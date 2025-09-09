user icon
Verstappen geeft antwoord op brandende vraag over McLaren

Verstappen geeft antwoord op brandende vraag over McLaren
  Gepubliceerd op 09 sep 2025 10:09
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij versloeg de McLarens, die vooral te maken hadden met elkaar. Verstappen weigerde zich na de race uit te spreken over de teamorder van McLaren, al liet hij wel doorschemeren wat hij zou hebben gedaan.

Terwijl Verstappen fluitend naar de zege reed, zat men bij McLaren met de handen in het haar. Lando Norris had een slechte pitstop, en dit zorgde ervoor dat hij werd ingehaald door zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris was de hele wedstrijd de snellere coureur, en bij McLaren besloten ze in te grijpen. Piastri kreeg de vraag of hij Norris erlangs wilde laten, en na wat getwijfel luisterde hij naar de teamorder.

Verstappen bleef zwijgen

Na afloop ontstond er veel discussie over deze actie van McLaren. Tijdens de persconferentie van de FIA werden Norris en Piastri bijna duizelig van de vele vragen over het onderwerp. Verveeld hoorde Verstappen het aan, waarna hij zijn hoofd achterover sloeg en lekker bleef liggen. Toen Verstappen werd gevraagd naar zijn kijk op de zaak, liet hij weten dat hij geen leuk antwoord ging geven. Het was zijn zaak niet.

'Dat had ik niet gedaan'

Toch liet hij na afloop wel doorschemeren wat hij zou hebben gedaan. Toen hij zich meldde voor de camera van de Oostenrijkse zender ServusTV, begon de interviewer met zijn vraag: "Als jij in de schoenen van Oscar Piastri had gestaan..." Nog voordat hij de vraag kon afmaken, brak Verstappen in: "Dan had ik het niet gedaan."

Bevestiging van Verstappen

De interviewer stelt daarna dat hij niets anders had verwacht van viervoudig wereldkampioen Verstappen: "Dat dacht ik al, dat wilde ik toch eventjes horen." Verstappen bevestigde het daarna nog een keertje met een kort antwoord: "Ja." Verder wilde Verstappen weinig kwijt over deze bijzondere actie van concurrent McLaren.

Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.272

    Met het bekende NO! werd naderhand bekend dat Jos Max onder z'n ballen had geschopt als Max die teamorder opgevolgd had.

    Met die woorden in gedachten zei Max dat hij dat nooit gedaan zou hebben.
    "Ik heb m'n ballen nog nodig in geval Kelly nog 'n kindje van me wil", aldus 'n opgewekte Max.

    • 9 sep 2025 - 10:12
    • van lotje,g

      Posts: 1.077

      De klappen waar jij het trauma aan hebt overgehouden zijn harder aangekomen dan ik dacht

      • 9 sep 2025 - 11:07
  • HermanInDeZon

    Posts: 165

    Hij volgt nog niet eens teamorders op als het gaat om een zesde plaats waar hij zelf niks had te verliezen dus wat had je verwacht?

    • 9 sep 2025 - 11:05

