Verstappen schrijft F1-geschiedenis en pakt drie bizarre records

Max Verstappen heeft geschiedenis geschreven met zijn pole position in de kwalificatie op het circuit van Monza. Hij noteerde de snelste rondetijd ooit op de iconische Italiaanse omloop, en dat was niet het enige. In totaal heeft hij met dit rondje drie (!) nieuwe F1-records gezet.

Verstappen begon met een goed gevoel aan de kwalificatie op het circuit van Monza. De Nederlander zette dat goede gevoel om in een goed resultaat, en greep voor het eerst sinds het raceweekend op het circuit van Silverstone de pole position. Hij was tevreden, en dat straalde hij dan ook uit. Het was zijn 45ste pole in dienst van Red Bull, en dat is direct een record.

Beste Red Bull-coureur ooit

Verstappen stond sinds Silverstone op gelijke hoogte met Sebastian Vettel die van 2009 tot en met 2014 44 pole positions voor Red Bull bij elkaar reed. Verstappen heeft dat record nu in handen, en is nu officieel de allerbeste coureur uit de geschiedenis van Red Bull Racing. Hij was namelijk al de coureur met de meeste races, meeste zeges, meeste podiums, meeste snelste rondes, meeste hattricks en meeste grand slams in dienst van Red Bull.

Sneller dan ooit

Met zijn polerondje van 1:18:792 noteerde Verstappen ook nog eens de snelste tijd ooit gemeten op het circuit van Monza. Hij verbrak hiermee het ronderecord in de kwalificatie dat sinds 2020 op naam stond van Lewis Hamilton, die toen een 1:18.887 neerzette. Ook dit record mag Verstappen nu dus bijschrijven.

Het derde record

Verstappen noteerde deze rondetijd met een gemiddelde snelheid van 264,682 kilometer per uur. Hiermee heeft hij het snelste rondje ooit in de geschiedenis van de Formule 1 gereden, en daarmee neemt hij dus zijn derde record van de dag mee naar huis. Voor Verstappen zijn dit slechts voetnoten, de punten worden immers morgen pas verdeeld.