Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Verstappen naar de stewards

Max Verstappen moet vrezen voor een straf na afloop van de kwalificatie in Zandvoort. De thuisheld zou vlak na het vallen van de vlag te langzaam hebben gereden, en dat is in strijd met de regels. Hij moet zich nu gaan verantwoorden bij de stewards.

Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren sneller. Verstappen was zelf ook best snel, maar moet zich nu gaan melden bij de stewards. Hij heeft zich niet gehouden aan de deltatijd die is vastgesteld door wedstrijdleider Rui Marques. Een straf kan hem ver naar achteren werpen op de grid.

Wat is de deltatijd?

Voorafgaand de kwalificatie stelt de wedstrijdleider elk raceweekend een tijd vast waaraan de coureurs zich moeten houden tijdens langzame rondjes. Dit wordt gedaan om zeer langzaam rijdende auto's op de baan te voorkomen. Dit kan immers voor gevaarlijke situaties zorgen, en dat wil men ten alle tijden voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de raceweekenden komt het regelmatig voor dat een coureur zich tijdens de kwalificatie niet houdt aan de deltatijd. Meestal wordt dit door de vingers gezien, omdat een coureur bijvoorbeeld aan de kant stuurt voor een snellere auto. Als het toch over het randje is, dan openen de stewards vaak een onderzoek. Dat is nu dus ook het geval, al is het volledig onduidelijk wat er precies aan de hand is met Verstappen.

Volgens het document van de FIA heeft Verstappen zich vlak na de kwalificatie niet aan de deltatijd gehouden. Dit kan betekenen dat hij zijn derde positie gaat verliezen, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij een waarschuwing gaat krijgen. Verstappen is al bij de stewards, en de kans is dus groot dat er snel een antwoord gaat komen op de vraag wat hij heeft gedaan.