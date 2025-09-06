Red Bull flirt met McLaren-talent Alex Dunne

McLaren-talent Alex Dunne is momenteel één van de smaakmakers in de Formule 2. De Ier reed eerder dit weekend de eerste vrije training in de auto van Oscar Piastri, en het lijkt erop dat hij nu de aandacht heeft getrokken van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

De 19-jarige Dunne wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Hij werd vorig jaar vastgelegd door McLaren, en werkte in mei zijn eerste Formule 1-test af op het circuit van Zandvoort. In de Formule 2 maakt hij dit jaar veel indruk, en hij ontving veel complimenten. Aangezien McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris over twee grote namen beschikt, is de kans klein dat hij hier een F1-zitje kan veroveren in de nabije toekomst.

Marko toont interesse

Als hij snel een plekje op de Formule 1-grid vol veroveren, dan zou hij ook naar andere mogelijkheden kunnen kijken. Volgens PlanetF1 staat Dunne nu op de radar van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker met een oog voor talent zou eerste gesprekken hebben gevoerd met Dunne en zijn entourage.

Waar gingen de gesprekken over?

Volgens PlanetF1 zouden de gesprekken niet per se gaan over een F1-zitje in de komende seizoenen. Het zou meer gaan om het opbouwen van een goede relatie en het creëren van een open lijn van communicatie. Het zou dan ook nog niet gaan over een racezitje of een raceprogramma bij bijvoorbeeld Racing Bulls.

Marko doet niet mysterieus

Marko werd door PlanetF1 gevraagd naar de interesse in Dunne, en zijn antwoord was duidelijk: "We hebben altijd interesse in snelle coureurs met vertrouwen, en Dunne is zeker een snelle coureur die veel vertrouwen heeft."

Op vrijdag kon Marko al zien hoe Dunne voor de dag komt in Formule 1-materiaal, aangezien hij namens McLaren de eerste vrije training reed. Eerder dit jaar reed hij ook al een training op de Red Bull Ring.