user icon
icon

Norris schrijft F1-geschiedenis in Las Vegas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris schrijft F1-geschiedenis in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 12:46
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Las Vegas is voor Lando Norris uitgedraaid op een teleurstelling. Hij kwam als tweede over de streep, maar werd uren later gediskwalificeerd. Toch was het voor Norris wel een historische race, want hij evenaarde een bijzonder record voor McLaren.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position, maar verloor de leiding in de eerste bocht aan Max Verstappen. Norris probeerde zijn Nederlandse rivaal de pas af te snijden, maar dat plannetje mislukte. De McLaren-coureur schoot rechtdoor, en viel terug naar de derde plaats. Norris vocht zich terug naar de tweede plaats, maar kreeg in de slotfase de opdracht om rustiger aan te doen.

Meer over Lando Norris Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Uren na afloop van de Grand Prix bleek dat de auto's van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri niet door de technische keuring van de FIA waren gekomen. De bodemplanken bij beide auto's waren te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Norris en Piastri werden gediskwalificeerd, waardoor de titelstrijd nu helemaal openligt. Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl hij nog maar een achterstand van 24 punten heeft op Norris.

Op gelijke hoogte met Coulthard

Voor Norris was het dus een race met een zure nasmaak, maar hij heeft wel een nieuw record op zijn naam gezet. Hij heeft namelijk David Coulthard geëvenaard, en is nu samen met de Schot de coureur met de meeste racestarts voor McLaren. Beide coureurs verschenen in totaal 150 keer aan de start van een Grand Prix namens McLaren.

Norris wist elf van die 150 Grands Prix te winnen, terwijl Coulthard in dat aantal races twaalf keer wist te winnen. Norris kan aankomend weekend in Qatar het record van Coulthard definitief overnemen. De Brit beschikt over een meerjarige deal, en kan de eerste McLaren-wereldkampioen worden sinds Lewis Hamilton in 2008.

Coureurs met de meeste racestarts voor McLaren:

1. Lando Norris - 150 Grands Prix

2. David Coulthard - 150 Grands Prix

3. Jenson Button - 136 Grands Prix

4. Mika Häkkinen - 131 Grands Prix

5. Lewis Hamilton - 110 Grands Prix

NicoS

Posts: 19.684

Om als derde coureur het F-woord te gebruiken tijdens het interview na de race?…
Benieuwd of hij ook een boete gaat krijgen….

  • 5
  • 25 nov 2025 - 12:53
F1 Nieuws Lando Norris David Coulthard McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.684

    Om als derde coureur het F-woord te gebruiken tijdens het interview na de race?…
    Benieuwd of hij ook een boete gaat krijgen….

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 12:53
    • Pietje Bell

      Posts: 32.013

      Uiteraard niet. Max moest als voorbeeld dienen, maar kennelijk is die regel alweer afgeschaft.
      Vol voor de camera en Max zei zelfs nog lachend dat dat niet mocht.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 13:57
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.847

      Grappig ook dat Sky dat momentje volledig negeerde. Met Verstappen zou het juist andersom zijn en zouden ze waarschijnlijk zo lang zeiken totdat hij een straf kreeg.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 14:02
    • Wim Groothoff

      Posts: 30

      Hij is een Engelsman en die mogen dat 🤷

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 14:57

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar