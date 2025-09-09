user icon
McLaren maakt tongen los op Monza: "Ze hebben Piastri voor schut gezet"

McLaren maakt tongen los op Monza: "Ze hebben Piastri voor schut gezet"
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 16:46
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Na afloop van de Grand Prix van Italië, die gewonnen werd door Max Verstappen, ging de aandacht opvallend veel uit naar McLaren. Vlak voor de finish kreeg Oscar Piastri van zijn team de opdracht om zijn positie terug te geven aan Lando Norris, die veel tijd had verloren door een mislukte pitstop. Voor veel kenners was dat onbegrijpelijk, en ook Sebastiaan Bleekemolen begrijpt er niets van.

Beide McLarens wachtten op Monza erg lang met hun pitstop. Norris en Piastri hoopten op een safety car om zo een ‘gratis’ stop te kunnen maken en misschien zelfs voor Verstappen de baan op te komen. Die kwam er echter niet. Piastri, opgejaagd door Charles Leclerc, besloot als eerste naar binnen te gaan. Norris volgde een ronde later, maar verloor bij het wisselen van de linker voorband veel tijd. Daardoor kwam Piastri na de stops vóór zijn teamgenoot terecht. McLaren verzocht de Australiër vervolgens zijn plek terug te geven aan Norris, verwijzend naar een ‘schuld’ uit Hongarije eerder dit seizoen, toen Norris zijn positie aan Piastri moest afstaan.

Bleekemolen snapt niets van die keuze. In gesprek met GPToday.net zegt de Viaplay-commentator: “Ze maken zichzelf compleet belachelijk. Gezien de omstandigheden vond ik dat Piastri heel professioneel reageerde, maar hij is nu de dupe van een fout die het team zelf maakte. Dit slaat echt helemaal nergens op.”

Volgens Bleekemolen creëert McLaren alleen maar problemen voor zichzelf met dit soort beslissingen. “Het is zo’n rare move. Iedereen heeft het er weer over en ze zetten Piastri op deze manier echt voor schut.”

Piastri kon na afloop tegenover de pers nog lachen om het moment, maar gaf tegelijk aan dat hij er met het team over in gesprek wil. Het ‘incident’ zorgt ervoor dat de interne spanning bij McLaren opnieuw oploopt. Het verschil in het WK tussen Norris en Piastri bedraagt momenteel 31 punten, met nog acht races op de kalender.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.278

Die vriendin van mij heeft ook 'n losse tong.....heerlijk tijdens het buizen...

  • 1
  • 9 sep 2025 - 16:58
Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.279

    Die vriendin van mij heeft ook 'n losse tong.....heerlijk tijdens het buizen...

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 16:58
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.334

    Wordt erg gewichtig over gedaan. Piastri voor schut? ---> net niet. We zien wel waar ze uitkomen. De verschillen zijn marginaal. Zak will manage, denk ik.

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 17:32
    • laagvliegerT

      Posts: 1.745

      Wanneer je je als Formule1 coureur laat 'managen', in deze context, dan ga je per definitie voor schut.

      Een simpel: "NO' had volstaan.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 18:16
  • Larry Perkins

    Posts: 59.695

    "Het ‘incident’ zorgt ervoor dat de interne spanning bij McLaren opnieuw oploopt."

    Welk "incident" en welke "interne spanning"? En hoezo "opnieuw"?

    Er is druk van de buitenwacht ja, deels van volgers die de afspraken binnen het team vanuit sportieve gronden oprecht niet kunnen waarderen en deels van volgers (en met name media) die maar wat graag onrust proberen(!) te creëren om zoveel mogelijk sensationele content naar buiten te brengen voor de clicks en als verdienmodel.
    Vermoed dat de tweede groep de overgrote meerderheid bevat, weet het eigenlijk wel zeker!

    De enigen die sportieve(!) spanning zullen voelen zijn Lando en Oscar, omdat zij voor het WDC strijden...

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:50

