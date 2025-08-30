Grote lach bij Verstappen: "Dit was een goede kwalificatie"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse Red Bull-coureur was alleen langzamer dan de McLarens, maar herstelde zich wel ten opzichte van de vrije trainingen. Na afloop was hij dan ook gematigd tevreden.

Verstappen wist in de drie vrije trainingen op het circuit van Zandvoort niet in de buurt te komen van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Het verschil was ongeveer een seconde, en bij Red Bull hadden ze eigenlijk helemaal geen goed gevoel over de kwalificatie. Toch kwam Verstappen nog redelijk in de buurt van de papajakleurige bolides, al was de derde plaats het best mogelijke resultaat.

Best mogelijke resultaat

Verstappen is het zelf roerend eens met dat statement, zo stelde hij voor de camera van Viaplay: "Dat denk ik wel, ja. Zeker als je kijkt naar hoe het dit weekend gaat. Ik had er een beter gevoel over dan voor de kwalificatie. Dat is precies wat je wil. Het is natuurlijk niet goed genoeg, omdat we niet met McLaren kunnen vechten. Dat gaat ook niet veranderen in een raceweekend. Dus ja, ik was tevreden."

Was de balans beter?

Na de tweede vrije training stelde Verstappen op vrijdag nog dat er problemen waren. De balans was nog steeds niet naar wens, maar nu ging alles wat beter: "Het was iets gecontroleerder, maar nog steeds niet zoals ik het graag wil. Maar het is geen extreme variant in een bocht."

Goed gevoel bij Verstappen

Verstappen was over het algemeen wel tevreden, en zijn eindoordeel is dan ook heel erg duidelijk: "We hebben een goede kwalificatie gehad." Of hij dit gevoel blijft vasthouden, is nog maar de vraag. Drie kwartier na de kwalificatie werd namelijk duidelijk dat hij zich bij de stewards moet melden voor het te langzaam rijden in een outlap.