Max Verstappen wist afgelopen weekend opnieuw de tongen los te maken in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull Racing pakte op Monza de zege, naar verluidt dankzij een eigen gekozen afstelling. Racecoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen is diep onder de indruk van de prestatie van de viervoudig wereldkampioen.

Voor het eerst sinds Imola wist Verstappen weer een Grand Prix te winnen. Op zaterdag pakte hij poleposition en tijdens de race reed hij – net als in 2023 – overtuigend weg bij de concurrentie. Na afloop gaven zowel Verstappen als Helmut Marko toe dat zij met de afstelling van de RB21 hadden geëxperimenteerd. Dat gokje pakte uitstekend uit.

Verstappen fenomenaal op Monza

Bleekemolen keek met grote bewondering naar de manier waarop Verstappen de zege naar zich toetrok. “Niet normaal, het blijft toch wel een fenomeen,” zei hij in gesprek met GPToday.net. “Als je kijkt naar Yuki Tsunoda, die niet verder kwam dan de dertiende plaats en in de kwalificatie ook nergens stond, dan is dit echt fenomenaal. Max weet gewoon met een auto die niet veel potentie heeft, het maximale eruit te halen.”

Volgens Bleekemolen toont dit ook de kracht van Verstappen achter de schermen. Hij is er namelijk van overtuigd dat de Nederlander zijn zin heeft doorgedrukt binnen het team. “Er zijn inderdaad stappen gezet met die auto. Ik heb begrepen dat hij op een relatief gekke afstelling heeft gereden. Hij heeft dat er doorheen gedrukt bij de engineers, terwijl zij het er niet mee eens waren. Dat vind ik heel verrassend.”

Wat kan Verstappen in het restant van 2025?

Na afloop van de race was Marko in euforische stemming. De Red Bull-adviseur voorspelde meteen dat Verstappen en zijn team er in de komende twee races – Azerbeidzjan en Singapore – opnieuw zullen staan. Bleekemolen houdt echter nog een slag om de arm.

“In Singapore sowieso niet, want daar gaat het ze nooit echt voor de wind. In Baku denk ik dat ze wel kans maken, maar het blijft onvoorspelbaar. Ik had ook niet verwacht dat hij op Monza zo sterk zou zijn. Aan de andere kant: nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar mijn geld zet ik toch op Oscar Piastri.”