Verstappen nam ingrijpend besluit: "Dat moeten we niet doen!"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 07:36
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een geweldige kwalificatie op het circuit van Monza. Hij voelde zich goed, en wist alles uit zijn Red Bull-bolide te halen. De vraag is wat de sleutel tot dit succes was, en Verstappen weet daar wel het antwoord op.

In Monza lijkt men zich al het hele weekend goed te voelen bij Red Bull. Boze tirades van Verstappen op de boordradio bleven vooralsnog uit, en de auto lijkt niet langer onbestuurbaar te zijn. Het feit dat Verstappen zich kon mengen in de strijd om de pole position kwam dan ook niet als een verrassing. 

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde na afloop van de kwalificatie al dat Red Bull hun benadering had aangepast. Ze rijden niet langer met een teruggeschroefde motor op vrijdag, en ze vertrouwen meer op wat ze op de baan zien in plaats van in de simulator.

Wie had de doorslaggevende stem?

Verstappen speelde zelf ook een doorslaggevende rol bij het nieuwe succes in de kwalificatie in Italië. Direct na de poleronde riep hij al over de boordradio dat 'het' werkte. Bij Motorsport.com legde hij het uit: "Voordat we de kwalificatie ingingen, wilden sommige mensen binnen het team toch nog iets anders doen qua set-up."

"Ik zei toen tegen hen 'nee, dat moeten we niet doen'. Toen ik daarna terugliep naar mijn eigen ruimte, zag ik een paar mensen nog twijfelen aan de gekozen set-up. Maar ik voelde gewoon dat we dit moesten doen en gelukkig werkte het ook."

Nam Verstappen zelf de beslissing?

Als er wordt gesteld dat de set-up meer zijn keuze was dan die van het team, reageert Verstappen duidelijk: "Nou ja, uiteindelijk maak je die beslissing wel met meerdere mensen. Bijvoorbeeld met GP en met de mensen om mij heen. Ik begreep natuurlijk ook wel waarom er bepaalde vragen werden gesteld en waarom sommige mensen het misschien anders wilden doen."

"Maar goed, ik ben uiteindelijk degene die in de auto zit en die toch bepaalde dingen aanvoelt. Ik vertrouwde erop om nog een paar kleine zaken aan te passen en dat het dan wel beter zou zijn."

Erwinnaar

Posts: 5.155

Ik vind dat het op het circuit gebeuren moet, afstellen en fine tunen, alles.

Wordt tijd dat de simulatoren verboden worden. Behalve Mario Kart.

  • 2
  • 7 sep 2025 - 07:51
