user icon
icon

Norris hard aangepakt na kopiëren van tactiek van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris hard aangepakt na kopiëren van tactiek van Verstappen
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 12:46
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris deed er afgelopen weekend in Las Vegas alles aan om zijn leidende positie te verdedigen bij de start. Hij probeerde Max Verstappen in bocht 1 te verslaan met een trucje dat vaak wordt gebruikt door de Nederlander. Norris maakte echter een foutje, en dat leverde hem een pijnlijke sneer van David Coulthard op.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position. Hij deelde de eerste startrij met Max Verstappen, en wist dat hij niets te verliezen had. Norris had besloten dat hij zijn plekje op een felle manier moest verdedigen, en besloot iets te doen wat Verstappen al ontelbare keren tegen hem heeft gebruikt. Toen de lichten doofden, stuurde Norris direct naar links om Verstappen de pas af te snijden.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov

Waar Verstappen het in dit soort situaties vaak lukt om de controle te houden, ging dit mis bij Norris. Hij schatte de eerste bocht verkeerd in, en schoot de uitloopzone in. Norris viel terug naar de derde plaats, omdat naast Verstappen ook George Russell hem wist in te halen. Verstappen wist de race uiteindelijk te winnen.

'Hij kent de regels niet'

De actie van Norris was tijdens en na afloop van de race het onderwerp van gesprek. Oud-coureur David Coulthard leverde tijdens de race commentaar bij F1 TV, en hij had een duidelijke mening over de actie van Norris: "Hij probeerde Verstappen te verslaan met zijn eigen spelletje. Het probleem is dat hij de regels van dat spel helemaal niet kent."

Pijnlijk weekend voor Norris

Voor Norris werd het een lastige race, en hij wist zich uiteindelijk nog op te werken naar de tweede plaats. In de slotfase probeerde hij Verstappen bij te halen, maar hij kreeg de opdracht om rustig aan te doen. Na afloop van de race maakte Norris een terneergeslagen indruk, en voerde de FIA veel tests uit bij de auto van Norris. Uiteindelijk bleek dat de bodemplank te ver was afgesleten, en werd Norris gediskwalificeerd. Hetzelfde gold voor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

NicoS

Posts: 19.676

Dit is helemaal geen tactiek van verstappen, dit wordt al zo lang gedaan. Degene die pole heeft, wil de deur altijd sluiten als dat kan, niets nieuws.

  • 5
  • 24 nov 2025 - 12:54
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris David Coulthard Red Bull Racing McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (14)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.676

    Dit is helemaal geen tactiek van verstappen, dit wordt al zo lang gedaan. Degene die pole heeft, wil de deur altijd sluiten als dat kan, niets nieuws.

    • + 5
    • 24 nov 2025 - 12:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 352

      De beruchte Schumacher - start ;)

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 13:01
    • NicoS

      Posts: 19.676

      Klopt, maar ook daarvoor deden ze het al.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 13:32
    • snailer

      Posts: 30.759

      Dit is inderdaad gewoon racen. Vorig jaar in Spanje begon Norris er trouwens al mee. Alleen zat daar Verstappen er wel naast.

      Meest gevaarlijke actie die ik in jaren van een rijder heb gezien, daar naast de grand stands en de pit straat waar onog veel monteurs stonden. EN terwijl een heel veld achterop reed met 300 km/uur.

      Wat norris nu deed is racen. Verstappen zat er nog net achter, echter is het knap dat Norris dit kon zien. Daarbij is het niet handig geweest en had Piastri terug in het kampioenschap kunnen brengen (even de dsq vergetend.)
      Norris haalde volledig de downforce weg bij Verstappen. Het is een geluk dat Verstappen in control was over de auto. Zou Russell er hebben gereden dan was Norris uitgevallen.
      Niet om Russell te bashen, Russell was bij het remmen niet in control. Die had nu al blokkerende remmen.

      Met Verstappen weg en Norris had Piastri 18 punten ingelopen. Russell zou hebben gewonnen en Piastri 2de. Nogmaals. Even zonder dsq. Bij de start wist Norris niet dat er een dsq zou volgen.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 14:07
  • Damon Hill

    Posts: 19.471

    Ach.... Norris werd heel lang verweten dat hij te lief was en niet agressief genoeg reed. Nu reed hij een stuk agressiever, en is het voor sommigen weer niet goed. Sommigen zoeken dus gewoon altijd een stok om mee te slaan.

