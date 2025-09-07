Bearman in de problemen: Schorsing dreigt na nieuwe fout

Oliver Bearman kende een frustrerende Grand Prix op het circuit van Monza. De Britse Haas-coureur raakte Carlos Sainz, en werd als schuldige aangewezen door de stewards. Hierdoor moet de Haas-coureur serieus rekening houden met een schorsing bij een volgende overtreding.

Bearman probeerde zich naar voren te werken in de Italiaanse Grand Prix. De Brit deed er alles aan om posities te winnen, en was in de slotfase van de Grand Prix verwikkeld in een strijd met Williams-coureur Carlos Sainz. Bij het ingaan van bocht 4 ging het mis toen Bearman aan de binnenkant van Sainz zat, en de Spanjaard de bocht probeerde te halen. Ze raakten elkaar wiel-op-wiel en spinden.

Schorsing dreigt

Beide coureurs reageerden geprikkeld, en Bearman was zich van geen schuld bewust. De stewards dachten daar iets anders over en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Na afloop van de race publiceerden ze hun beslissingsdocument, en daaruit bleek dat Bearman ook twee strafpunten heeft ontvangen. Hierdoor staat hij nu op tien strafpunten in twaalf punten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten.

Waarom kreeg Bearman een straf?

Volgens de stewards probeerde Sainz Bearman in te halen in bocht vier. Aangezien hij net voor de Haas reed bij het ingaan van de bocht, was het volgens de stewards zijn lijn. Bearman had zijn positie moeten opgeven, maar koos ervoor om zijn plek te verdedigen. Hij veroorzaakte de crash, en volgens de stewards lag de fout hier bij hem.

Invallers lopen zich warm

Hierdoor staat Bearman nu op tien strafpunten, en dat betekent dat hij moet opletten. Zijn volgende strafpunten vervallen pas op 2 november, wat betekent dat een nieuwe fout hem een schorsing kan opleveren. Haas beschikt met de Japanner Ryo Hirakawa en de Braziliaan Pietro Fittipaldi over twee mogelijke invallers. Bearman mocht vorig jaar zelf invallen in Azerbeidzjan toen Kevin Magnussen in Monza tegen een schorsing aanliep.

Bearman werd ondanks zijn tijdstraf als twaalfde geklasseerd, en versloeg daarmee zijn teamgenoot Esteban Ocon die vijftiende werd.