Het raceweekend in Las Vegas is voor Lando Norris uitgedraaid op een teleurstelling. Hij kwam als tweede over de streep, maar werd uren later gediskwalificeerd. Toch was het voor Norris wel een historische race, want hij evenaarde een bijzonder record voor McLaren.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position, maar verloor de leiding in de eerste bocht aan Max Verstappen. Norris probeerde zijn Nederlandse rivaal de pas af te snijden, maar dat plannetje mislukte. De McLaren-coureur schoot rechtdoor, en viel terug naar de derde plaats. Norris vocht zich terug naar de tweede plaats, maar kreeg in de slotfase de opdracht om rustiger aan te doen.

Uren na afloop van de Grand Prix bleek dat de auto's van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri niet door de technische keuring van de FIA waren gekomen. De bodemplanken bij beide auto's waren te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Norris en Piastri werden gediskwalificeerd, waardoor de titelstrijd nu helemaal openligt. Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl hij nog maar een achterstand van 24 punten heeft op Norris.

Op gelijke hoogte met Coulthard

Voor Norris was het dus een race met een zure nasmaak, maar hij heeft wel een nieuw record op zijn naam gezet. Hij heeft namelijk David Coulthard geëvenaard, en is nu samen met de Schot de coureur met de meeste racestarts voor McLaren. Beide coureurs verschenen in totaal 150 keer aan de start van een Grand Prix namens McLaren.

Norris wist elf van die 150 Grands Prix te winnen, terwijl Coulthard in dat aantal races twaalf keer wist te winnen. Norris kan aankomend weekend in Qatar het record van Coulthard definitief overnemen. De Brit beschikt over een meerjarige deal, en kan de eerste McLaren-wereldkampioen worden sinds Lewis Hamilton in 2008.

Coureurs met de meeste racestarts voor McLaren:

1. Lando Norris - 150 Grands Prix

2. David Coulthard - 150 Grands Prix

3. Jenson Button - 136 Grands Prix

4. Mika Häkkinen - 131 Grands Prix

5. Lewis Hamilton - 110 Grands Prix