Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 18:29
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

De Grand Prix van Italië was voor Yuki Tsunoda opnieuw een Formule 1-weekend om snel te vergeten. Waar Max Verstappen zijn 65e overwinning boekte namens Red Bull Racing, moest de Japanner genoegen nemen met de dertiende plaats. Op Monza, het snelste circuit van de kalender, wist Tsunoda geen moment in de buurt te komen van de punten. Na afloop oogde hij dan ook zichtbaar teleurgesteld.

In tegenstelling tot Verstappen – die het hele weekend domineerde en vanaf poleposition overtuigend naar de zege reed – kende Tsunoda een moeizame race. Hij vertrok nog als negende en leek daarmee uitzicht te hebben op punten, maar gaandeweg zakte hij steeds verder terug. Een duel met Liam Lawson, zijn voormalige teamgenoot bij VCARB, pakte bovendien verkeerd uit. Tsunoda liep schade op aan zijn bolide en verloor daardoor de aansluiting met het middenveld. Uiteindelijk finishte hij niet verder dan P13.

Tsunoda ontgoocheld na Italiaanse GP

Na afloop liet de Japanner tegenover de internationale pers zijn teleurstelling duidelijk blijken. “De snelheid was niet geweldig, maar wel oké,” zei hij bij Viaplay. “Het was voldoende om punten te scoren, maar door de onnodige move van Lawson liep ik schade op en werd ik langzamer. Het was heel frustrerend, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen.”

Voor Tsunoda is het opnieuw een frustrerend resultaat, zeker omdat zijn teamgenoot Verstappen juist een perfect weekend kende. De Nederlander was zowel in de kwalificatie als in de race ongenaakbaar. Lando Norris en Oscar Piastri mochten het podium vervolledigen, maar McLaren kon geen moment een vuist maken tegen Red Bull.

Tsunoda komt niet uit de verf bij Red Bull

Het contrast tussen Verstappen en Tsunoda wordt daardoor steeds pijnlijker zichtbaar. Sinds zijn promotie naar Red Bull na de eerste twee races van dit seizoen – ten koste van Lawson – heeft de Japanner nog geen indruk kunnen maken. Zijn beste resultaat tot nu toe is een negende plaats, en dat is voor een coureur in het kampioenswinnende team simpelweg onvoldoende. Waar Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Lawson eerder al ten onder gingen naast Verstappen, lijkt Tsunoda de volgende naam op die lijst te worden.

Spannenburg

Posts: 101

Ik kan ook werkelijk geen enkele kwaliteit van hem noemen. Hoe die vandaag ook verdedigde…

  • 2
  • 7 sep 2025 - 18:33
Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.266

    Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

    Nou ik wel Yuki, Max Velstappen is de allelbeste couleul...

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 18:30
    • Klus

      Posts: 2.320

      Konnichiwa zeg, lol

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:57
  • Spannenburg

    Posts: 101

    Ik kan ook werkelijk geen enkele kwaliteit van hem noemen. Hoe die vandaag ook verdedigde…

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 18:33
  • Joseph1000

    Posts: 190

    Geven ze die Tsunoda een dummie car ofzo 😅
    Perez deed het nog vrij goed vergeleken met de andere rijders .

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 18:39
  • Paulie

    Posts: 4.380

    Tsunoda in boterhammenzakje en as

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 18:47
  • schwantz34

    Posts: 40.808

    "Weet niet wat ik moet zeggen"

    Voor iemand die niet weet wat die moet zeggen, vind ik één alinea toch nog best wel een grootse prestatie van kleine Yuki.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 18:53
  • Danimal5981

    Posts: 673

    Ik hield het afgelopen seizoen vrij lang vol: toen zei ik dat Perez nog altijd voldeed (en indirect, dat niemand het als uitgesproken 2e coureur beter zou kunnen). Het verschil tussen Max en Checo was groot, tussen Max en anderen nog groter. Ze hadden Checo moeten houden.

    Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Red Bull zou er wel goed aan doen voor een 'ervaren' tweede coureur te gaan. Niet weer een half-talent te snel promoveren, om hem alleen maar zien te verzuipen.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 19:17
  • Skoda F1

    Posts: 305

    Nou was die actie van de tamelijk gefrustreerde lawson behoorlijk kansloos. Wat een boer die gast! Hij moet juist blij zijn dat hij niet meer in die auto zit

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 19:18

