Marko geeft Horner trap na en wijst naar werkcultuur
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige zomer achter de rug. Teambaas Christian Horner werd na twintig jaar ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. Helmut Marko geeft Horner nu een kleine trap na en stelt dat er nu een heel ander werkklimaat heerst bij Red Bull.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de deur gewezen door Red Bull. De reden van zijn ontslag werd niet gedeeld, maar Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en de prestaties van Red Bull vielen tegen. Mekies kwam over van zusterteam Racing Bulls, en hij pakt de zaken direct anders aan. Vooralsnog levert dat weinig klachten op, en klinken er louter positieve geluiden over de werkwijze van Mekies.

Hoe is de sfeer binnen Red Bull?

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg te spreken over Mekies. Als hij in een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt gevraagd naar Mekies, komt hij superlatieven te kort: "Mekies is een fantastische technicus, wat een enorm voordeel is gezien de complexiteit van de huidige Formule 1. Hij kan heel erg goed met mensen omgaan, de sfeer binnen het team is compleet anders dan het daarvoor was."

De band met Verstappen

Ook superster Max Verstappen heeft zich louter positief uitgelaten over Mekies. Als Marko wordt gevraagd naar de band tussen beide coureurs, reageert hij enorm opgewekt: "Heel erg goed. Hij heeft in de afgelopen weken alles geobserveerd, en hij is er dan ook van overtuigd dat het de goede kant opgaat."

Goed weekend in Zandvoort

In Zandvoort kende Red Bull afgelopen weekend een sterke race. Verstappen reed lang rond op de derde plaats, waarna hij profiteerde van de uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris. Hierdoor schoof de regerend wereldkampioen op naar de tweede plaats. Verstappen staat nog altijd derde in de strijd om het wereldkampioenschap met een flinke achterstand op Oscar Piastri en Norris.

da_bartman

Posts: 6.058

HermanTeLangInDeZon ?

  • 6
  • 3 sep 2025 - 13:15
Reacties (6)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.308

    Welke trap na?….

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 12:49
    • da_bartman

      Posts: 6.058

      Ja het raar zijn als Marko zou zeggen: er iets niets veranderd, we doen nog precies het zelfde als onder Horner maar verwachten daarbij wél andere resultaten.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 13:13
  • HermanInDeZon

    Posts: 130

    Marko is zelf een groter probleem voor RB dan Horner ooit was.

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 12:52
    • Pietje Bell

      Posts: 30.691

      Hoezo? Leg eens uit als je wilt.

      • + 3
      • 3 sep 2025 - 13:11
    • da_bartman

      Posts: 6.058

      HermanTeLangInDeZon ?

      • + 6
      • 3 sep 2025 - 13:15
    • HermanInDeZon

      Posts: 130

      Ik heb het niet begrepen op Marko.
      Ik begrijp ook niet helemaal wat ie precies doet of welke meerwaarde hij brengt binnen Red Bull.

      Ik weet dat hij vooral met de jonge talenten bezig was.
      Hij verdient ongetwijfeld een hoop roem voor het "ontdekken" van Vettel van Verstappen (hoewel zeker die laatste lijkt me sowieso wel opgepikt zou zijn vroeger of later ;)) maar laat ook een gigantisch spoor na van vernielde carrières en miskleuns qua rijders.

      Ik begrijp dat Max gek op hem is. En Jos. Max heeft dacht ik in crisistijd zijn lot wel eens gekoppeld aan Marko. Misschien is dat de reden waarom uberhaupt Marko er nog zit.

      Waar ik Marko vooral van ken is van een hoop getier in de media. Loze uitspraken als "onze wagen is hopeloos" (dag er na staat ie op pole) en "we hebben fantastische upgrades doorgevoerd" (sessie er na staat ding ergens rond plaats 10 te schilderen)

      Negen van de tien (vooral ten tijden van Horner) waren die uitspraken dan nog eens knal het tegenovergestelde van wat de rest van Red Bull (en vooral Horner) beweerden.

      Bij momenten vroeg je je werkelijk af of Marko er geen spelletje van aan het maken was.

      Dus ik zie het niet.

      Zie ook niet waarom een figuur als Marko inspirerend zou werken voor de gemiddelde Red Bull werknemer.
      Van een Horner (hoeveel fouten die man dan ook mocht hebben) zag ik dat meer - die sprak (vond ik) altijd in naam van het team en niet in naam van zichzelf

      Maar dat is natuurlijk mijn mening

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 14:04

