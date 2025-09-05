Marko ziet kansen voor Verstappen: "Weten waar we moeten ingrijpen"

Max Verstappen en zijn team Red Bull kenden een aardige eerste dag op het circuit van Monza. Hij sloot de dag af met een zesde tijd, en Red Bull-adviseur Helmut Marko was stiekem best tevreden. Hij ziet zelfs kansen voor Verstappen.

Verstappen wist in geen van de eerste twee vrije trainingen de top drie te bereiken. De verschillen waren echter klein, en in de tweede training had Verstappen het niet makkelijk met zijn Red Bull. De zesde tijd was dan ook redelijk teleurstellend, maar iets anders gaf de burger moed bij Red Bull. De situatie in de lange runs zag er namelijk wél competitief uit.

'We zijn erg tevreden'

Red Bull-adviseur Helmut Marko klonk bijvoorbeeld opvallend enthousiast bij de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn erg tevreden. In tegenstelling tot vorig jaar is er een duidelijke verbetering. De long run was heel erg goed, maar op de zachte banden moeten we ons nog wat verbeteren voor de kwalificatie. De achterstand is echter niet zo erg. Als McLaren geen zand in onze ogen heeft gestrooid, gaat het heel erg spannend worden."

Red Bull past de tactiek aan

Volgens Marko is Red Bull de zaakjes nu iets anders aan het aanpakken: "We probeerden dingen uit en gingen tot het maximale. Dat betekent dat we de limiet sneller kunnen aftasten en dat we qua richting van de set-up er niet zo ver naast zitten als in het verleden het geval was."

Banden spelen belangrijke rol

Er zijn dus nog wel een paar dingetjes die Red Bull moet gaan verbeteren voor de dag van morgen. Marko probeert dat duidelijk te maken: "Het gaat erom de band in het juiste window te krijgen. Maar we denken te weten waar we moeten ingrijpen. En een ander achterstand van net geen twee tienden is best bemoedigend."

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda sloot de dag af met een negende tijd.