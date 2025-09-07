De Grand Prix van Italië was voor Yuki Tsunoda opnieuw een Formule 1-weekend om snel te vergeten. Waar Max Verstappen zijn 65e overwinning boekte namens Red Bull Racing, moest de Japanner genoegen nemen met de dertiende plaats. Op Monza, het snelste circuit van de kalender, wist Tsunoda geen moment in de buurt te komen van de punten. Na afloop oogde hij dan ook zichtbaar teleurgesteld.

In tegenstelling tot Verstappen – die het hele weekend domineerde en vanaf poleposition overtuigend naar de zege reed – kende Tsunoda een moeizame race. Hij vertrok nog als negende en leek daarmee uitzicht te hebben op punten, maar gaandeweg zakte hij steeds verder terug. Een duel met Liam Lawson, zijn voormalige teamgenoot bij VCARB, pakte bovendien verkeerd uit. Tsunoda liep schade op aan zijn bolide en verloor daardoor de aansluiting met het middenveld. Uiteindelijk finishte hij niet verder dan P13.

Tsunoda ontgoocheld na Italiaanse GP

Na afloop liet de Japanner tegenover de internationale pers zijn teleurstelling duidelijk blijken. “De snelheid was niet geweldig, maar wel oké,” zei hij bij Viaplay. “Het was voldoende om punten te scoren, maar door de onnodige move van Lawson liep ik schade op en werd ik langzamer. Het was heel frustrerend, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen.”

Voor Tsunoda is het opnieuw een frustrerend resultaat, zeker omdat zijn teamgenoot Verstappen juist een perfect weekend kende. De Nederlander was zowel in de kwalificatie als in de race ongenaakbaar. Lando Norris en Oscar Piastri mochten het podium vervolledigen, maar McLaren kon geen moment een vuist maken tegen Red Bull.

Tsunoda komt niet uit de verf bij Red Bull

Het contrast tussen Verstappen en Tsunoda wordt daardoor steeds pijnlijker zichtbaar. Sinds zijn promotie naar Red Bull na de eerste twee races van dit seizoen – ten koste van Lawson – heeft de Japanner nog geen indruk kunnen maken. Zijn beste resultaat tot nu toe is een negende plaats, en dat is voor een coureur in het kampioenswinnende team simpelweg onvoldoende. Waar Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Lawson eerder al ten onder gingen naast Verstappen, lijkt Tsunoda de volgende naam op die lijst te worden.