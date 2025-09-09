Na afloop van de Grand Prix van Italië, die gewonnen werd door Max Verstappen, ging de aandacht opvallend veel uit naar McLaren. Vlak voor de finish kreeg Oscar Piastri van zijn team de opdracht om zijn positie terug te geven aan Lando Norris, die veel tijd had verloren door een mislukte pitstop. Voor veel kenners was dat onbegrijpelijk, en ook Sebastiaan Bleekemolen begrijpt er niets van.

Beide McLarens wachtten op Monza erg lang met hun pitstop. Norris en Piastri hoopten op een safety car om zo een ‘gratis’ stop te kunnen maken en misschien zelfs voor Verstappen de baan op te komen. Die kwam er echter niet. Piastri, opgejaagd door Charles Leclerc, besloot als eerste naar binnen te gaan. Norris volgde een ronde later, maar verloor bij het wisselen van de linker voorband veel tijd. Daardoor kwam Piastri na de stops vóór zijn teamgenoot terecht. McLaren verzocht de Australiër vervolgens zijn plek terug te geven aan Norris, verwijzend naar een ‘schuld’ uit Hongarije eerder dit seizoen, toen Norris zijn positie aan Piastri moest afstaan.

Bleekemolen snapt niets van die keuze. In gesprek met GPToday.net zegt de Viaplay-commentator: “Ze maken zichzelf compleet belachelijk. Gezien de omstandigheden vond ik dat Piastri heel professioneel reageerde, maar hij is nu de dupe van een fout die het team zelf maakte. Dit slaat echt helemaal nergens op.”

Volgens Bleekemolen creëert McLaren alleen maar problemen voor zichzelf met dit soort beslissingen. “Het is zo’n rare move. Iedereen heeft het er weer over en ze zetten Piastri op deze manier echt voor schut.”

Piastri kon na afloop tegenover de pers nog lachen om het moment, maar gaf tegelijk aan dat hij er met het team over in gesprek wil. Het ‘incident’ zorgt ervoor dat de interne spanning bij McLaren opnieuw oploopt. Het verschil in het WK tussen Norris en Piastri bedraagt momenteel 31 punten, met nog acht races op de kalender.