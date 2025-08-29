McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

De stewards hebben een flinke straf uitgedeeld aan Oscar Piastri na een opvallend moment met George Russell in de tweede vrije training. De twee coureurs raakten elkaar in de pitlane, en de stewards hebben een boete uitgedeeld aan de Britse renstal.

De tweede vrije training op het circuit van Zandvoort lag meerdere keren stil door crashes. Na een schuiver van Alexander Albon in de Tarzanbocht werd er met de rode vlag gezwaaid, en zochten de overige coureurs de pitlane op. Piastri reed voor de Mercedes van George Russell, maar hij leek zich te vergissen.

Wat ging er mis in de pitlane?

Piastri wilde namelijk naar zijn team sturen om te stoppen, maar zijn eigen monteurs stonden een paar meter verderop. De Australiër moest zich even corrigeren, en deed dat door naar links te sturen. Op dat moment wilde George Russell hem al voorbij steken, aangezien Piastri de indruk wekte de fastlane te verlaten. De twee raakten elkaar, en de stewards openden een onderzoek.

Beide coureurs en teams moesten zich melden bij de stewards om het bizarre moment te bespreken. Bij de stewards legde McLaren uit hoe de vork in de steel stak, en gaven ze toe dat ze Piastri beter hadden kunnen informeren over de situatie. Alle partijen waren het erover eens dat Piastri beter gemanaged had moeten worden bij het inrijden van de pitlane.

Boete voor McLaren, niet voor Piastri

Verder had ook Piastri schuld, aangezien hij de man was die de vreemde stuurbeweging richting de auto van Russell maakte. De stewards hebben besloten om Piastri's team een flinke boete te geven voor het bijzondere moment. Piastri zelf ontloopt dan ook een straf.

De stewards hebben McLaren een boete gegeven van 5000 euro, en de Britse renstal gaat daar dus ook mee akkoord. Russell heeft geen straf ontvangen, aangezien hij niets verkeerd had gedaan in deze situatie.