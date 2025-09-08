user icon
Verstappen doet een dutje tijdens persconferentie na McLaren-vragen

Verstappen doet een dutje tijdens persconferentie na McLaren-vragen
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 09:26
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij kwam voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri over de streep, die vooral naar elkaar keken. Verstappen maakte zich hier niet zo druk om, en besloot om theatraal te gaan liggen toen er tijdens de persconferentie alleen maar over McLaren werd gepraat.

Voor Verstappen was de race op het circuit van Monza een soort walk in the park. Hij had een flinke voorsprong op de McLarens, en zag hoe zijn papajakleurige concurrenten pas laat naar binnen doken voor een pitstop. Bij Lando Norris ging de pitstop mis, waardoor Oscar Piastri hem inhaalde.

De teamorder van McLaren

McLaren besloot een opvallende teamorder uit te delen, en ze vroegen aan Piastri of hij zijn positie wilde teruggeven aan Norris. De Australiër reageerde vol verbazing, want het was immers niet zijn fout dat de pitstop van Norris de soep in liep. Piastri luisterde wel naar zijn team, en mocht vervolgens weer vechten met Norris. Hij kwam er niet langs, en na afloop ging het alleen maar om het moment.

Verstappen gaat liggen

Tijdens de persconferentie voor de top drie ging het alleen maar om de teamorder van McLaren. Terwijl Norris en Piastri de vragen beantwoordden de vragen, en Verstappen zat er naast. Hij besloot de benen te strekken, achterover te leunen en met zijn hoofd op de rugleuning van de bank te gaan liggen. Verstappens verveelde houding zorgde voor hilariteit bij fans op sociale media, en Piastri stelde lachend dat de Nederlander de vragen ook wel mocht beantwoorden.

Hoe denkt Verstappen over de actie?

Verstappen werd tijdens de persconferentie nog wel gevraagd naar zijn kijk op de zaak. Als hij wordt gevraagd naar wat hij zou hebben gedaan in deze situatie, reageert hij lachend: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen, maar het is niet mijn probleem. Nogmaals, het is niet mijn probleem. Het is beter om er niet over te praten."

arone

Posts: 1.132

Dat is nog niks, moet je zijn reactie eens zien als hij de tiels van deze s i t e leest, eens zien!

  • 1
  • 8 sep 2025 - 10:03
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing McLaren GP Italië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • arone

    Posts: 1.132

    Dat is nog niks, moet je zijn reactie eens zien als hij de tiels van deze s i t e leest, eens zien!

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:03
    • Rocks

      Posts: 1.008

      Nix mis met de tiels 😎

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:08
    • arone

      Posts: 1.132

      hahahaha en ik deed zo m'n best

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:10
    • snailer

      Posts: 29.546

      Ik heb ook een toetsenbord die telkens letter weglaat, omdraait, toevoegt of vervangt voor andere letters.

      De schuld aan AI. Wacht maar tot AI bewust wordt....

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:34
  • NicoS

    Posts: 19.327

    Max houdt wijselijk z’n mond over de teamorder, voor je het weet valt de hele goegemeente weer over elkaar heen als Max zal zeggen dat hij nooit de plek terug had gegeven. Iedereen weet dat dat hij dat niet had gedaan.
    Max weet donders goed dat in de F1 alles heel snel kan veranderen, en cadeautjes geef je alleen met kerst….

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:21
    • Pietje Bell

      Posts: 30.789

      Hij heeft tegenover Servus TV voor de camera gezegd dat hij de plek
      niet terug had gegeven. Heb die link hier gisteren ergens geplaatst.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:38
    • Sander

      Posts: 1.476

      Bij de Duiste interviewert was hij toch vrij resoluut. Daar zei hij dat hij hem er pertinent niet zou voor hebben gelaten. Maar dat filmpje zal één dezer dagen nog wel opduiken zodat ze er hier nog een artikel of 7 aan kunnen wijden.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 10:40
  • Larry Perkins

    Posts: 59.654

    F1 Italian GP 2025 Race Press Conference - Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri
    (22,11 minuten)

    https://youtu.be/1mm0Vu7Rf3U

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:24
  • Paulie

    Posts: 4.386

    beetje dezelfde verveelde houding die ik aanneem bij deze titelstrijd

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 10:32

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

