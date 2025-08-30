user icon
Marko jubelt: "Verstappen is gelijkwaardig aan de McLarens!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 17:41
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk positieve kwalificatie in Zandvoort. Max Verstappen noteerde de derde tijd, en dat was eigenlijk boven verwachting voor de Oostenrijkse renstal. Helmut Marko was dan ook heel erg enthousiast.

Na drie teleurstellende vrije trainingen had men bij Red Bull niet het idee dat ze met de McLarens zouden kunnen vechten om de pole position. Teamadviseur Helmut Marko sprak zelfs van een catastrofe voorafgaand de kwalificatie. In die kwalificatie bleek dat ze nog steeds niet op het niveau van de McLarens zaten, maar ze konden wel meevechten om de top drie. Verstappen maximaliseerde het resultaat en reed de derde tijd.

Marko in jubelstemming

Red Bull-adviseur Helmut Marko haalde dan ook opgelucht adem na afloop van de sessie. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Onze engineers hebben geweldig werk geleverd, en Max ook! Vanmorgen hadden we nog een achterstand van acht tienden, en nu verloren we alleen in de eerste sector! Voor ons is het een positieve verrassing en het is zenuwslopend dat je tot de kwalificatie moet wachten voordat de auto dan eindelijk goed werkt."

Kans op de zege?

Voor morgen lijkt Verstappen kansloos te zijn voor de zege. Marko denkt daar anders over, en hij stelt dat het een succesvol weekend kan worden: "Ik geloof dat onze aangebrachte wijzigingen ook in de race zullen gaan werken. Max weet hoe en waar hij snel kan gaan rijden. Op gebruikte banden waren we in ieder geval helemaal gelijkwaardig aan de McLarens. Misschien zit er een verrassing in."

Verstappens derde tijd stond na afloop van de kwalificatie even onder druk. De stewards openden namelijk een onderzoek naar de Nederlander, omdat hij te langzaam had gereden. Na een onderzoek van een halfuurtje werd besloten om geen straf uit te delen aan de regerend wereldkampioen van Red Bull.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko McLaren Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (5)

  • Snork

    Posts: 21.705

    Niet aardig om Max met een F1 auto te vergelijken.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:48
  • Wingleader

    Posts: 3.320

    Verstappen gaat morgen winnen. De crash tussen de McLarens gaat er morgen komen.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:53
    • John6

      Posts: 10.987

      Okay bedankt voor de tip.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 18:09
  • Jermaine

    Posts: 7.109

    ha???

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 18:09
  • gridiron

    Posts: 2.784

    Ze hadden die gerust ook aan de deur mogen zetten, wat die toevoegt aan RedBull mag God weten.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 18:12

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
