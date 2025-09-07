user icon
icon

Bearman in de problemen: Schorsing dreigt na nieuwe fout

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bearman in de problemen: Schorsing dreigt na nieuwe fout
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 19:47
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Oliver Bearman kende een frustrerende Grand Prix op het circuit van Monza. De Britse Haas-coureur raakte Carlos Sainz, en werd als schuldige aangewezen door de stewards. Hierdoor moet de Haas-coureur serieus rekening houden met een schorsing bij een volgende overtreding.

Bearman probeerde zich naar voren te werken in de Italiaanse Grand Prix. De Brit deed er alles aan om posities te winnen, en was in de slotfase van de Grand Prix verwikkeld in een strijd met Williams-coureur Carlos Sainz. Bij het ingaan van bocht 4 ging het mis toen Bearman aan de binnenkant van Sainz zat, en de Spanjaard de bocht probeerde te halen. Ze raakten elkaar wiel-op-wiel en spinden.

Meer over Oliver Bearman FIA deelt straf uit aan Bearman: pitlane start voor Haas-coureur

FIA deelt straf uit aan Bearman: pitlane start voor Haas-coureur

31 aug

Schorsing dreigt

Beide coureurs reageerden geprikkeld, en Bearman was zich van geen schuld bewust. De stewards dachten daar iets anders over en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Na afloop van de race publiceerden ze hun beslissingsdocument, en daaruit bleek dat Bearman ook twee strafpunten heeft ontvangen. Hierdoor staat hij nu op tien strafpunten in twaalf punten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten.

Waarom kreeg Bearman een straf?

Volgens de stewards probeerde Sainz Bearman in te halen in bocht vier. Aangezien hij net voor de Haas reed bij het ingaan van de bocht, was het volgens de stewards zijn lijn. Bearman had zijn positie moeten opgeven, maar koos ervoor om zijn plek te verdedigen. Hij veroorzaakte de crash, en volgens de stewards lag de fout hier bij hem.

Invallers lopen zich warm

Hierdoor staat Bearman nu op tien strafpunten, en dat betekent dat hij moet opletten. Zijn volgende strafpunten vervallen pas op 2 november, wat betekent dat een nieuwe fout hem een schorsing kan opleveren. Haas beschikt met de Japanner Ryo Hirakawa en de Braziliaan Pietro Fittipaldi over twee mogelijke invallers. Bearman mocht vorig jaar zelf invallen in Azerbeidzjan toen Kevin Magnussen in Monza tegen een schorsing aanliep.

Bearman werd ondanks zijn tijdstraf als twaalfde geklasseerd, en versloeg daarmee zijn teamgenoot Esteban Ocon die vijftiende werd. 

nr 76

Posts: 6.813

Precies, waar moest die jongen dan naartoe? Vond het een bijzondere straf.

  • 3
  • 7 sep 2025 - 20:08
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • DeGladdeViking

    Posts: 900

    Fia zal hier ook deels schuldig aan zijn. Die gekke straf van Sainz vorige week zal wel een vage uitleg hebben gekregen (iets in de trend van: als je voor ligt, mag je de lijn bepalen).

    Dit gekunstel met regels is maar niks. Dan ook nog 2 strafpunten voor Bearman, is belachelijk.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 20:06
    • nr 76

      Posts: 6.813

      Precies, waar moest die jongen dan naartoe? Vond het een bijzondere straf.

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 20:08
    • schwantz34

      Posts: 40.812

      Carlos stuurde ook gewoon in alsof hij geen bear op de weg zag...

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 20:17
  • Runningupthathill

    Posts: 18.408

    Oei, dat is nochtans een Brit... Of geldt het voordeel alleen voor Britten die tegen Verstappen racen?

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:21
    • Aquarius72

      Posts: 699

      Dit was een schijnbeweging van de FIA. Zo lijkt het net alsof ze de regeltjes correct toepassen. En beiden, Sainz en Bearman, zijn totaal ongevaarlijk op dit moment dus een perfect moment van de FIA om hun 'kunde' ten toon te spreiden.

      Bij de volgende GP kan de "je hebt het verkeerde paspoort" ongeschreven regeltje weer zonder enige schroom toegepast worden. Max is dus gewaarschuwd zeker nu hij een beetje inloopt op de Macs en z'n RB21 ineens weer een beetje op de rails staat.

      Zou Papier Waché het licht gezien hebben?

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 21:02
  • Wingleader

    Posts: 3.327

    Bearman moet gewoon van het gas, Sainz lag duidelijk voor. Stewards hebben gelijk

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 20:43

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 23
  • Podiums 0
  • Grand Prix 19
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.230 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×