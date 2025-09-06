Marko doet grote onthulling over ingrijpende verandering bij Red Bull

Max Verstappen pakte in Monza zijn eerste pole position sinds het raceweekend in Silverstone. De sfeer bij Red Bull was goed, en na afloop bleek dat ze de aanpak hebben aangepast. Teamadviseur Helmut Marko legt uit wat er precies is gebeurd.

Verstappen liet voorafgaand de kwalificatie al weten dat hij zich goed voelde. Dat was niet het enige, want hij was ook te spreken over het gevoel binnen Red Bull. Na de kwalificatie liet men bij de Oostenrijkse renstal weten dat ze de aanpak voor het weekend iets hadden aangepast. Wat ze precies anders hadden gedaan op vrijdag, bleef in het midden.

Grote verandering

Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde het na afloop wel uitleggen. De Oostenrijker stelde in gesprek met De Telegraaf zelfs dat Red Bull het roer drastisch heeft omgegooid: "In tegenstelling tot de eerdere weekenden, rijden we nu niet meer met een lagere motorstand op vrijdag. En daarnaast gaan we niet meer volledig af op wat de simulator in de fabriek in Milton Keynes ons verteld."

Eigen observaties

Volgens Marko kijkt Red Bull meer naar de bevindingen die ze op de baan tegenkomen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "We gaan nu meer uit van onze eigen observaties. Max heeft inmiddels zoveel ervaring op gedaan, net als zijn engineers natuurlijk. We gebruiken nu wat meer gezond verstand."

Grote ontdekking voor Red Bull

Het was voor Red Bull een belangrijke ontdekking, want eerder hadden ze in bijvoorbeeld Zandvoort drie vrije trainingen nodig om tot de juiste afstelling te komen. Bij de Oostenrijkse renstal leven ze dan ook met meer vertrouwen toe naar de Grand Prix van morgen. Verstappen zal het daar niet makkelijk gaan krijgen, want het lijkt erop dat hij zal moeten gaan vechten met de McLarens. Lando Norris en Oscar Piastri zullen als tweede en derde aan de race gaan beginnen.