Marko doet geheimzinnig: Waar ligt de toekomst van Hadjar?

  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 11:22
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull-adviseur Helmut Marko glunderde van trots na afloop van de Dutch Grand Prix. De Oostenrijker zag hoe niet alleen Max Verstappen, maar ook Isack Hadjar op het podium stond. Hij geeft aan dat Hadjar 'gewoon' mocht vechten met Verstappen, als het zover was gekomen.

Hadjar was de grote verrassing van het raceweekend op Zandvoort. Op zaterdag reed hij een uitstekende kwalificatie, en wist hij zich als vierde te kwalificeren. Tot ieders verbazing wist hij deze positie vast te houden in de race, en klom hij zelfs een plaatsje na de uitvalbeurt van Lando Norris. Hadjar reed vlak achter Verstappen van grote broer Red Bull Racing, en was op sommige momenten zelfs sneller.

Mocht Hadjar Verstappen aanvallen?

Voor analist Alexander Wurz was dit reden genoeg om na afloop bij ORF aan Marko te vragen of Hadjar Verstappen mocht aanvallen: "Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik denk dat we niet zouden hebben ingegrepen." Als Marko weer wordt gevraagd of een duel werd toegestaan, is hij er duidelijk over: "Zolang het eerlijk en zonder contact was gegaan: ja."

Vechtende teamgenoten?

Hadjar wordt door veel mensen gezien als de mogelijke toekomstige teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Met zijn geweldige race in Zandvoort gaf Hadjar weer zijn visitekaartje af, en dat roept natuurlijk vragen op over zijn toekomst.

Marko wordt dan ook gevraagd of men hier een duel tussen twee toekomstige teamgenoten zag. Lachend geeft de Red Bull-adviseur antwoord op deze vraag: "Oh, op die manier! We zullen daar later dit jaar een beslissing over nemen." 

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

Op dit moment is Yuki Tsunoda nog de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Japanner is echter bezig met een rampzalig seizoen, maar kwam in Zandvoort wel als negende over de streep. De kans is groot dat hij na dit seizoen wordt vervangen, en Hadjar wordt gezien als de topfavoriet voor het zitje.

dumdumdum

Posts: 2.656

En toch. Als Alonso ook zegt dat de RacingBull sneller is dan de RBR, dan zou ik als Max zijnde een keer de verkeerde auto laden in de sim. Als die inderdaad sneller is en een beter raamwerk heeft, dan mag je als Pierre toch echt je conclusie trekken en het team verlaten.

  • 2
  • 1 sep 2025 - 11:35
Reacties (17)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.257

    Die gaat volgend seizoen bij Red Bull rijden. Zie ook geen andere opties.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 11:28
  • dumdumdum

    Posts: 2.656

    En toch. Als Alonso ook zegt dat de RacingBull sneller is dan de RBR, dan zou ik als Max zijnde een keer de verkeerde auto laden in de sim. Als die inderdaad sneller is en een beter raamwerk heeft, dan mag je als Pierre toch echt je conclusie trekken en het team verlaten.

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 11:35
  • Damon Hill

    Posts: 19.260

    Ik hoop eigenlijk helemaal niet dat Hadjar naar Red Bull gaat, want dat is feitelijk een stap achteruit en mogelijk slecht voor zijn carrière. En dan te bedenken dat de Red Bull auto van 2026 misschien nog wel slechter gaat zijn dan nu, want de lijn die ingezet is sinds Wache de auto maakt is een dalende lijn, terwijl de Racing Bulls juist steeds iets beter lijken te worden.

    Ik hoop eerder dat Hadjar een soort zijsprong kan maken naar een totaal ander team. Maargoed, dat zijn slechts mijn wensen. De kans is groot dat Hadjar volgend jaar wél in de Red Bull zit (en Lindblad in de Racing Bulls) en dan houd ik mijn hart vast.

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 11:47
    • NicoS

      Posts: 19.298

      Waan van de dag….
      Eerst maar zien hoe de rest van het seizoen verloopt. De vijf edities van Hadjar voor Zandvoort waren niet heel best met 0 punten.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 11:58
    • Damon Hill

      Posts: 19.260

      @NicoS,
      Wat is de waan van de dag? Waar zeg ik iets raars? Volgens mij echt helemaal nergens. Beetje een rare reactie want je reageert niet echt ergens specifiek op.

