Alpine grijpt in: Gasly start Italiaanse GP vanuit pitlane

Het team van Alpine heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië ingegrepen bij de auto van Pierre Gasly. De Fransman zal hierdoor de race vanuit de pitlane gaan starten, al lijkt de kans klein te zijn dat hij kan gaan jagen op WK-punten.

Het team van Alpine heeft het besluit genomen om een aantal aanpassingen door te voeren aan de auto van Gasly. Dit is in strijd met de Parc Fermé-regels, en daarom zal Gasly de race vanuit de pitlane moeten starten. Hij kende op zaterdag al een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Monza.

Nieuwe krachtbron

Alpine laat in een kort bericht weten dat ze de auto van Gasly uit het Parc Fermé hebben gehaald. Dit bleek gisteravond al toen de FIA meldde dat Alpine de auto van Gasly niet op tijd had afgedekt. Alpine meldt dat ze de Franse coureur een nieuwe Power Unit geven voor de race van vandaag. Dit is in strijd met de regels, en Gasly zal dus een inhaalrace moeten gaan rijden om in aanmerking te kunnen komen voor punten.

Ook Hadjar start in de pitlane

Hij kende gisteren een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Monza. Hij kwam niet verder dan de negentiende tijd, en was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Franco Colapinto. Gasly zal in de pitlane plaatsnemen achter de Racing Bull van Isack Hadjar, die ook een nieuwe Power Unit heeft ontvangen. Hadjar kwalificeerde zich als zestiende, en mag dus vooraan staan in de pitlane.

Veel straffen

Naast Hadjar en Gasly heeft ook Lewis Hamilton een gridstraf ontvangen voor de race van vandaag. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich gisteren als vijfde, maar zal als tiende van start gaan. Hij ontving vorige week na afloop van de Dutch Grand Prix op Zandvoort een gridstraf, omdat hij tijdens zijn rondjes naar de grid niet van zijn gas was gegaan bij dubbele gele vlaggen.