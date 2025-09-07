Marko juicht na pole van Verstappen: "Max heeft het weer gered!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Italië vandaag vanaf de pole position. De Nederlander kende gisteren een geweldige kwalificatie, en volgens Helmut Marko was dit goede resultaat geen verrassing. De Oostenrijker stelt wel dat Verstappen weer eens boven zichzelf uitsteeg.

Verstappen voelde zich goed voorafgaand de kwalificatie op het circuit van Monza. De Nederlandse regerend wereldkampioen zette dat goede gevoel om in een goed resultaat. Terwijl men bij McLaren al rekende op een pole position voor Lando Norris, liet Verstappen zien wat hij in huis had. Hij reed het snelste rondje ooit op Monza, en bereikte daarbij ook de hoogste gemiddelde snelheid ooit in de Formule 1.

Pole van Verstappen geen verrassing

Voor Helmut Marko kwam de pole position van Verstappen niet als een verrassing. In zijn gesprekje met de internationale media werd hij gevraagd of hij geloofde in de pole: "Na vrijdag? Ja. Dat kwam eigenlijk door de hele aanpak en de sfeer. Na de tweede plek in Zandvoort was het duidelijk dat we als team weer optimaal samenwerken. Het is ook geen uitschieter. Als we tweede worden in Zandvoort, of derde bijvoorbeeld, dan is de opwaartse trend zichtbaar. Yuki Tsunoda staat tiende, dat is geen toeval."

Red Bull lijkt steeds beter voor de dag te komen. Marko stelt dat ze er ook goed voor staan: "We krijgen steeds meer geloof. Er wordt veel gelachen en er wordt ook gehandeld als één team."

Ommekeer in de maak?

Het polerondje van Verstappen zorgde voor veel enthousiasme bij Marko: "Max heeft het maar weer gered in de derde sector: de pole position! Vorig jaar was dit onze slechtste race, maar dat maakt verder niet uit. Je ziet echt de opwaartse trend, maar het is natuurlijk goed dat er na zo'n teleurstelling, zoals we die vorig jaar hadden, nu een ommekeer voor elkaar hebben gekregen."