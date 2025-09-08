user icon
icon

Horner onderbreekt Sky-uitzending en complimenteert Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Horner onderbreekt Sky-uitzending en complimenteert Red Bull
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op zijn naam. Bij Red Bull leek alles goed te gaan, en dat viel veel mensen op. Martin Brundle las tijdens de uitzending van Sky Sports een appje voor dat hij van Christian Horner had ontvangen.

Red Bull lijkt te hebben uitgevonden wat er in de afgelopen maanden verkeerd was gegaan. Teamadviseur Helmut Marko liet op zaterdag al weten dat Red Bull niet langer de motorstanden terugdraait op vrijdag en dat ze meer vertrouwen op de prestaties op de baan, in plaats van de simulator. Daarnaast liet Max Verstappen weten dat de nieuwe teambaas Laurent Mekies een positieve invloed heeft op het team.

Meer over Red Bull Racing McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Horner is Red Bull niet vergeten

Mekies volgde aan het begin van de zomer Christian Horner op, die na twintig jaar werd ontslagen. Na zijn vertrek bij Red Bull trok Horner zich terug, maar hij heeft de Formule 1 nog niet uit zijn hoofd gezet. Hij volgt de races op de voet, en heeft vanzelfsprekend nog veel bekenden werken bij Red Bull en in de sport.

Appje van Horner

Eén van de mensen met wie Horner nog contact onderhoudt, is oud-coureur en Sky Sports-gezicht Martin Brundle. De Brit verzorgde in Monza het co-commentator en zat naast David Croft in het commentaarhokje van Sky Sports. Tijdens de Italiaanse Grand Prix ontving Brundle een bijzonder appje.

Complimenten voor Red Bull

Terwijl Verstappen op weg was naar een dominante zege, las Brundle live op televisie voor wat Horner hem had geappt: "Dit was vorig jaar onze slechtste race. We reden toen met het verkeerde downforce-level. Het team heeft enorm hard gewerkt aan dit pakket en ze hebben echt geweldig werk geleverd. Ze hebben het weten om te draaien!" Horner liet daarmee blijken zijn oud-werkgever nog steeds op de voet te volgen.

Paulie

Posts: 4.391

uiteraard zat er een dickpic bij het appje

  • 7
  • 8 sep 2025 - 11:28
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Martin Brundle Christian Horner Red Bull Racing Sky Sports GP Italië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.391

    uiteraard zat er een dickpic bij het appje

    • + 7
    • 8 sep 2025 - 11:28
    • Driver87

      Posts: 688

      Hij schreef ook: Max gaat als een rode raket

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 11:33
    • OfficialPradero

      Posts: 1.432

      ik snap niet wat Dick Advocaat hier mee te maken heeft.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 12:26
    • snailer

      Posts: 29.551

      Denk dat hij een dikke advocaat bedoelde, OfficialPradero.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 13:08

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×