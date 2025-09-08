user icon
Verstappen prijst nieuwe teambaas de hemel in na prachtige zege
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen beleefde een droomweekend in Monza. Op zaterdag reed hij een geweldige poleronde in de kwalificatie en op zondag won hij met overmacht de race. Red Bull leek hun problemen te hebben opgelost, en volgens Verstappen speelt teambaas Laurent Mekies daar een belangrijke rol bij.

Verstappen liet zien dat de McLarens te verslaan zijn. Op het waanzinnig snelle circuit van Monza was hij de snelste, en verbrak hij op zowel de zaterdag als de zondag records. Verstappen voelde zich op zijn gemak in de RB21, en dat was eerder nog anders. Vlak voor de zomerstop worstelde hij met zijn auto in Hongarije, en hij stelde dat weekend zelfs dat hij dit jaar geen races meer zou winnen.

Hoe voelt Verstappen zich?

Anderhalve maand later is dat dus wél het geval. Met de champagnegeur nog in zijn racepak liet hij aan De Telegraaf weten dat Red Bull heeft geleerd van eerdere fouten: "Hiervoor voelde ik me in sommige weekend een passagier, in een auto die totaal niet in balans was. Nu deed de auto veel meer wat ik wilde. Dat is heel erg positief."

"Ik ga nu niet zeggen dat we helemaal terug zijn en dat we elk weekend voor overwinningen kunnen vechten. Maar het fijne is nu dat we beter weten wat we moeten gaan doen, om meer competitief te zijn."

De grote impact van Mekies

Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko lieten al doorschemeren dat teambaas Laurent Mekies een grote rol speelt bij het nieuwe succes. De Fransman volgde aan het begin van de zomer Christian Horner op, en de ervaren engineer drukt zijn stempel op het team.

Verstappen legde dat uit na afloop van de Italiaanse Grand Prix: "Laurent heeft een technische achtergrond en stelt de juiste vragen aan de engineers. Daarnaast proberen we te leren van de dingen die we hebben uitgeprobeerd. Tot nu schoten we in bepaalde weekenden echt van links naar rechts, bij het vinden van de goede set-up van de auto. Dat was vrij extreem."

Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (1)

  • jeroennn04

    Posts: 158

    Weer zo'n debiele headline. Op basis van Max zijn quote zie ik het 'hemel in prijzen' niet terug. Hij is positief, maar dit is echt veel te extreem.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 08:10

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

