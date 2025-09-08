user icon
Max Verstappen negeert Red Bull en blijkt met 'eigen' afstelling ijzersterk op Monza

Max Verstappen negeert Red Bull en blijkt met 'eigen' afstelling ijzersterk op Monza
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 16:09
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wist afgelopen weekend opnieuw de tongen los te maken in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull Racing pakte op Monza de zege, naar verluidt dankzij een eigen gekozen afstelling. Racecoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen is diep onder de indruk van de prestatie van de viervoudig wereldkampioen.

Voor het eerst sinds Imola wist Verstappen weer een Grand Prix te winnen. Op zaterdag pakte hij poleposition en tijdens de race reed hij – net als in 2023 – overtuigend weg bij de concurrentie. Na afloop gaven zowel Verstappen als Helmut Marko toe dat zij met de afstelling van de RB21 hadden geëxperimenteerd. Dat gokje pakte uitstekend uit.

Verstappen fenomenaal op Monza

Bleekemolen keek met grote bewondering naar de manier waarop Verstappen de zege naar zich toetrok. “Niet normaal, het blijft toch wel een fenomeen,” zei hij in gesprek met GPToday.net. “Als je kijkt naar Yuki Tsunoda, die niet verder kwam dan de dertiende plaats en in de kwalificatie ook nergens stond, dan is dit echt fenomenaal. Max weet gewoon met een auto die niet veel potentie heeft, het maximale eruit te halen.”

Volgens Bleekemolen toont dit ook de kracht van Verstappen achter de schermen. Hij is er namelijk van overtuigd dat de Nederlander zijn zin heeft doorgedrukt binnen het team. “Er zijn inderdaad stappen gezet met die auto. Ik heb begrepen dat hij op een relatief gekke afstelling heeft gereden. Hij heeft dat er doorheen gedrukt bij de engineers, terwijl zij het er niet mee eens waren. Dat vind ik heel verrassend.”

Wat kan Verstappen in het restant van 2025?

Na afloop van de race was Marko in euforische stemming. De Red Bull-adviseur voorspelde meteen dat Verstappen en zijn team er in de komende twee races – Azerbeidzjan en Singapore – opnieuw zullen staan. Bleekemolen houdt echter nog een slag om de arm.

“In Singapore sowieso niet, want daar gaat het ze nooit echt voor de wind. In Baku denk ik dat ze wel kans maken, maar het blijft onvoorspelbaar. Ik had ook niet verwacht dat hij op Monza zo sterk zou zijn. Aan de andere kant: nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar mijn geld zet ik toch op Oscar Piastri.”

  • Leclerc Fan

    Posts: 3.873

    Hoeveel berichten komen er nog?

    • + 4
    • 8 sep 2025 - 16:11
  • Mick34

    Posts: 1.234

    Ik geloof er niets van dat het met een nieuwe filosofie bij de opbouw van het weekend te maken heeft. Hiermee kun je echt niet ineens in de race 20 seconde voorsprong hebben.

    Het zou me niets verbazen als ze wel een innovatie op de auto hebben geïntroduceerd. Wellicht wel het systeem waarmee ze vanaf begin van het seizoen al bezig zijn m.b.t. het koelen van de banden (kopie van systeem McLaren).

    Ik hoor jullie al denken; ja maar ze ontwikkelen niet meer in deze auto. Dat klopt, tenzij het een systeem is waar ze volgend jaar ook gebruik van kunnen maken. Dan hoort het eigenlijk bij de ontwikkeling van de 2026 auto.

    • + 3
    • 8 sep 2025 - 16:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 164

      Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
      Ferrari & Mercedes zaten hier ook veel dichter bij McLaren

      Monza is een heel atypisch circuit ook

      Geef het een paar races ...

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 16:36
  • Skoda F1

    Posts: 315

    Offtopic...Ik wou ook ff een momentje van respect voor De man Die na uiteindelijk 6 jaar uit handen van de politie wist te blijven in zijn Ferrari f1 auto Vandaag in zijn kraag is gevat en van de snelweg is gehaald in Tsjechië..

    • + 5
    • 8 sep 2025 - 16:48
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.324

      Zalig hé! Marlboro-stickers inclusief.

      • + 2
      • 8 sep 2025 - 17:28
    • Skoda F1

      Posts: 315

      Het was een man op leeftijd! Iemand nog iets van ouw gehoord?

      • + 4
      • 8 sep 2025 - 17:33
    • Skoda F1

      Posts: 315

      Hij was een beetje in de war! En mompelde zoiets als Russell is de Goat en jullie politie zijn allemaal max fan's

      • + 3
      • 8 sep 2025 - 18:36
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.324

    De kracht van Max is inderdaad dat hij de potentie van de RB voor 100% kan benutten. Maar die potentie ís er wel. De maximale potentie valt immers niet te overstijgen. En dat maakt Max een uitzonderlijk goede piloot. Waarom dat voor sommigen nog niet voldoende is, begrijp ik niet. Er valt niet meer te beleven in F1 dan dát.

    • + 3
    • 8 sep 2025 - 17:33
    • Larry Perkins

      Posts: 59.664

      Oké, oké, een compromis dan @Redcarsmatter, Max haalt geen 120% uit de RB21 maar 110%, akkoord?

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 19:30

