Oscar Piastri beleefde afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar.De Australiër reed een solide race, maar zag de zege door zijn vingers na een strategische fout van McLaren. Volgens oud-coureur en Sky-commentator Martin Brundle heeft McLaren hem hiermee gebroken. 

Tijdens de Grand Prix van Qatar mochten de coureurs per setje banden slechts 25 rondjes rijden. Aangezien de race bestond uit 57 rondes, moest iedere coureur dus minimaal twee pitstops maken. Tijdens de zevende ronde crashte Nico Hülkenberg en Pierre Gasly en kwam er een Safety Car. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, maakten direct hun eerste pitstop, terwijl de McLarens buiten bleven.

Piastri verloor hierdoor de leiding in de race en wist deze niet meer af te pakken van Verstappen. De Australiër finishte uiteindelijk acht seconden achter de viervoudig wereldkampioen, maar dit was niet genoeg voor de winst. 

Dure fout van McLaren

"Natuurlijk hadden ze allebei naar binnen moeten komen, of ze hadden de strategie moeten splitsen", legt Brundle na afloop van de Grand Prix uit aan Sky Sports. "Achteraf hebben we natuurlijk makkelijk praten, maar ze hebben daar duidelijk een cruciale fout gemaakt en dat heeft McLaren een belangrijke overwinning gekost." Nu Piastri achter de Nederlander finishte, is Verstappen hem gepasseerd in het coureurskampioenschap. 

Piastri reed een enorm sterk weekend en behaalde pole position voor zowel de Grand Prix zelf als de sprint en wist de korte race uiteindelijk te winnen. Tijdens de hoofdrace had hij minder geluk. "Ik probeerde na de race nog wat woorden uit Oscar te krijgen, maar hij was gebroken. Hij had nota bene het hele weekend gedomineerd en was veruit de snelste coureur op dit circuit."

Piastri maakt nog kans op het kampioenschap

Het zijn kostbare punten die Piastri verloren heeft, maar hij maakt nog altijd kans op het wereldkampioenschap. Hij moet hiervoor de race winnen en Norris mag niet hoger dan de zesde plek eindigen. Verstappen mag zelfs tweede finishen, want het verschil tussen de twee coureurs is vier punten.

Damon Hill

Posts: 19.588

Ik niet. Piastri heeft gewoon te veel grote fouten gemaakt dit seizoen.
- Melbourne: het grind in gespind
- Baku: de muur in.
- Austin sprint: stuurt vol naar links tegen Hulk, crasht en neemt Norris mee in zijn val (is dus pech voor Norris!)
- Braziliaanse sprint: in de regen mag je nooit over n... [Lees verder]

  • 5
  • 3 dec 2025 - 09:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 405

      @Damon
      - Brazilië: nee dat was geen halfbakken actie. Hij haalde perfect de bocht, netjes de binnenkant, maar Antonelli gaf hem gewoon geen ruimte. Schandaal dat daar penalty voor gegeven is
      - Austin: mijn inziens een race incident. Zeker geen domme actie ofzo. Is zelfs geen penalty voor gegeven ;)

      Dus houden we over, twee fouten (Melbourne een grote noemen is subjectief, Norris ging er net zo goed af) en wat mindere races.
      Ik heb al véél erger gezien in een derde seizoen, ook van toprijders

      Norris heeft dit seizoen weliswaar minder grote fouten gemaakt, maar maakt er echt wel constant kleine. Helft van de ultieme kwalificatierondes maakt hij kleine foutjes, hij laat zich keer op keer in de eerste paar ronden op domme manier verschalken en als je alleen al naar de race in Qatar kijkt kan je daar toch ook wel zo'n twee/drie foutjes uit halen die maken dat hij achter en Piastri voor Sainz geëindigd is.

      En dat is al jaren zo bij hem trouwens - als de druk hoog is (titelgevechten, laatse minuten van kwalificaties, starts) gaat het vaker fout dan goed.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 09:42
    • Roxas

      Posts: 57

      Ik zit naar iets anders te kijken. Mocht Max 2de eindigen in het WK op 8 punten of minder van Norris, is Max zijn actie op Russell in Barcelona die een straf opleverde (van P5 naar P10) een dure geweest.

      • + 5
      • 3 dec 2025 - 09:43
    • Damon Hill

      Posts: 19.588

      @Roxas,
      Een seizoen bestaat uit 24 races. Max heeft 1 keet een fout gemaakt ja. Norris en Piastri hebben veel meer fouten gemaakt en hadden ook de betere auto. Dus nee, Max verdient de titel het meest. Je kan niet Max die ene fout verwijten en dan net doen alsof de McLaren boys heel goed waren.

      @Herman,
      Klopt, Norris maakt vooral veel kleine foutjes die uiteindelijk ook gewoon punten kosten. Daarom verdient Max de titel ook duidelijk meer dan Norris.

      Maar ik vind wel dat je Piastri's fouten te makkelijk goedpraat. In Austin zat Hulk gewoon al naast hem. Als een blinde kip je stuur naar links gooien is dan slim. Het is zoals Singapore 2017 waar Vettel bij de start blind instuurt. Zeker geen straf waardig inderdaad, maar veel te riskant. Met dat soort acties heb je altijd meer te verliezen dan te winnen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 09:48
    • Joeppp

      Posts: 8.138

      Ik hoop dat Piastri het wordt. Niet omdat hij beter heeft gereden of het meer verdiend maar hij heeft voor mij de hogere gunfactor. Norris kan ik niet zo goed hebben met zijn gegiechel, is nu wat minder maar ik het begin was het echt gênant. Daarnaast vind ik het een beetje een wannebe die zich wil meten met de grote der raceaarde maar altijd in de schaduw zal staan. Dit is puur persoonlijk en op geen enkel feit gebaseerd.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 09:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.588

      @Joeppp,
      Hoop je niet dat Max het wordt? Dat verbaasd me wel.

