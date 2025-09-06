Verstappen opvallend positief: "Het ziet er makkelijker uit"

Max Verstappen heeft drie positieve vrije trainingen achter de rug op het circuit van Monza. Hij was geen enkele keer de snelste coureur, maar het gevoel was wel goed. Verstappen stelt zelfs dat Red Bull het meest tevreden in lange tijd is.

Op de vrijdag liet Verstappen goede dingen zien in zijn RB21. Hij noteerde de vierde en de zesde tijd, en teamadviseur Helmut Marko klonk direct zeer tevreden. Vanochtend ging het zeker niet slecht in de derde vrije training, en werd Verstappen op de valreep uit de top drie geduwd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. De verschillen waren echter zeer klein, en er lijken dan ook veel kansen te liggen voor de Nederlander.

Wat is het gevoel bij Verstappen?

In aanloop naar de kwalificatie klonk Verstappen opvallend positief bij Viaplay: "Het voelde allemaal wat beter aan nu. Volgens mij waren we op de vrijdag vijfde en zesde. Ik denk dat we het op de zachte band iets moeilijker hebben. Over het algemeen zijn we het meest tevreden geweest sinds een lange tijd."

Als er wordt gesteld dat Verstappen voorzichtig optimistisch klinkt, reageert hij duidelijk: "Ja, redelijk. Ik denk niet de snelste, maar het ziet er wel gewoon wat makkelijker uit."

Wat is er mogelijk?

Gevraagd wat er voor Verstappen in het vat zit vandaag, reageert hij met een glimlach: "Het probleem is dat Ferrari hier in Monza altijd hard gaat. McLaren gaat sowieso hard, dus ik denk dat het wel dicht bij elkaar zal zitten. Hopelijk zitten wij straks aan de goede kant."

De eindconclusie van de regerend wereldkampioen is helder: "We moeten nog wel een paar dingetjes gaan vinden om nog een iets betere, stabielere balans te krijgen. Maar ik vind wel dat we in ieder geval wat vertrouwder deze zaterdag in kunnen gaan."

Verstappen heeft in ieder geval één klein voordeel, zijn Ferrari-concurrent Lewis Hamilton zal morgen vijf plaatsen naar achteren worden gezet door een gridstraf die hij heeft opgelopen in Zandvoort.