"Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell"

Oscar Piastri en George Russell zorgden voor de nodige chaos in de slotfase van de tweede vrije training in Zandvoort. Ze raakten elkaar in de pitlane, en daar is de FIA niet zo blij mee. Beide heren mogen zich melden bij de stewards.

De tweede vrije training in Zandvoort was een grote chaos. Er waren meerdere rode vlaggen en door de dreigende regen maakten veel coureurs een gehaaste indruk. Aan het einde van de training crashte Alexander Albon in de Tarzanbocht, en zochten de overige coureurs de pitlane weer op. Dat gold ook voor Mercedes-coureur George Russell en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Bizar incident in de pitlane

Russell reed achter Piastri de pitlane in, en de Australische McLaren-coureur wilde naar de pitbox van zijn team sturen. Hij stuurde naar rechts, en Russell dacht dus dat hij de papajakleurige bolide kon inhalen. Bij McLaren stonden ze echter te wachten op Lando Norris, terwijl Piastri's monteurs vlak achter de gebruikelijke plek om te stoppen stonden.

Piastri zag dit op het allerlaatste moment en stuurde weer naar links, richting de fastlane. Op dat moment reed Russell echter in de fastlane, waardoor hij met zijn achterwiel de voorband van Russells Mercedes raakte. De Brit schrok zich een hoedje, en hoopte dat zijn wagen geen schade had opgelopen. Russell maakte een opvallend geluid over de boordradio, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff zich afvroeg wat er aan de hand was.

Stewards openen een onderzoek

Het kolderieke moment krijgt wel een staartje, want bij autosportfederatie FIA zijn ze niet zo blij met dit moment. De stewards gaan het moment onderzoeken, en Russell en Piastri moeten zich allebei melden. Of er een straf gaat volgen, is moeilijk te zeggen. Beide coureurs deden immers niet echt iets geks. Piastri volgde de orders van zijn team op, en had Russell niet gezien. De vraag is of hij de Brit kon zien of niet.