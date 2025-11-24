Lando Norris deed er afgelopen weekend in Las Vegas alles aan om zijn leidende positie te verdedigen bij de start. Hij probeerde Max Verstappen in bocht 1 te verslaan met een trucje dat vaak wordt gebruikt door de Nederlander. Norris maakte echter een foutje, en dat leverde hem een pijnlijke sneer van David Coulthard op.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position. Hij deelde de eerste startrij met Max Verstappen, en wist dat hij niets te verliezen had. Norris had besloten dat hij zijn plekje op een felle manier moest verdedigen, en besloot iets te doen wat Verstappen al ontelbare keren tegen hem heeft gebruikt. Toen de lichten doofden, stuurde Norris direct naar links om Verstappen de pas af te snijden.

Waar Verstappen het in dit soort situaties vaak lukt om de controle te houden, ging dit mis bij Norris. Hij schatte de eerste bocht verkeerd in, en schoot de uitloopzone in. Norris viel terug naar de derde plaats, omdat naast Verstappen ook George Russell hem wist in te halen. Verstappen wist de race uiteindelijk te winnen.

'Hij kent de regels niet'

De actie van Norris was tijdens en na afloop van de race het onderwerp van gesprek. Oud-coureur David Coulthard leverde tijdens de race commentaar bij F1 TV, en hij had een duidelijke mening over de actie van Norris: "Hij probeerde Verstappen te verslaan met zijn eigen spelletje. Het probleem is dat hij de regels van dat spel helemaal niet kent."

Pijnlijk weekend voor Norris

Voor Norris werd het een lastige race, en hij wist zich uiteindelijk nog op te werken naar de tweede plaats. In de slotfase probeerde hij Verstappen bij te halen, maar hij kreeg de opdracht om rustig aan te doen. Na afloop van de race maakte Norris een terneergeslagen indruk, en voerde de FIA veel tests uit bij de auto van Norris. Uiteindelijk bleek dat de bodemplank te ver was afgesleten, en werd Norris gediskwalificeerd. Hetzelfde gold voor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.