Williams teleurgesteld na kwalificatie op Monza: "Snap het niet want de auto is goed"

Carlos Sainz en Alexander Albon begonnen hoopvol aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië, maar tijdens de sessie op Monza liep het anders dan verwacht. Beide Williams-coureurs kwamen niet verder dan de dertiende en veertiende plaats en reageerden na afloop zichtbaar teleurgesteld.

Vooral bij Sainz leek er aanvankelijk veel meer in te zitten. De Spanjaard sloot de eerste twee trainingen nog als derde af en de Williams oogde competitief naast Ferrari, McLaren en Red Bull Racing. De realiteit was echter dat het Britse team niet eens door Q2 heen kwam. Max Verstappen pakte uiteindelijk poleposition, gevolgd door Lando Norris en Oscar Piastri.

Sainz legt pijnpunten Williams uit

Na afloop gaf Sainz tekst en uitleg over zijn moeizame kwalificatie. De Spanjaard, die in het verleden vaak sterk presteerde op Monza, erkende dat er problemen waren: “We worstelden de hele tijd met de zachte band en zodra we benzine hadden voor één rondje, werd het een soort loterij. We kregen de banden niet aan de praat en nu vlogen we er allebei uit in Q2. We leken snel, maar dit is ons al vaak gebeurd dit seizoen. Dat is zeker onze zwakte,” aldus Sainz tegenover Viaplay.

Albon zichtbaar teleurgesteld

Ook Albon toonde zich zwaar teleurgesteld. Voor de Brits-Thaise coureur was het de eerste keer in zijn carrière dat hij Q3 op Monza misliep: “Ik weet meteen waarom, het voelde gewoon niet goed. We hebben een goede auto en in de trainingen zijn we snel, maar zodra we pushen, overhitten de banden. In de kwalificatie kunnen we dat niet doen, want dan lopen we tegen de limieten aan. We weten nog niet hoe we dit moeten oplossen.”

De kwalificatie op Monza liet zien hoe klein de marges waren. Verstappen veroverde met een ronderecord poleposition, kort voor de McLarens. Ferrari maakte indruk in de trainingen, maar kon in Q3 de snelheid niet vasthouden en moest genoegen nemen met plekken achter de top drie.