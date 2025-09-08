Verstappen prijst nieuwe teambaas de hemel in na prachtige zege

Max Verstappen beleefde een droomweekend in Monza. Op zaterdag reed hij een geweldige poleronde in de kwalificatie en op zondag won hij met overmacht de race. Red Bull leek hun problemen te hebben opgelost, en volgens Verstappen speelt teambaas Laurent Mekies daar een belangrijke rol bij.

Verstappen liet zien dat de McLarens te verslaan zijn. Op het waanzinnig snelle circuit van Monza was hij de snelste, en verbrak hij op zowel de zaterdag als de zondag records. Verstappen voelde zich op zijn gemak in de RB21, en dat was eerder nog anders. Vlak voor de zomerstop worstelde hij met zijn auto in Hongarije, en hij stelde dat weekend zelfs dat hij dit jaar geen races meer zou winnen.

Hoe voelt Verstappen zich?

Anderhalve maand later is dat dus wél het geval. Met de champagnegeur nog in zijn racepak liet hij aan De Telegraaf weten dat Red Bull heeft geleerd van eerdere fouten: "Hiervoor voelde ik me in sommige weekend een passagier, in een auto die totaal niet in balans was. Nu deed de auto veel meer wat ik wilde. Dat is heel erg positief."

"Ik ga nu niet zeggen dat we helemaal terug zijn en dat we elk weekend voor overwinningen kunnen vechten. Maar het fijne is nu dat we beter weten wat we moeten gaan doen, om meer competitief te zijn."

De grote impact van Mekies

Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko lieten al doorschemeren dat teambaas Laurent Mekies een grote rol speelt bij het nieuwe succes. De Fransman volgde aan het begin van de zomer Christian Horner op, en de ervaren engineer drukt zijn stempel op het team.

Verstappen legde dat uit na afloop van de Italiaanse Grand Prix: "Laurent heeft een technische achtergrond en stelt de juiste vragen aan de engineers. Daarnaast proberen we te leren van de dingen die we hebben uitgeprobeerd. Tot nu schoten we in bepaalde weekenden echt van links naar rechts, bij het vinden van de goede set-up van de auto. Dat was vrij extreem."