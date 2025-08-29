user icon
McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri
  Gepubliceerd op 29 aug 2025 18:23
  comments 1
  Door: Bob Plaizier

De stewards hebben een flinke straf uitgedeeld aan Oscar Piastri na een opvallend moment met George Russell in de tweede vrije training. De twee coureurs raakten elkaar in de pitlane, en de stewards hebben een boete uitgedeeld aan de Britse renstal.

De tweede vrije training op het circuit van Zandvoort lag meerdere keren stil door crashes. Na een schuiver van Alexander Albon in de Tarzanbocht werd er met de rode vlag gezwaaid, en zochten de overige coureurs de pitlane op. Piastri reed voor de Mercedes van George Russell, maar hij leek zich te vergissen.

Wat ging er mis in de pitlane?

Piastri wilde namelijk naar zijn team sturen om te stoppen, maar zijn eigen monteurs stonden een paar meter verderop. De Australiër moest zich even corrigeren, en deed dat door naar links te sturen. Op dat moment wilde George Russell hem al voorbij steken, aangezien Piastri de indruk wekte de fastlane te verlaten. De twee raakten elkaar, en de stewards openden een onderzoek.

Beide coureurs en teams moesten zich melden bij de stewards om het bizarre moment te bespreken. Bij de stewards legde McLaren uit hoe de vork in de steel stak, en gaven ze toe dat ze Piastri beter hadden kunnen informeren over de situatie. Alle partijen waren het erover eens dat Piastri beter gemanaged had moeten worden bij het inrijden van de pitlane.

Boete voor McLaren, niet voor Piastri

Verder had ook Piastri schuld, aangezien hij de man was die de vreemde stuurbeweging richting de auto van Russell maakte. De stewards hebben besloten om Piastri's team een flinke boete te geven voor het bijzondere moment. Piastri zelf ontloopt dan ook een straf.

De stewards hebben McLaren een boete gegeven van 5000 euro, en de Britse renstal gaat daar dus ook mee akkoord. Russell heeft geen straf ontvangen, aangezien hij niets verkeerd had gedaan in deze situatie.

Reacties (1)

  • Driver87

    Posts: 686

    Ik heb het niet gezien, maar zoals ik het lees maakt de rijder een fout. Waarom krijgt het team een boete en de rijder geen straf?

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 18:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