      En verder rijdt Hadjar gewoon een sterk debuutseizoen. Ook zonder Zandvoort kreeg zijn debuutseizoen al een ruime, ruime voldoende.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 13:08
    • NicoS

      Posts: 19.298

      Ik zeg dit omdat iedereen meteen lyrisch reageert als iemand een goede presentatie neerzet. Hadjar doet het boven verwachting goed, dat zal ik niet ontkennen. Maar de afgelopen races had niemand het over hem, omdat Lawson de overhand op hem had.
      Dat bedoel ik met waan van de dag.
      Dat hij volgend seizoen waarschijnlijk de stap naar RBR zal zetten is ook vrij zeker, ook omdat er geen alternatief voor handen is.
      Niet meteen zo op de teentjes getrapt zijn @DH….;)

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.260

      @NicoS,
      Maar dan reageer je niet op mijn post, maar op de algehele populatie, wat natuurlijk nogal verwarrend is omdat je direct onder mijn post reageert.

      En mijn reactie gaat er dus feitelijk over dat ik het juist zonde zou vinden voor Hadjar persoonlijk om bij Red Bull terecht te komen. Momenteel is dat geen upgrade, maar een downgrade.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:54
    • Canson Po

      Posts: 2.656

      Goh je hebt alle 2 wat gelijk, het is nog vroegdag al staan de sterren zeer gunstig voor Hadjar ook in F3 & F2 maakte hij toch bij vlagen een zeer goede indruk hij was toen vooral niet consistent wat mag op die leeftijd.

      En zoals D. Hill zegt een prima debut seizoen tot nog toe, je mag wel hopen dat ook deze jonge kerel niet naast Max in dat hok terecht komt, zou zonde zijn, geef hem 2jaar de tijd bij racingbulls dat verdient hij toch, ik zou Lawson naast Max zetten op Yuki houden.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:58
    • Larry Perkins

      Posts: 59.520

      Ben het eens met @Damon want dit schreef ik al eerder...

      "Het beste wat Hadjar kan overkomen is dat hij nog een jaar in de Racing Bulls auto mag rijden om zijn naam definitief te vestigen en (nog meer) zelfvertrouwen op te bouwen.

      Naast Max bij RBR gaan rijden is een groot risico voor je F1-carrière en dan kun je maar beter al credits hebben opgebouwd.
      Je ziet het nu ook aan Perez, zonder zijn F1-loopbaan voorafgaand aan zijn RBR-periode had hij wellicht of waarschijnlijk geen nieuwe kans bij Cadillac gekregen, want de Yankees doen het niet alleen door Checo's sponsors..."

      RBR zal waarschijnlijk toch Hadjar doorschuiven met wellicht de gedachte "als Hadjar faalt hebben we Lindblad nog achter de hand", maar of zijn ontwikkeling (van Lindblad dus) goed genoeg vooruit gaat is ook nog maar de vraag.

      Kortom, het tweede RBR-stoeltje blijft een probleem.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:14
    • Damon Hill

      Posts: 19.260

      @Larry,
      Ironisch genoeg zei Max volgens mij ook een keer dat de Red Bull het probleem is, en niet Perez (wat hij uiteraard zei in de periode dat Perez er nog reed). En die woorden van Max lijken nu meer waarheid dan ooit, want wie je ook in die tweede stoel zet... ze kunnen er allemaal weinig mee.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:18
    • Snork

      Posts: 21.719

      Als je de resultaten van de Racing Bulls bekijkt voor dit seizoen, is het opmerkelijk dat ze een opgaande lijn tonen. Eerste kwart van seizoen vooral nog buiten de punten, vanaf Europese races begonnen de punten te komen en zagen we steeds vaker beide RB's in de top 10 eindigen. Het resultaat in Zandvoort is, denk ik, wel een uitschieter. Ik zie de RB's op de komende circuits dit niet herhalen, afgaande op wat ik vóór de zomerstop van ze heb gezien.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:18
  • StevenQ

    Posts: 9.683

    Volgend jaar Verstappen-Hadjar bij RBR en Lawson- Lindblad bij RB, reken daar maar op

    En Yuki is de nieuwe testcoureur voor Aston Martin

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 12:13
    • NicoS

      Posts: 19.298

      Die kans is aanwezig, behalve Yuki….

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 12:52
    • John6

      Posts: 10.991

      Mee eens, maar of AM Yuki wil, dat betwijfel ik ook.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:03
    • StevenQ

      Posts: 9.683

      Yuki blijft in de 1e plaats een Honda coureur

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:00
    • Canson Po

      Posts: 2.656

      Amaai denkt iedereen dat Yuki zo slecht is dan?? blijkbaar kort van geheugen.

      Ik vermoed dat Alonso zelf rammel gaat krijgen van die kleine samurai. zware uitspraak ik weet het, maar ik geloof daar wel in.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:01
    • Damon Hill

      Posts: 19.260

      @Canson Po,
      Yuki is niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Begin dit seizoen toen Yuki nog in de Racing Bull zat, was Hadjar al praktisch even snel... terwijl Yuki veel meer ervaring had. Dat geeft dus niet alleen aan dat Hadjar een interessant talent is (en dus meer in zijn mars heeft dan Yuki), maar ook dat Yuki niet heel bijzonder is.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:19

