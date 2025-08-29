Briatore geeft duidelijkheid: Horner niet naar Alpine

Christian Horner werd aan het begin van de zomer ontslagen door Red Bull. De oud-teambaas wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1, maar steeds meer teams gooien de deur dicht. Flavio Briatore heeft bij Alpine geen plek voor zijn goede vriend.

Briatore en Horner kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze werden regelmatig samen gespot in de paddock en vlogen vaak samen naar de races. Het is dan ook niet vreemd dat Horners naam wordt genoemd bij Alpine. Bij de Franse renstal vertrok in mei teambaas Oliver Oakes, waarna Briatore de touwtjes weer in handen kreeg. Steve Nielsen begint komende week bij Alpine, maar hij draagt niet de titel van teambaas.

Horner naar Alpine?

In Zandvoort werd Briatore tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers gevraagd naar Horner: "Op dit moment overweeg ik de komst van Christian niet. Hij is nu niet actief in de Formule 1, maar ik hoop dat hij snel terug is. Christian staat alleen niet in de belangstelling van Alpine."

Wat denkt Wolff ervan?

Er gingen ook geruchten rond over dat Horner samen met Bernie Ecclestone Alpine gaat kopen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zat naast Briatore en werd hiernaar gevraagd: "Dat zou een spannend verhaal zijn en voor veel reuring zorgen in de Formule 1. Ik denk dat we dat nodig hebben. De Formule 1 heeft altijd al gedraaid om de mooiste races, met spectaculaire coureurs en grote persoonlijkheden."

"En als je terugkijkt naar het grote tijdperk van teameigenaren en teambazen zoals Frank Williams, Ron Dennis, Flavio, Luca di Montezemolo en nog een paar anderen, dan denk ik dat we daar misschien opnieuw naartoe moeten werken."

'Reünie van de maffia'

Een team met Horner, Ecclestone én Briatore klinkt voor Wolff niet per se als een gezellige plek. Hij lacht: "Als er zo'n spannend project zou komen, met die drie mannen samen, dan zou dat de reünie van de maffia zijn! Dat zou mooie content opleveren!"