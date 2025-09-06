user icon
Verstappen opvallend positief: "Het ziet er makkelijker uit"

Verstappen opvallend positief: "Het ziet er makkelijker uit"
  Gepubliceerd op 06 sep 2025 15:24
  • comments 0
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft drie positieve vrije trainingen achter de rug op het circuit van Monza. Hij was geen enkele keer de snelste coureur, maar het gevoel was wel goed. Verstappen stelt zelfs dat Red Bull het meest tevreden in lange tijd is.

Op de vrijdag liet Verstappen goede dingen zien in zijn RB21. Hij noteerde de vierde en de zesde tijd, en teamadviseur Helmut Marko klonk direct zeer tevreden. Vanochtend ging het zeker niet slecht in de derde vrije training, en werd Verstappen op de valreep uit de top drie geduwd door Ferrari-coureur Charles Leclerc. De verschillen waren echter zeer klein, en er lijken dan ook veel kansen te liggen voor de Nederlander.

Wat is het gevoel bij Verstappen?

In aanloop naar de kwalificatie klonk Verstappen opvallend positief bij Viaplay: "Het voelde allemaal wat beter aan nu. Volgens mij waren we op de vrijdag vijfde en zesde. Ik denk dat we het op de zachte band iets moeilijker hebben. Over het algemeen zijn we het meest tevreden geweest sinds een lange tijd."

Als er wordt gesteld dat Verstappen voorzichtig optimistisch klinkt, reageert hij duidelijk: "Ja, redelijk. Ik denk niet de snelste, maar het ziet er wel gewoon wat makkelijker uit."

Wat is er mogelijk?

Gevraagd wat er voor Verstappen in het vat zit vandaag, reageert hij met een glimlach: "Het probleem is dat Ferrari hier in Monza altijd hard gaat. McLaren gaat sowieso hard, dus ik denk dat het wel dicht bij elkaar zal zitten. Hopelijk zitten wij straks aan de goede kant."

De eindconclusie van de regerend wereldkampioen is helder: "We moeten nog wel een paar dingetjes gaan vinden om nog een iets betere, stabielere balans te krijgen. Maar ik vind wel dat we in ieder geval wat vertrouwder deze zaterdag in kunnen gaan."

Verstappen heeft in ieder geval één klein voordeel, zijn Ferrari-concurrent Lewis Hamilton zal morgen vijf plaatsen naar achteren worden gezet door een gridstraf die hij heeft opgelopen in Zandvoort.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

