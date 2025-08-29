Felle Wolff spreekt Marko tegen en steunt Antonelli

In de afgelopen dagen ontstond er de nodige ophef over de prestaties van Andrea Kimi Antonelli. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko had Mercedes hem te veel druk opgelegd door hem te laten debuteren. Toto Wolff komt nu met een reactie op deze woorden.

Mercedes liet ongeveer een jaar geleden weten dat Antonelli dit seizoen zijn debuut zou maken in de Formule 1. Het was een sprong in het diepe voor de jonge Italiaan, die nog maar weinig ervaring heeft. Hij doet het dit seizoen zeker niet slecht, maar het is wel duidelijk dat hij onder enorme druk staat. Hij maakt vaak foutjes, en voor een topteam zoals Mercedes is dat niet gunstig. Marko wees hiernaar, en stelde dat Mercedes hem te veel druk oplegde.

Maximaal onder druk zetten

In Zandvoort werd Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de FIA-persconferentie naar de uitspraken van Marko gevraagd: "Om eerlijk te zijn, ik denk dat we Kimi maximaal onder druk hebben gezet. Nu ik er zo over nadenk, leek het me een geweldig idee om hem in VT1 in Monza te laten rijden en hem daar te presteren."

"Dat was misschien een fout. Niet omdat hij niet in staat was om de auto te besturen, maar omdat als hij die ronde had kunnen afmaken zonder te crashen, dan zou dat sensationeel zijn geweest. Dat zou het vertrouwen hebben versterkt. Dat is het."

Steun voor Antonelli

Volgens Wolff hoeft Antonelli zich geen zorgen te maken: "Hij rijdt in een Mercedes, hij is zichtbaar en zijn resultaten vallen op. Zijn teamgenoot is ook geweldig en hij haalt het maximale uit de auto. Daarom heeft hij het gevoel dat hij onder een vergrootglas ligt."

"Het team blijft in hem geloven. Hij heeft echt tijd nodig. We zijn deze weg ingeslagen, dus je kunt je afvragen: 'Was het terecht om hem zo onder druk te zetten en in de auto te zetten?' Wij hebben die weg ingeslagen. We zijn op missie, en elk raceweekend is een nieuwe kans en dat gaat onze mening niet veranderen. Op de korte termijn zullen we zeggen dat het niet goed was, maar Kimi is een investering voor de lange termijn."