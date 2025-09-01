Marko doet geheimzinnig: Waar ligt de toekomst van Hadjar?

Red Bull-adviseur Helmut Marko glunderde van trots na afloop van de Dutch Grand Prix. De Oostenrijker zag hoe niet alleen Max Verstappen, maar ook Isack Hadjar op het podium stond. Hij geeft aan dat Hadjar 'gewoon' mocht vechten met Verstappen, als het zover was gekomen.

Hadjar was de grote verrassing van het raceweekend op Zandvoort. Op zaterdag reed hij een uitstekende kwalificatie, en wist hij zich als vierde te kwalificeren. Tot ieders verbazing wist hij deze positie vast te houden in de race, en klom hij zelfs een plaatsje na de uitvalbeurt van Lando Norris. Hadjar reed vlak achter Verstappen van grote broer Red Bull Racing, en was op sommige momenten zelfs sneller.

Mocht Hadjar Verstappen aanvallen?

Voor analist Alexander Wurz was dit reden genoeg om na afloop bij ORF aan Marko te vragen of Hadjar Verstappen mocht aanvallen: "Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik denk dat we niet zouden hebben ingegrepen." Als Marko weer wordt gevraagd of een duel werd toegestaan, is hij er duidelijk over: "Zolang het eerlijk en zonder contact was gegaan: ja."

Vechtende teamgenoten?

Hadjar wordt door veel mensen gezien als de mogelijke toekomstige teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Met zijn geweldige race in Zandvoort gaf Hadjar weer zijn visitekaartje af, en dat roept natuurlijk vragen op over zijn toekomst.

Marko wordt dan ook gevraagd of men hier een duel tussen twee toekomstige teamgenoten zag. Lachend geeft de Red Bull-adviseur antwoord op deze vraag: "Oh, op die manier! We zullen daar later dit jaar een beslissing over nemen."

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

Op dit moment is Yuki Tsunoda nog de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Japanner is echter bezig met een rampzalig seizoen, maar kwam in Zandvoort wel als negende over de streep. De kans is groot dat hij na dit seizoen wordt vervangen, en Hadjar wordt gezien als de topfavoriet voor het zitje.