Marko jubelt: "Verstappen is gelijkwaardig aan de McLarens!"

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk positieve kwalificatie in Zandvoort. Max Verstappen noteerde de derde tijd, en dat was eigenlijk boven verwachting voor de Oostenrijkse renstal. Helmut Marko was dan ook heel erg enthousiast.

Na drie teleurstellende vrije trainingen had men bij Red Bull niet het idee dat ze met de McLarens zouden kunnen vechten om de pole position. Teamadviseur Helmut Marko sprak zelfs van een catastrofe voorafgaand de kwalificatie. In die kwalificatie bleek dat ze nog steeds niet op het niveau van de McLarens zaten, maar ze konden wel meevechten om de top drie. Verstappen maximaliseerde het resultaat en reed de derde tijd.

Marko in jubelstemming

Red Bull-adviseur Helmut Marko haalde dan ook opgelucht adem na afloop van de sessie. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Onze engineers hebben geweldig werk geleverd, en Max ook! Vanmorgen hadden we nog een achterstand van acht tienden, en nu verloren we alleen in de eerste sector! Voor ons is het een positieve verrassing en het is zenuwslopend dat je tot de kwalificatie moet wachten voordat de auto dan eindelijk goed werkt."

Kans op de zege?

Voor morgen lijkt Verstappen kansloos te zijn voor de zege. Marko denkt daar anders over, en hij stelt dat het een succesvol weekend kan worden: "Ik geloof dat onze aangebrachte wijzigingen ook in de race zullen gaan werken. Max weet hoe en waar hij snel kan gaan rijden. Op gebruikte banden waren we in ieder geval helemaal gelijkwaardig aan de McLarens. Misschien zit er een verrassing in."

Verstappens derde tijd stond na afloop van de kwalificatie even onder druk. De stewards openden namelijk een onderzoek naar de Nederlander, omdat hij te langzaam had gereden. Na een onderzoek van een halfuurtje werd besloten om geen straf uit te delen aan de regerend wereldkampioen van Red Bull.