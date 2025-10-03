McLaren voelt de druk sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan. Oscar Piastri en Lando Norris, die beiden hun eerste wereldtitel in de Formule 1 najagen, zagen Max Verstappen de afgelopen twee races steeds dichterbij komen. Racecoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen deed alvast een gewaagde voorspelling voor de resterende zeven F1-races.

Voor de zomerstop was McLaren een klasse apart. Van de eerste vijftien races won het team uit Woking er maar liefst twaalf, maar sinds de Grand Prix van Italië lijkt er een omslagpunt te zijn. Verstappen en Red Bull Racing lijken iets gevonden te hebben, waardoor de RB21 plots wist te winnen in Monza en Baku. Of Verstappen nog een rol kan spelen in de titelstrijd, is nog maar de vraag. Toch denkt Bleekemolen dat CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella de druk inmiddels stevig voelen.

"Piastri en Norris gaan samen eraf"

“De heren van McLaren hebben zeker nog wat uit te vechten samen”, aldus Bleekemolen tegenover GPToday. “Het gat tussen Piastri en Norris is nu 25 punten. Ik zeg je: die twee gaan er samen nog een keer af. Dat gaat honderd procent gebeuren.”

Over Verstappens titelkansen is de voormalig coureur voorzichtiger. Volgens Bleekemolen moet er nog een hoop gebeuren. “In theorie zijn er genoeg punten te halen, maar of het realistisch is om zo makkelijk in te lopen... We hebben ook wel eens, toen Verstappen zo ver voor stond, gedacht of het nog spannend kon worden. Het kan zeker, maar het wordt heel moeilijk.”

Wie wordt volgens Bleekemolen wereldkampioen?"

Piastri heeft volgens Bleekemolen nog altijd de beste papieren om de titel binnen te halen. Als de Australiër geen gekke fouten maakt, pakt hij volgens de 47-jarige zijn eerste wereldkampioenschap. “Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Hij maakt de meeste kans. Alleen ik snapte gewoon niet wat er met hem gebeurde in Baku. Hij komt normaal gesproken niet op mij over alsof hij onder de druk bezwijkt. Toch was dat wel compleet zijn eigen fout.”

Door de crash van Piastri in Baku zijn zowel Norris als Verstappen dichterbij gekomen in de stand. De Australiër leidt nog altijd het kampioenschap met een voorsprong van 25 punten op Norris en 69 punten op Verstappen. Met nog zeven races te gaan en een Verstappen in topvorm, belooft het een spannend slot van het seizoen te worden.