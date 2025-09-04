Lawson oneens met kritiek Sainz: "Hij kreeg de straf"

Liam Lawson en Carlos Sainz hadden het aardig aan de stok in Zandvoort. De twee coureurs kwamen in contact met elkaar, waarna Carlos Sainz de rookie compleet voor gek verklaarde. De fout bleek uiteindelijk bij de Spanjaard te liggen. Sainz kreeg voor het incident een tien seconden penalty.

Sainz liet na afloop van de race weten dat hij niet blij is met de rijstijl van Liam Lawson. Volgens de Spanjaard is Lawson té agressief. Lawson moest volgens Sainz heel wat dingen leren.

Ongelooflijk

Het was ongelooflijk, aldus Carlos Sainz. Motorsport meldt: "Hij lijkt altijd liever een beetje contact te hebben en het risico te nemen op een uitvalbeurt of een lekke band - zoals bij ons gebeurde - dan gewoon te accepteren dat twee auto's naast elkaar kunnen racen", zo zegt Sainz. De Spanjaard eindigde de race als dertiende. Liam Lawson wist als twaalfde de finish te bereiken.

Toen Lawson hoorde van de kritiek van Sainz, zei hij: "Ik weet zeker dat hij dat niet is. Ik ben er zelf natuurlijk ook niet blij mee, want het heeft mijn dag verpest. De regels zijn zoals ze zijn en we weten allemaal hoe ze geschreven zijn. Ik heb dit jaar ook aan de andere kant gestaan. Ik probeerde iemand in te halen, vond dat ik ruimte moest krijgen, kreeg die niet, en kreeg toen een straf. Het is iets waar je van leert."

"We weten dit allemaal. Het was ronde één na een herstart. Het is superglad, koude banden... En het is prima om zo'n move te proberen, maar het is gewoon risicovol. We raakten elkaar, wat natuurlijk niet ideaal is. En daarom kreeg hij ook een straf."

Agressieve rijstijl

Op de vraag of Lawson een agressieve rijstijl heeft, antwoordt hij: "Volgens mij was hij degene die mij vandaag aan het inhalen was. En hij kreeg ook een straf", stelt Lawson. "Hij mag van mij zeggen wat hij wil, maar ik zou het waarderen als hij gewoon even met mij zou praten in plaats van het overal rond te vertellen. Als het mijn fout was geweest, had ik wel een straf gekregen."

"Ik begrijp zijn frustratie, echt. Niemand wil in zulke situaties terechtkomen. Zoals ik al zei: ik heb ook aan de andere kant gestaan. Maar ja, dit is hoe de regels werken en dat weten we allemaal."