    In dit geval was het vooral de fout dat hij zijn rempunt mistte. Maar al met al vind ik Norris de tweede seizoenshelft echt wel een sterke indruk maken. Hij had nog pech met die motorplof in Zandvoort en 18 punten die letterlijk in rook opgingen, maar hij heeft zich er mentaal goed doorheen gewerkt na die tegenslag, iets wat je van Piastri niet kan zeggen die fout na fout maakte met meerdere crashes en botsingen in de voorgaande races.

    Toch hoop ik op een wonder dat Max nog wint. Hij verdient het simpelweg het meest dit jaar. Wat hij uit die Red Bull haalt is gewoon pure kunst.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:15
    • skibeest

      Posts: 1.967

      Had hij wel zijn rempunt gevonden dan was Max mogelijk tegen hem aangereden. Doordat Lando zo laat remde kon Max nog net Lando ontwijken

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 13:23
    • skibeest

      Posts: 1.967

      En wat je laatste zin betreft, helemaal mee eens.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:24
    • NicoS

      Posts: 19.676

      “Voor sommigen is het weer niet goed”
      Hij mag dit van mij elke race doen…..;)
      En nee, het was inderdaad niet goed als je twee plekken verliest door een actie niet goed uit te voeren.

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 13:38
    • Freek-Willem

      Posts: 6.466

      @Damon, je moet agressief en ongecontroleerd denk ik niet verwarren in deze. En ik denk dat hier het eerder ongecontroleerd was dan agressief.

      Las hij de bocht beter had kunnen maken en wel meteen achter Max had kunnen aansluiten was het gewoon een goede poging geweest (als ie er voor gebleven een uitstekende poging) nu verloor hij meer plekken en dat maakte het voor mij ongecontroleerd.

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 13:43
    • OneRace

      Posts: 2.762

      Wat betreft deze actie van Norris

      … no luck, and not enough talent…

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 14:01
    • snailer

      Posts: 30.759

      "Ach.... Norris werd heel lang verweten dat hij te lief was en niet agressief genoeg reed. "

      Ik snap dat jij dat niet hebt gedaan, Damon.

      Maar die mensen zijn zeker Spanje 2024 en Oostenrijk 2024 vergeten? Dat was enorm over de limiet wat Norris deed. Vooral Spanje was de gevaarlijkste actie die ik me in jaren kan herinneren.

      Maar goed.

      Persoonlijk hou ik wel van dit soort racen. Nossis heeft overduidelijk in Monza de handschoen opgenomen. Het is nog niet nodig geweest. Maar ik denk oprecht dat hij teamorders vanaf Monza aan zijn race laars zou hebben gelapt.

      Alleen op basis van zijn veranderde houding sinds Monza is hij de McLaren rijder die het kampioenschap verdient.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:11
    • Damon Hill

      Posts: 19.471

      Eens met de heren dat de actie niet helemaal goed uitgevoerd was. Maar ik zie liever agressie dan natte kranten gedrag. Dat Norris nog niet de veters kan strikken van Max, tja, daar zijn we het allemaal wel over eens.

      Ik zet Norris ook niet in mijn top 3 van huidige beste coureurs. In mijn geval is dat:
      1. Verstappen
      2. Leclerc
      3. Russell

      De McLaren boys hebben gewoon echt de gigantische mazzel dat ze dit jaar zo een absurd goede auto hebben. En zelfs dan nog is de titel nog niet eens binnen.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:13
  • koppie toe

    Posts: 4.870

    Dit artikel had leuk geweest als de uitspraak van Coulthard (niet vertaald uiteraard) vermeld werd.
    Hij zei dus ongeveer " he wants to play the game but does not know how to play it"
    Ik vond het een geweldige uitspraak.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:57
    • snailer

      Posts: 30.759

      Ik heb een ander horen zeggen dat Norris de kritiek dat Verstappen veel beter is wilde weerleggen. Hij had helemaal niet zoveel risico moeten nemen. Bij het rempunt er voor duiken is ronduit gevaarlijk en eigenlijk doet niemand dit. Het liep goed af omdat Verstappen in controle was.
      Russell verremde zich. Als die toevallig daar zo achter Norris had gereden, dan was Norris er af gevlogen. Hoe dan ook niet handig gedaan van de grootste kandidaat voor het kampioenschap. Wat mij betreft nog steeds de enige kandidaat trouwens.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:16

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar