heeft ook dingen gedaan die ik nog nooit ervoor heb gezien. Dus als je dat als argument gebruikt, zou je Max op zijn minst gelijk moeten zetten met Schumacher. En voor Schumacher zijn tijd liet Senna dingen zien die ik ervoor nog nooit had gezien.

      Dingen die Schumacher deed heb ik overigens wel erna nog gezien, onder andere door Verstappen. Waarvan ik vind dat hij eigenlijk het F1 niveau naar een nog hoger niveau heeft gebracht.

      Maar het blijft uiteindelijk niet te vergelijken allemaal met elkaar. Laten we maar gewoon genieten van grootheden zoals Schumacher, Senna en Verstappen.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:31
  • HermanInDeZon

    Posts: 166

    Hangt van je definitie van "beste" af natuurlijk.

    Voor mij is (vooralsnog) Schumacher beter dan Verstappen omdat hij toch nog net dat beetje "intelligenter" reed en omwille van wat hij bij Ferrari heeft gepresteerd én het feit dat hij bij twee verschillende teams wereldkampioen is geworden. Maar dat is subjectief natuurlijk

    Hamilton en Prost horen zeker ook in het rijtje van groten thuis - voor mij eigenlijk meer dan Senna (overall)

    Als het gaat om puur "de snelste" dan ben ik het wel eens dat je een Senna & Verstappen 'boven' een Schumacher/Hamilton kan plaatsen. Hoe verrekte snel Schumacher ook was, denk ik dat over één ronde Senna & Verstappen toch nog -net- iets meer uit een wagen kunnen halen.
    (En als ik dan toch tussen Senna en Verstappen moet kiezen voor "pure" snelheid, dan kan ik me meer gelegenheden voor de geest halen dat Senna 'het net niet' voor elkaar kreeg dan bij Verstappen)

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 13:28
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.708

      Het lijkt er opdat je de pure snelheid van Schumacher onderschat. Tussen 1993-1999 was hij bijna constant 1,5-2 sec sneller dan zijn teamgenoten en behaalde hij topklasseringen tijdens de kwalificaties waarbij (met uitzondering 1995) ik me serieus afvroeg hoe het mogelijk was en het is onmogelijk dat dat hij uberhaupt dat soort resultaten haalde. Waarschijnlijk omdat het standaard gebeurde waren we daar aan gewend.. Maar om te zeggen dat hij minder pure snelheid had.. gaat me te ver. De beste man won zijn kart wedstrijden met de banden die hij uit vuilnisbak viste die andere racers weggegooid had.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 13:36

