Red Bull Racing pakte in Italië een belangrijke opsteker. Max Verstappen domineerde op het iconische circuit van Monza en bezorgde de Oostenrijkse renstal opnieuw een overwinning. De Nederlander was het hele weekend de sterkste: in de kwalificatie pakte hij pole position en op zondag reed hij onbedreigd naar de winst. Het succes geeft Red Bull en vooral Helmut Marko nieuwe energie richting de slotfase van het Formule 1-seizoen.

Na afloop van de race sprak Marko lovende woorden over zijn pupil. Volgens de adviseur van Red Bull straalde Verstappen in Monza een ongekende motivatie uit. “Ik hoop op Singapore, de enige race die we tot nu toe nog niet hebben gewonnen”, aldus de Oostenrijker in de paddock. “Normaal gesproken liggen de langzame circuits ons minder, maar met de mentaliteit die Max nu heeft, geloof ik dat alles mogelijk is.”

Marko droomt van zege Verstappen in Singapore

Met de overwinning in Italië heeft Red Bull opnieuw laten zien dat het team nog altijd tot grote dingen in staat is. Toch richt Marko zijn blik vooral op die ene ontbrekende overwinning in Singapore. Het stratencircuit in Marina Bay staat bekend als zwaar, technisch en fysiek veeleisend, maar Verstappen lijkt meer dan ooit klaar om ook daar zijn stempel te drukken.

Voor het zover is, wacht eerst de Grand Prix van Azerbeidzjan. Van 19 tot en met 21 september is de Formule 1 actief in Bakoe, op de smalle en uitdagende straten van de Zuidelijke Kaukasus. Ook daar is Red Bull vol vertrouwen. “Voor Bakoe zijn we heel optimistisch en op verschillende circuits is alles mogelijk. Max is weer helemaal gemotiveerd sinds een lange tijd,” benadrukte Marko.

Met een herboren Verstappen en een auto die weer betrouwbaar en snel oogt, droomt Red Bull stiekem van een perfect seizoenseinde. Eén ding staat vast: zolang de viervoudig wereldkampioen in deze vorm verkeert, zal niemand hem zomaar kunnen stoppen.