Cadillac liet Perez bijna lopen: "We zochten jong talent"

Het nieuwe Formule 1-team Cadillac gaf aan dat het zocht naar jong talent. Toch koos het team voor de ervaren Valtteri Bottas en Sergio Pérez. CEO Dan Towriss onthulde tijdens de Grand Prix van Italië dat Bottas eigenlijk aan een jong talent zou worden gelinkt.

Pérez zou de Cadillac-top versteld hebben staan in een perfecte meeting. De Mexicaan zou de Cadillac-top hebben overtuigd om voor hem te kiezen in plaats van een jongere coureur. Het liefst wilde het team een jonge Amerikaan in de auto hebben.

Kers op de taart

Volgens de CEO van het team was Pérez echt heel erg ervaren. Tegenover Sky Sports reconstrueerde hij het gesprek: "Was hij bereid om weer te racen? Waar stond hij in zijn carrière? Wat waren zijn ambities? Was hij enthousiast over het project, en wat wilde hij nog bereiken? Wat had hij nog te bewijzen in zijn carrière? Tijdens die bijeenkomst zagen we echt hoe ervaren Pérez was. Hij was eigenlijk gewoon de kers op de taart en vertrok erg enthousiast over zijn kandidatuur."

"Daarvoor keken we naar een jongere coureur", vertelde Towriss. "Maar Pérez was fantastisch, en met die ervaring onderscheidt hij zich echt van degenen die nog nooit in een Formule 1-stoeltje hebben gezeten."

Coureurs grepen mis

Meerdere coureurs visten nu achter het net. Zo had Mick Schumacher goede gesprekken met Cadillac. Graeme Lowdon was een enorme fan van de Duitser. Ook Felipe Drugovich en Colton Herta grepen een stoeltje mis. Colton Herta heeft toch een rol gekregen bij het Amerikaanse team. De IndyCar-coureur wordt test- en reservecoureur bij het team van Cadillac.

Met Sergio Pérez haalt het team zeker een ervaren coureur binnen. De Mexicaan wordt komend seizoen 36 jaar oud. Pérez gaat volgend seizoen alweer zijn vijftiende seizoen in de Formule 1 rijden. Hij heeft ervaring bij constructeurs als Sauber, McLaren, Force India, Racing Point en Red Bull Racing. Nu mag Pérez bij Cadillac aan de slag.