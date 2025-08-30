user icon
Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Verstappen naar de stewards

  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 16:46
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen moet vrezen voor een straf na afloop van de kwalificatie in Zandvoort. De thuisheld zou vlak na het vallen van de vlag te langzaam hebben gereden, en dat is in strijd met de regels. Hij moet zich nu gaan verantwoorden bij de stewards.

Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren sneller. Verstappen was zelf ook best snel, maar moet zich nu gaan melden bij de stewards. Hij heeft zich niet gehouden aan de deltatijd die is vastgesteld door wedstrijdleider Rui Marques. Een straf kan hem ver naar achteren werpen op de grid.

Wat is de deltatijd?

Voorafgaand de kwalificatie stelt de wedstrijdleider elk raceweekend een tijd vast waaraan de coureurs zich moeten houden tijdens langzame rondjes. Dit wordt gedaan om zeer langzaam rijdende auto's op de baan te voorkomen. Dit kan immers voor gevaarlijke situaties zorgen, en dat wil men ten alle tijden voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de raceweekenden komt het regelmatig voor dat een coureur zich tijdens de kwalificatie niet houdt aan de deltatijd. Meestal wordt dit door de vingers gezien, omdat een coureur bijvoorbeeld aan de kant stuurt voor een snellere auto. Als het toch over het randje is, dan openen de stewards vaak een onderzoek. Dat is nu dus ook het geval, al is het volledig onduidelijk wat er precies aan de hand is met Verstappen.

Volgens het document van de FIA heeft Verstappen zich vlak na de kwalificatie niet aan de deltatijd gehouden. Dit kan betekenen dat hij zijn derde positie gaat verliezen, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij een waarschuwing gaat krijgen. Verstappen is al bij de stewards, en de kans is dus groot dat er snel een antwoord gaat komen op de vraag wat hij heeft gedaan.

AUDI_F1

Posts: 3.267

Verstappen kwam als laatste over de finish lijn. Daarna kwam volgens mij niemand meer.

Maar denk 6 plaatsen gridstraf, 3 punten op de licentie en € 50.000,- boete.

  • 3
  • 30 aug 2025 - 17:05
Reacties (15)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.476

    What the….?

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:51
  • Onsje worst

    Posts: 122

    Shure…..

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:55
    • Snork

      Posts: 21.701

      Lastig hé, dat Engels.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 17:13
    • Beri

      Posts: 6.651

      Inderdeed

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 17:31
  • Sander

    Posts: 1.448

    Dat wordt zeker geen 5000 want not from the UK

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 16:58
    • Cherokee

      Posts: 5.317

      Volgens mij kan dat ook helemaal niet. Hier staan geen geldstraffen op voor zover ik weet.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 17:08
  • hupholland

    Posts: 9.187

    gaat dit niet om de outlap voordat hij zn laatste snelle rondje deed? hij was erg laat en leek middenin de snelle runs van de anderen te zitten. Dan zie je vaker dat het lastig wordt om aan de deltatijd te voldoen.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:58
    • Sander

      Posts: 1.448

      Of om de inlap waar volgens mij ook geel was omdat LEC stil was gevallen net voor de pits?

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.267

      Verstappen kwam als laatste over de finish lijn. Daarna kwam volgens mij niemand meer.

      Maar denk 6 plaatsen gridstraf, 3 punten op de licentie en € 50.000,- boete.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 17:05
    • Di Stefano

      Posts: 311

      Die 50.000 boete kunnen ze beter aan Sander geven, dan stopt hij misschien met zeuren over dat niet-Brits zijn

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 17:09
  • Cherokee

    Posts: 5.317

    Zou erg jammer zijn. De qualy was leuk dus niet meer aan knutselen. Aan de andere kant is die regel er nu eenmaal, en als ie overtreden wordt moeten ze er wel naar kijken natuurlijk, ongeacht om wie het gaat.
    Maar Verstappen heeft gereden voor wat ie waard is, dus laat hem maar mooi op P3.
    Was getekend, een Ferrarifan.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 17:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.207

      Wat zeg jij nu allemaal?

      Laat Max maar 'n gridstraf krijgen zodat hij achter de Ferrari's staat.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 17:16
    • Cherokee

      Posts: 5.317

      Ja, dat zeg ik als Ferrarifan. Ferrari heeft de zaken niet voor elkaar en van mij hoeft een ander, in dit geval Max, niet voor iets onnozels een straf te krijgen om hem achter "ons" te krijgen.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 17:20

