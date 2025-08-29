user icon
Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 17:11
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri en George Russell zorgden voor de nodige chaos in de slotfase van de tweede vrije training in Zandvoort. Ze raakten elkaar in de pitlane, en daar is de FIA niet zo blij mee. Beide heren mogen zich melden bij de stewards.

De tweede vrije training in Zandvoort was een grote chaos. Er waren meerdere rode vlaggen en door de dreigende regen maakten veel coureurs een gehaaste indruk. Aan het einde van de training crashte Alexander Albon in de Tarzanbocht, en zochten de overige coureurs de pitlane weer op. Dat gold ook voor Mercedes-coureur George Russell en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Bizar incident in de pitlane

Russell reed achter Piastri de pitlane in, en de Australische McLaren-coureur wilde naar de pitbox van zijn team sturen. Hij stuurde naar rechts, en Russell dacht dus dat hij de papajakleurige bolide kon inhalen. Bij McLaren stonden ze echter te wachten op Lando Norris, terwijl Piastri's monteurs vlak achter de gebruikelijke plek om te stoppen stonden.

Piastri zag dit op het allerlaatste moment en stuurde weer naar links, richting de fastlane. Op dat moment reed Russell echter in de fastlane, waardoor hij met zijn achterwiel de voorband van Russells Mercedes raakte. De Brit schrok zich een hoedje, en hoopte dat zijn wagen geen schade had opgelopen. Russell maakte een opvallend geluid over de boordradio, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff zich afvroeg wat er aan de hand was.

Stewards openen een onderzoek

Het kolderieke moment krijgt wel een staartje, want bij autosportfederatie FIA zijn ze niet zo blij met dit moment. De stewards gaan het moment onderzoeken, en Russell en Piastri moeten zich allebei melden. Of er een straf gaat volgen, is moeilijk te zeggen. Beide coureurs deden immers niet echt iets geks. Piastri volgde de orders van zijn team op, en had Russell niet gezien. De vraag is of hij de Brit kon zien of niet.

Olav Drol

Posts: 524

"Of er een straf gaat volgen, is moeilijk te zeggen. Beide coureurs deden immers niet echt iets geks."

Zware? Bizar?

Het zou goed zijn als deze sait het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden gaat verbieden.

De ongelooflijke k... [Lees verder]

  • 17
  • 29 aug 2025 - 17:20
F1 Nieuws George Russell Oscar Piastri Mercedes McLaren GP Nederland 2025

Reacties (8)

Reacties (8)
  • Snork

    Posts: 21.687

    Ik geef Russell de schuld.

    • + 4
    • 29 aug 2025 - 17:16
    • schwantz34

      Posts: 40.749

      Achteropkomend verkeer heeft bij een botsing altijd schuld, en al helemaal als het een vuile matennaaier genaamd Russell is!

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 17:51
  • Peter1976

    Posts: 44

    Zal Russel wel weer moord en brand schreeuwen hij drukt me bijna dood🤣

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 17:17
    • Joeppp

      Posts: 8.023

      Nou, dat zou je verwachten maar hij reageerde vrij kalm in de auto.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:17
  • Olav Drol

    Posts: 524

    "Of er een straf gaat volgen, is moeilijk te zeggen. Beide coureurs deden immers niet echt iets geks."

    Zware? Bizar?

    Het zou goed zijn als deze sait het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden gaat verbieden.

    De ongelooflijke koppen met verbazingwekkende onderwerpen beginnen inmiddels uitzonderlijke vormen aan te nemen en extreme reacties op te roepen.

    • + 16
    • 29 aug 2025 - 17:20
  • jd2000

    Posts: 7.264

    Nou ze zijn alletwee van het Britse Gemenebest, dus straf zal wel meevallen.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 17:30
  • zoefroef

    Posts: 1.522

    Duidelijk de schuld Ericsson.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 17:58
  • snailer

    Posts: 29.395

    Russell zal weer een pp van 12 kantjes maken en daarmee naar de stewards stappen. Alles dat dubbel kan worden uitgelegd wordt uitgelegd als negatief. Hij zal elk incident op de baan uit den treure uitleggen als vuil en gemeen spel. Hij zal over Piastri zeggen dat hij geen vrienden heeft in F1, dat hij iedereen intimideert. Dat iedereen bang van hem is. Piastri MOET een race ban krijgen.


    En Norris is het er mee eens.

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 18:23

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 885
  • Podiums 21
  • Grand Prix 142
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