      Verder snap ik die gunfactor van Piastri niet zo. Waarom is het zo tof als een coureur na een overwinning nog steeds chagrijnig kijkt? Er kan werkelijk geen lachje vanaf. Iedereen zijn eigen voorkeur en het is absoluut geen aanval op jou... maar ik snap het gewoon nooit zo goed. Bij Raikkonen vond ik het nog wel wat hebben, dat was een karikatuur op zich... maar bij Piastri zie ik gewoon iemand die "boe nog baa" zegt en er niets van lijkt te genieten. Nee, dan nog liever "giegelbekkie" Norris, al heb ik 10x liever Max Verstappen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 10:02
    • Joeppp

      Posts: 8.138

      Nee, ik hoop dat Max het wordt maar als hij het niet wordt dan liever Piastri. Tsja Damon, waarom mag je de 1 meer dan de andere ook al ken je ze niet. Ik hou denk ik meer van de droge humor en de ingetogenheid dat de drrukte van Norris.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 19.785

      Iedereen zal zo z’n eigen voorkeuren hebben @DH, niet iedereen deelt jou mening, dat kun je ook gewoon accepteren. Dat jij niet veel hebt met Piastri is prima, maar als anderen dat wel hebben is toch ook prima?
      Waarom altijd die verontwaardiging als iemand een voorkeur heeft die anders is dan de jouwe?
      Ja het is een dooie gast, maar sommige vinden dat juist leuk, niemand is hetzelfde.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 10:24
    • Damon Hill

      Posts: 19.588

      @NicoS,
      Waarom blijf je zeggen dat ik het niet accepteer? Dat maak ik er zelf van. Volgens mij heb ik gewoon een heel normaal gesprek met Joeppp waarin ik zijn voorkeur voor Piastri accepteer, en gewoon benieuwd ben naar waarom hij hem liever dan Norris ziet winnen. Daar gaf hij normaal antwoord op, nou prima.

      Jij doet altijd net alsof ik mensen aanval of dat ik verontwaardigd ben. Dat ben ik niet, laat dat nu eens duidelijk zijn.

      Als mensen fan willen zijn van Piastri, prima. Zijn we ook eens van die discussie af.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 10:57
    • red slow

      Posts: 3.271

      Damon je vergeet Silverstone even dat norris de overwinning kado kreeg.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 11:05
    • Damon Hill

      Posts: 19.588

      @Red Slow,
      Ik zeg toch juist dat Max de titel veel meer verdient dan Norris, of heb je dat niet gelezen?

      Maar tussen de McLaren boys verdient Norris het simpelweg meer dan Piastri. Iets minder fouten gemaakt en net iets meer pech gehad.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 11:24
    • Runningupthathill

      Posts: 18.494

      "Damon je vergeet Silverstone even dat norris de overwinning kado kreeg."
      Hoe kreeg Norris die overwinning cadeau? Omdat Piastria als een malloot ging remmen achter de SC?

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 11:41
    • NicoS

      Posts: 19.785

      @DH,
      De manier van schrijven komt nogal opdringerig over, jou mening is een mening, geen feit, maar zo breng je het wel.
      Dat valt mij wel vaker op.
      Als iemand het Piastri meer gunt dan Norris is een persoonlijke voorkeur, en die hoeft men niet telkens te verantwoorden omdat jij het anders ziet.
      Telkens dat ; Ik snap niet waarom mensen dit en dat…..

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:07
    • Joeppp

      Posts: 8.138

      " Waarom blijf je zeggen dat ik het niet accepteer? Dat maak ik er zelf van. Volgens mij heb ik gewoon een heel normaal gesprek met Joeppp waarin ik zijn voorkeur voor Piastri accepteer, en gewoon benieuwd ben naar waarom hij hem liever dan Norris ziet winnen. Daar gaf hij normaal antwoord op, nou prima."

      Zo las ik het ook Damon, als gewoon een normaal gesprek zonder verwijten of iets dergelijks. Gewoon lekker even over F1 ouwehoeren en weer door.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.588

      @NicoS,
      Wat we merken is dat mijn manier van schrijven vooral bij JOU opdringerig overkomt. Dat is niet per se hoe anderen het ervaren, Joeppp bijvoorbeeld ook niet. Bij de ene persoon zal het opdringerig overkomen, bij de andere persoon niet.

      De bedoeling is in ieder geval niet om "mensen een lesje te leren". Dan lees je dat in ieder geval nu, en dan weet je dat nu. Dit is mijn manier van communiceren in schrift en taal, zonder dat ik mijn gezicht of andere vormen van expressie kan tonen (wat sowieso vaker voor misverstanden kan zorgen). Doe ermee wat je wilt.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:10
  • John6

    Posts: 11.347

    Medelijden, Oscar had en heeft een snelle auto hij heeft het zelf verprutst, ja McLaren loopt ook te klooien, maar Oscar had allang de titel binnen moeten hebben.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 10:50

