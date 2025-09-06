user icon
Verstappen reageert op nieuw F1-record: "Mercedes is sneller!"

  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 19:57
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen verbrak met zijn polerondje in Monza in totaal drie records. Hij werd de Red Bull-coureur met de meeste pole positions ooit, noteerde de snelste gemiddelde snelheid tijdens een rondje én noteerde de snelste rondetijd ooit op Monza. Verstappen reageert er met een lach op.

Verstappen begon niet als de favoriet aan de kwalificatie op het circuit van Monza. Hij leek iets langzamer te zijn dan de McLarens, maar uiteindelijk mocht hij juichen. Hij hield Lando Norris en Oscar Piastri achter zich, en deed dat op een indrukwekkende wijze. Met zijn nieuwe ronderecord was hij uiteindelijk 0,077 seconden sneller dan Norris.

Genieten van het moment

Verstappen verbrak een ronderecord dat in de komende jaren misschien niet meer wordt verbroken. Volgend jaar gaan er immers nieuwe motorregels gelden in de koningsklasse van de autosport. Tijdens de persconferentie werd Verstappen gevraagd of ze dan ook van dit soort rondjes moeten genieten: "Nou ja, ze zijn best wel goed in de snelle delen. Ze zijn best snel in een rechte lijn. Natuurlijk, in de langzame delen verliezen we tijd ten opzichte van de vorige generatie. En ja, op sommige banen kan je nu dit soort records rijden."

Kan Mercedes nog sneller gaan?

Verstappen verbrak het ronderecord dat Lewis Hamilton in 2020 neerzette in zijn Mercedes. Het record ging echter op geen enkel moment door Verstappens hoofd: "Om eerlijk te zijn, ik dacht er niet eens aan toen ik over de finishlijn ging. Maar het is fijn. Het voelde niet zo slecht. De auto's zijn best wel leuk."

"Maar de nieuwe laag asfalt die ze hier hebben neergelegd helpt ook mee, je kan hier aan kerbing doen, de kerbstones kwamen een beetje naar ons toe. Ik denk echter wel dat de Mercedes uit 2020 nog steeds sneller zou zijn als je hem nu de baan op zou sturen, maar het is goed zo. Op sommige circuits is dit leuker dan op anderen."

ViggenneggiV

Posts: 2.986

Max heeft geen magic button nodig om Wikipedia te blijven verrassen

  • 1
  • 6 sep 2025 - 20:15
