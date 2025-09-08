Verstappen doet een dutje tijdens persconferentie na McLaren-vragen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij kwam voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri over de streep, die vooral naar elkaar keken. Verstappen maakte zich hier niet zo druk om, en besloot om theatraal te gaan liggen toen er tijdens de persconferentie alleen maar over McLaren werd gepraat.

Voor Verstappen was de race op het circuit van Monza een soort walk in the park. Hij had een flinke voorsprong op de McLarens, en zag hoe zijn papajakleurige concurrenten pas laat naar binnen doken voor een pitstop. Bij Lando Norris ging de pitstop mis, waardoor Oscar Piastri hem inhaalde.

De teamorder van McLaren

McLaren besloot een opvallende teamorder uit te delen, en ze vroegen aan Piastri of hij zijn positie wilde teruggeven aan Norris. De Australiër reageerde vol verbazing, want het was immers niet zijn fout dat de pitstop van Norris de soep in liep. Piastri luisterde wel naar zijn team, en mocht vervolgens weer vechten met Norris. Hij kwam er niet langs, en na afloop ging het alleen maar om het moment.

Verstappen gaat liggen

Tijdens de persconferentie voor de top drie ging het alleen maar om de teamorder van McLaren. Terwijl Norris en Piastri de vragen beantwoordden de vragen, en Verstappen zat er naast. Hij besloot de benen te strekken, achterover te leunen en met zijn hoofd op de rugleuning van de bank te gaan liggen. Verstappens verveelde houding zorgde voor hilariteit bij fans op sociale media, en Piastri stelde lachend dat de Nederlander de vragen ook wel mocht beantwoorden.

Hoe denkt Verstappen over de actie?

Verstappen werd tijdens de persconferentie nog wel gevraagd naar zijn kijk op de zaak. Als hij wordt gevraagd naar wat hij zou hebben gedaan in deze situatie, reageert hij lachend: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen, maar het is niet mijn probleem. Nogmaals, het is niet mijn probleem. Het is beter om er niet over te praten."