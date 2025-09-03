user icon
Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

  Gepubliceerd op 03 sep 2025 20:11
  8
  Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine zet aankomend weekend een rookie in tijdens de eerste vrije training op het circuit van Monza. De Franse renstal kiest ervoor om hun reservecoureur Paul Aron meters te laten maken, hij neemt plaats in de auto van Franco Colapinto.

Alle teams zijn verplicht om dit seizoen per auto twee keer een rookie in te zetten. Het team van Alpine zette eerder dit jaar de Japanner Ryo Hirakawa in tijdens de eerste vrije training op het circuit van Suzuka. Jack Doohan gold in Australië technisch gezien ook als een rookie, maar Alpine heeft ervoor gekozen om dit niet mee te laten tellen, zodat ze later in het seizoen jonge coureurs een kans kunnen geven.

De keuze is nu dus gevallen op de Estse reservecoureur Paul Aron. De 21-jarige coureur uit Tallinn maakt sinds dit jaar onderdeel uit van de Franse renstal, en werkte in de afgelopen maanden veel tests af. Zo kwam hij meerdere keren in actie tijdens bandentests en reed hij eind 2024 ook de Post Season Test.

Vervanger van Colapinto

Aron zal vrijdag tijdens de eerste vrije training plaatsnemen in de auto van Franco Colapinto. Dit betekent dus dat Alpine later dit jaar nog twee keer een rookie zal gaan inzetten tijdens een vrije training. De kans is groot dat de keuze dan ook weer valt op Aron, die nog altijd hoopt op een debuut in de koningsklasse.

Avontuur bij Sauber

Voor Aron wordt dit niet de eerste keer dat hij meters gaat maken tijdens een officieel Formule 1-weekend. De jonge coureur werd eerder dit seizoen door Alpine uitgeleend aan Sauber, dat zelf geen rookies onder contract heeft staan. Aron reed op het circuit van Silverstone en de Hungaroring twee eerste vrije trainingen. Tijdens zijn eerste training noteerde hij de zeventiende tijd, terwijl hij in Hongarije op de twintigste en laatste plaats eindigde.

