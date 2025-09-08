Horner onderbreekt Sky-uitzending en complimenteert Red Bull

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op zijn naam. Bij Red Bull leek alles goed te gaan, en dat viel veel mensen op. Martin Brundle las tijdens de uitzending van Sky Sports een appje voor dat hij van Christian Horner had ontvangen.

Red Bull lijkt te hebben uitgevonden wat er in de afgelopen maanden verkeerd was gegaan. Teamadviseur Helmut Marko liet op zaterdag al weten dat Red Bull niet langer de motorstanden terugdraait op vrijdag en dat ze meer vertrouwen op de prestaties op de baan, in plaats van de simulator. Daarnaast liet Max Verstappen weten dat de nieuwe teambaas Laurent Mekies een positieve invloed heeft op het team.

Horner is Red Bull niet vergeten

Mekies volgde aan het begin van de zomer Christian Horner op, die na twintig jaar werd ontslagen. Na zijn vertrek bij Red Bull trok Horner zich terug, maar hij heeft de Formule 1 nog niet uit zijn hoofd gezet. Hij volgt de races op de voet, en heeft vanzelfsprekend nog veel bekenden werken bij Red Bull en in de sport.

Appje van Horner

Eén van de mensen met wie Horner nog contact onderhoudt, is oud-coureur en Sky Sports-gezicht Martin Brundle. De Brit verzorgde in Monza het co-commentator en zat naast David Croft in het commentaarhokje van Sky Sports. Tijdens de Italiaanse Grand Prix ontving Brundle een bijzonder appje.

Complimenten voor Red Bull

Terwijl Verstappen op weg was naar een dominante zege, las Brundle live op televisie voor wat Horner hem had geappt: "Dit was vorig jaar onze slechtste race. We reden toen met het verkeerde downforce-level. Het team heeft enorm hard gewerkt aan dit pakket en ze hebben echt geweldig werk geleverd. Ze hebben het weten om te draaien!" Horner liet daarmee blijken zijn oud-werkgever nog steeds op de voet te volgen.