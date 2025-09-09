user icon
Williams verklaart ingrijpende beslissing tegen Zandvoort-straf

Williams verklaart ingrijpende beslissing tegen Zandvoort-straf
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Williams-teambaas James Vowles heeft uitgelegd waarom Williams een verzoek tot herziening voor de tijdstraf van Carlos Sainz heeft ingediend. Williams is het oneens met de straf die Carlos Sainz heeft ontvangen. 

Volgens James Vowles is het belangrijk dat dit herzien wordt. De teambaas zegt dat de fout bij Liam Lawson ligt. De twee coureurs hadden een incident en dat zorgde bij Sainz voor een tijdstraf van tien seconden. 

Herzien van het incident

"Als je kijkt naar de onboard van Lawson – en niet van Carlos – zie je dat zijn hoofd volledig in de spiegels zit", vertelt Vowles tegenover Sky Sports F1. "Hij kijkt niet vooruit, hij kijkt op dat moment naar de spiegels. En zodra de auto uitwijkt, komt hij in de turbulente luchtstroom van de Ferrari terecht en verliest hij de controle."

"Je ziet het ook op de onboard van Carlos, maar de auto beweegt zich niet op een vloeiende manier zijwaarts doordat hij het stuur opent", stelt de Williams-teambaas. "Hij schiet gewoon ineens een meter naar links, recht in Carlos' richting. En zoals je weet: als je het stuur opent, zal de andere auto meestal ruimte laten. Maar als er zo'n plotselinge beweging is die leidt tot een botsing, dan is dat voor mij een race-incident. Het is niet zo dat Lawson de intentie had om hem te raken."

'Wachtte op het juiste moment'

Vowles geeft meer informatie over de reden: "Hij wachtte op het juiste moment met de intentie om Lawson uit positie te duwen en daarna weer achterlangs te kruisen. Wat voor mij belangrijk is: ten eerste dat Carlos er twee strafpunten voor kreeg, maar belangrijker nog is dat we een duidelijk gesprek kunnen hebben, zodat we allemaal weten hoe we in de toekomst met elkaar moeten racen. Als dit wordt gezien als "hoe we racen", dan hebben we tenminste duidelijkheid."

Reacties (1)

  • snailer

    Posts: 29.565

    Maar welke ingrijpende beslissing is nu genomen door Vowles?

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 11:19

