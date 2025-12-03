Oscar Piastri beleefde afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar.De Australiër reed een solide race, maar zag de zege door zijn vingers na een strategische fout van McLaren. Volgens oud-coureur en Sky-commentator Martin Brundle heeft McLaren hem hiermee gebroken.

Tijdens de Grand Prix van Qatar mochten de coureurs per setje banden slechts 25 rondjes rijden. Aangezien de race bestond uit 57 rondes, moest iedere coureur dus minimaal twee pitstops maken. Tijdens de zevende ronde crashte Nico Hülkenberg en Pierre Gasly en kwam er een Safety Car. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, maakten direct hun eerste pitstop, terwijl de McLarens buiten bleven.

Piastri verloor hierdoor de leiding in de race en wist deze niet meer af te pakken van Verstappen. De Australiër finishte uiteindelijk acht seconden achter de viervoudig wereldkampioen, maar dit was niet genoeg voor de winst.

Dure fout van McLaren

"Natuurlijk hadden ze allebei naar binnen moeten komen, of ze hadden de strategie moeten splitsen", legt Brundle na afloop van de Grand Prix uit aan Sky Sports. "Achteraf hebben we natuurlijk makkelijk praten, maar ze hebben daar duidelijk een cruciale fout gemaakt en dat heeft McLaren een belangrijke overwinning gekost." Nu Piastri achter de Nederlander finishte, is Verstappen hem gepasseerd in het coureurskampioenschap.

Piastri reed een enorm sterk weekend en behaalde pole position voor zowel de Grand Prix zelf als de sprint en wist de korte race uiteindelijk te winnen. Tijdens de hoofdrace had hij minder geluk. "Ik probeerde na de race nog wat woorden uit Oscar te krijgen, maar hij was gebroken. Hij had nota bene het hele weekend gedomineerd en was veruit de snelste coureur op dit circuit."

Piastri maakt nog kans op het kampioenschap

Het zijn kostbare punten die Piastri verloren heeft, maar hij maakt nog altijd kans op het wereldkampioenschap. Hij moet hiervoor de race winnen en Norris mag niet hoger dan de zesde plek eindigen. Verstappen mag zelfs tweede finishen, want het verschil tussen de twee coureurs is vier punten.