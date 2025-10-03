user icon
icon

Exclusief: "Piastri en Norris gaan samen nog een keer crashen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Exclusief: </b> "Piastri en Norris gaan samen nog een keer crashen"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 08:48
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

McLaren voelt de druk sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan. Oscar Piastri en Lando Norris, die beiden hun eerste wereldtitel in de Formule 1 najagen, zagen Max Verstappen de afgelopen twee races steeds dichterbij komen. Racecoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen deed alvast een gewaagde voorspelling voor de resterende zeven F1-races.

Voor de zomerstop was McLaren een klasse apart. Van de eerste vijftien races won het team uit Woking er maar liefst twaalf, maar sinds de Grand Prix van Italië lijkt er een omslagpunt te zijn. Verstappen en Red Bull Racing lijken iets gevonden te hebben, waardoor de RB21 plots wist te winnen in Monza en Baku. Of Verstappen nog een rol kan spelen in de titelstrijd, is nog maar de vraag. Toch denkt Bleekemolen dat CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella de druk inmiddels stevig voelen.

Meer over Lando Norris Verstappen voert de druk op en passeert Norris

Verstappen voert de druk op en passeert Norris

23 sep
 Norris geeft strijd nu al op: "Verstappen zal heel erg snel zijn"

Norris geeft strijd nu al op: "Verstappen zal heel erg snel zijn"

21 sep

"Piastri en Norris gaan samen eraf"

“De heren van McLaren hebben zeker nog wat uit te vechten samen”, aldus Bleekemolen tegenover GPToday. “Het gat tussen Piastri en Norris is nu 25 punten. Ik zeg je: die twee gaan er samen nog een keer af. Dat gaat honderd procent gebeuren.”

Over Verstappens titelkansen is de voormalig coureur voorzichtiger. Volgens Bleekemolen moet er nog een hoop gebeuren. “In theorie zijn er genoeg punten te halen, maar of het realistisch is om zo makkelijk in te lopen... We hebben ook wel eens, toen Verstappen zo ver voor stond, gedacht of het nog spannend kon worden. Het kan zeker, maar het wordt heel moeilijk.”

Wie wordt volgens Bleekemolen wereldkampioen?"

Piastri heeft volgens Bleekemolen nog altijd de beste papieren om de titel binnen te halen. Als de Australiër geen gekke fouten maakt, pakt hij volgens de 47-jarige zijn eerste wereldkampioenschap. “Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Hij maakt de meeste kans. Alleen ik snapte gewoon niet wat er met hem gebeurde in Baku. Hij komt normaal gesproken niet op mij over alsof hij onder de druk bezwijkt. Toch was dat wel compleet zijn eigen fout.”

Door de crash van Piastri in Baku zijn zowel Norris als Verstappen dichterbij gekomen in de stand. De Australiër leidt nog altijd het kampioenschap met een voorsprong van 25 punten op Norris en 69 punten op Verstappen. Met nog zeven races te gaan en een Verstappen in topvorm, belooft het een spannend slot van het seizoen te worden.

Rimmer

Posts: 12.814

De McLaren heeft veel downforce en op Monza en Bakoe moesten ze wel gedwongen van hun eigen concept afstappen anders zouden ze geen top snelheid hebben.
Daardoor klopte de afstelling gewoon niet meer met de rest van de autokarakteristiek. De auto werd lastig en listig en daarom kwamen beide rijd... [Lees verder]

  • 9
  • 3 okt 2025 - 09:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Michael Bleekemolen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.814

    De McLaren heeft veel downforce en op Monza en Bakoe moesten ze wel gedwongen van hun eigen concept afstappen anders zouden ze geen top snelheid hebben.
    Daardoor klopte de afstelling gewoon niet meer met de rest van de autokarakteristiek. De auto werd lastig en listig en daarom kwamen beide rijders meermaals met de muur in contact.
    Hier in Singapore kunnen ze weer ouderwets de kwaliteiten van de auto icm veel downforce gebruiken. Dit wordt een makkelijk weekend voor McLaren en daarmee is Max zijn kampioenschap voor de zoveelste keer dit seizoen definitief voorbij.
    En Oscar? Die is helemaal niet nerveus of gestrest of onder de indruk. Die jongen won alles op weg naar de F1 en weet precies hoe hij een titel binnen moet halen, ook al denkt half NL dat hij dat niet weet en dat hij bezwijkt onder de druk.
    Sterker nog, ik zie Lando dit weekend over de schreef gaan en fouten maken en daarmee laat hij Oscar zover uit lopen dat het WDC na zondag eigenlijk al beslist is. Let maar op.
    Het gaat van “Max kan nog WK worden!!” naar “Ok ok, Oscar is kampioen”

    • + 9
    • 3 okt 2025 - 09:20
    • Totalia

      Posts: 1.730

      Tja Rimmer dat kan kloppen maar er zijn nog 6 races en nog 3 sprintraces te gaan er kan nog van alles gebeuren, zeg nooit, nooit… de omstandigheden kunnen zo maar veranderen na een crash en clash tussen de twee McLaren coureurs

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 09:32
    • F1jos

      Posts: 4.700

      Onder druk van Max gaan Lando en Oscar nog 3 keer crashen.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 11:15
  • Dale U

    Posts: 1.761

    Ik zag beelden van behoorlijke regenval daar in Singapore voorbij komen, dan krijgen we een ander feestje

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 09:52
  • mario

    Posts: 14.174

    Wat is dat toch met die Nederlandse Max-fans, dat ze altijd maar willen dat de McLaren-coureurs crashen en zelfs samen crashen??? Voorheen was dat ook al zo, dat Nederlandse Max-fans graag wilden dat Lewis zou crashen...
    Wat is de achterliggende reden hiervan???

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 11:51
    • gridiron

      Posts: 2.831

      Niet kunnen aanvaarden dat hun God niet onoverwinnelijk is.

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 12:07
  • gridiron

    Posts: 2.831

    Wat is hier nu exclusief aan?, het McLaren plan is om Singapore de titel te pakken en daarna gaan Piastri en Norris samen Max in de Sandwich nemen en hem tegen de muur zetten om de titel te vieren.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 12:06
    • Beamer

      Posts: 1.824

      Dat moet je aan Pietje Bell vragen.... blijkbaar is het een exclusief diepgaand interview met niemand minder dan Sebastiaan Bleekemolen.
      Tenminste, dat was de reactie die ik kreeg toen ik dezelfde opmerking maakte bij het vorige exclusieve artikel.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 12:42

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar