Marko geeft Horner trap na en wijst naar werkcultuur

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige zomer achter de rug. Teambaas Christian Horner werd na twintig jaar ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. Helmut Marko geeft Horner nu een kleine trap na en stelt dat er nu een heel ander werkklimaat heerst bij Red Bull.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de deur gewezen door Red Bull. De reden van zijn ontslag werd niet gedeeld, maar Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en de prestaties van Red Bull vielen tegen. Mekies kwam over van zusterteam Racing Bulls, en hij pakt de zaken direct anders aan. Vooralsnog levert dat weinig klachten op, en klinken er louter positieve geluiden over de werkwijze van Mekies.

Hoe is de sfeer binnen Red Bull?

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg te spreken over Mekies. Als hij in een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt gevraagd naar Mekies, komt hij superlatieven te kort: "Mekies is een fantastische technicus, wat een enorm voordeel is gezien de complexiteit van de huidige Formule 1. Hij kan heel erg goed met mensen omgaan, de sfeer binnen het team is compleet anders dan het daarvoor was."

De band met Verstappen

Ook superster Max Verstappen heeft zich louter positief uitgelaten over Mekies. Als Marko wordt gevraagd naar de band tussen beide coureurs, reageert hij enorm opgewekt: "Heel erg goed. Hij heeft in de afgelopen weken alles geobserveerd, en hij is er dan ook van overtuigd dat het de goede kant opgaat."

Goed weekend in Zandvoort

In Zandvoort kende Red Bull afgelopen weekend een sterke race. Verstappen reed lang rond op de derde plaats, waarna hij profiteerde van de uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris. Hierdoor schoof de regerend wereldkampioen op naar de tweede plaats. Verstappen staat nog altijd derde in de strijd om het wereldkampioenschap met een flinke achterstand op Oscar Piastri en Norris.