user icon
icon

Red Bull flirt met McLaren-talent Alex Dunne

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull flirt met McLaren-talent Alex Dunne
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 15:02
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-talent Alex Dunne is momenteel één van de smaakmakers in de Formule 2. De Ier reed eerder dit weekend de eerste vrije training in de auto van Oscar Piastri, en het lijkt erop dat hij nu de aandacht heeft getrokken van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

De 19-jarige Dunne wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Hij werd vorig jaar vastgelegd door McLaren, en werkte in mei zijn eerste Formule 1-test af op het circuit van Zandvoort. In de Formule 2 maakt hij dit jaar veel indruk, en hij ontving veel complimenten. Aangezien McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris over twee grote namen beschikt, is de kans klein dat hij hier een F1-zitje kan veroveren in de nabije toekomst.

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Marko toont interesse

Als hij snel een plekje op de Formule 1-grid vol veroveren, dan zou hij ook naar andere mogelijkheden kunnen kijken. Volgens PlanetF1 staat Dunne nu op de radar van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker met een oog voor talent zou eerste gesprekken hebben gevoerd met Dunne en zijn entourage. 

Waar gingen de gesprekken over?

Volgens PlanetF1 zouden de gesprekken niet per se gaan over een F1-zitje in de komende seizoenen. Het zou meer gaan om het opbouwen van een goede relatie en het creëren van een open lijn van communicatie. Het zou dan ook nog niet gaan over een racezitje of een raceprogramma bij bijvoorbeeld Racing Bulls.

Marko doet niet mysterieus

Marko werd door PlanetF1 gevraagd naar de interesse in Dunne, en zijn antwoord was duidelijk: "We hebben altijd interesse in snelle coureurs met vertrouwen, en Dunne is zeker een snelle coureur die veel vertrouwen heeft."

Op vrijdag kon Marko al zien hoe Dunne voor de dag komt in Formule 1-materiaal, aangezien hij namens McLaren de eerste vrije training reed. Eerder dit jaar reed hij ook al een training op de Red Bull Ring.

F1 Nieuws Helmut Marko Alex Dunne Red Bull Racing McLaren GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 83

    Er komt volgend jaar een stoeltje vrij bij racing bulls dus haal hem binnen.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 15:31
    • Kampsie

      Posts: 1.499

      Ik denk zelfs 2 stoeltjes

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 15:39

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×