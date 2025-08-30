user icon
Grote lach bij Verstappen: "Dit was een goede kwalificatie"

  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 17:03
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse Red Bull-coureur was alleen langzamer dan de McLarens, maar herstelde zich wel ten opzichte van de vrije trainingen. Na afloop was hij dan ook gematigd tevreden.

Verstappen wist in de drie vrije trainingen op het circuit van Zandvoort niet in de buurt te komen van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Het verschil was ongeveer een seconde, en bij Red Bull hadden ze eigenlijk helemaal geen goed gevoel over de kwalificatie. Toch kwam Verstappen nog redelijk in de buurt van de papajakleurige bolides, al was de derde plaats het best mogelijke resultaat.

Best mogelijke resultaat

Verstappen is het zelf roerend eens met dat statement, zo stelde hij voor de camera van Viaplay: "Dat denk ik wel, ja. Zeker als je kijkt naar hoe het dit weekend gaat. Ik had er een beter gevoel over dan voor de kwalificatie. Dat is precies wat je wil. Het is natuurlijk niet goed genoeg, omdat we niet met McLaren kunnen vechten. Dat gaat ook niet veranderen in een raceweekend. Dus ja, ik was tevreden."

Was de balans beter?

Na de tweede vrije training stelde Verstappen op vrijdag nog dat er problemen waren. De balans was nog steeds niet naar wens, maar nu ging alles wat beter: "Het was iets gecontroleerder, maar nog steeds niet zoals ik het graag wil. Maar het is geen extreme variant in een bocht."

Goed gevoel bij Verstappen

Verstappen was over het algemeen wel tevreden, en zijn eindoordeel is dan ook heel erg duidelijk: "We hebben een goede kwalificatie gehad." Of hij dit gevoel blijft vasthouden, is nog maar de vraag. Drie kwartier na de kwalificatie werd namelijk duidelijk dat hij zich bij de stewards moet melden voor het te langzaam rijden in een outlap.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.206

    Zal wel 'n waarschuwing worden.
    Men weet natuurlijk dat de aanwezige fans het niet trekken als Max 'n gridstraf gaat krijgen.....die gaan natuurlijk helemaal uit hun plaat en de stuwartsen zullen voor hun leven moeten vrezen..

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:13

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
