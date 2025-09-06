user icon
icon

Williams teleurgesteld na kwalificatie op Monza: "Snap het niet want de auto is goed"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams teleurgesteld na kwalificatie op Monza: "Snap het niet want de auto is goed"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 21:36
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz en Alexander Albon begonnen hoopvol aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië, maar tijdens de sessie op Monza liep het anders dan verwacht. Beide Williams-coureurs kwamen niet verder dan de dertiende en veertiende plaats en reageerden na afloop zichtbaar teleurgesteld.

Vooral bij Sainz leek er aanvankelijk veel meer in te zitten. De Spanjaard sloot de eerste twee trainingen nog als derde af en de Williams oogde competitief naast Ferrari, McLaren en Red Bull Racing. De realiteit was echter dat het Britse team niet eens door Q2 heen kwam. Max Verstappen pakte uiteindelijk poleposition, gevolgd door Lando Norris en Oscar Piastri.

Meer over Williams Sainz in gevecht met voormalige F1-teams: "Het kan een bemoedigende dag worden"

Sainz in gevecht met voormalige F1-teams: "Het kan een bemoedigende dag worden"

6 sep
 Williams stapt naar FIA: in protest tegen straf Carlos Sainz

Williams stapt naar FIA: in protest tegen straf Carlos Sainz

4 sep

Sainz legt pijnpunten Williams uit

Na afloop gaf Sainz tekst en uitleg over zijn moeizame kwalificatie. De Spanjaard, die in het verleden vaak sterk presteerde op Monza, erkende dat er problemen waren: “We worstelden de hele tijd met de zachte band en zodra we benzine hadden voor één rondje, werd het een soort loterij. We kregen de banden niet aan de praat en nu vlogen we er allebei uit in Q2. We leken snel, maar dit is ons al vaak gebeurd dit seizoen. Dat is zeker onze zwakte,” aldus Sainz tegenover Viaplay.

Albon zichtbaar teleurgesteld

Ook Albon toonde zich zwaar teleurgesteld. Voor de Brits-Thaise coureur was het de eerste keer in zijn carrière dat hij Q3 op Monza misliep: “Ik weet meteen waarom, het voelde gewoon niet goed. We hebben een goede auto en in de trainingen zijn we snel, maar zodra we pushen, overhitten de banden. In de kwalificatie kunnen we dat niet doen, want dan lopen we tegen de limieten aan. We weten nog niet hoe we dit moeten oplossen.”

De kwalificatie op Monza liet zien hoe klein de marges waren. Verstappen veroverde met een ronderecord poleposition, kort voor de McLarens. Ferrari maakte indruk in de trainingen, maar kon in Q3 de snelheid niet vasthouden en moest genoegen nemen met plekken achter de top drie.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams GP Italië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.466

    Offtopic, maar weet iemand of er een kans is dat Fornaroli in de Alpine komt naast Gasly? Lijkt me een betere optie dan Franco.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 00:16

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 223
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Sensationele Verstappen pakt pole af van de McLarens ×