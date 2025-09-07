user icon
icon

Alpine grijpt in: Gasly start Italiaanse GP vanuit pitlane

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine grijpt in: Gasly start Italiaanse GP vanuit pitlane
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 10:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië ingegrepen bij de auto van Pierre Gasly. De Fransman zal hierdoor de race vanuit de pitlane gaan starten, al lijkt de kans klein te zijn dat hij kan gaan jagen op WK-punten.

Het team van Alpine heeft het besluit genomen om een aantal aanpassingen door te voeren aan de auto van Gasly. Dit is in strijd met de Parc Fermé-regels, en daarom zal Gasly de race vanuit de pitlane moeten starten. Hij kende op zaterdag al een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Monza.

Meer over Alpine Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

3 sep
 Nederlandse Alpine-coureur krijgt raceverbod in Zandvoort

Nederlandse Alpine-coureur krijgt raceverbod in Zandvoort

29 aug

Nieuwe krachtbron

Alpine laat in een kort bericht weten dat ze de auto van Gasly uit het Parc Fermé hebben gehaald. Dit bleek gisteravond al toen de FIA meldde dat Alpine de auto van Gasly niet op tijd had afgedekt. Alpine meldt dat ze de Franse coureur een nieuwe Power Unit geven voor de race van vandaag. Dit is in strijd met de regels, en Gasly zal dus een inhaalrace moeten gaan rijden om in aanmerking te kunnen komen voor punten.

Ook Hadjar start in de pitlane

Hij kende gisteren een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Monza. Hij kwam niet verder dan de negentiende tijd, en was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Franco Colapinto. Gasly zal in de pitlane plaatsnemen achter de Racing Bull van Isack Hadjar, die ook een nieuwe Power Unit heeft ontvangen. Hadjar kwalificeerde zich als zestiende, en mag dus vooraan staan in de pitlane.

Veel straffen

Naast Hadjar en Gasly heeft ook Lewis Hamilton een gridstraf ontvangen voor de race van vandaag. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich gisteren als vijfde, maar zal als tiende van start gaan. Hij ontving vorige week na afloop van de Dutch Grand Prix op Zandvoort een gridstraf, omdat hij tijdens zijn rondjes naar de grid niet van zijn gas was gegaan bij dubbele gele vlaggen.

F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Italië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 453
  • Podiums 5
  • Grand Prix 169
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar