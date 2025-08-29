user icon
Briatore geeft duidelijkheid: Horner niet naar Alpine

Briatore geeft duidelijkheid: Horner niet naar Alpine
  Gepubliceerd op 29 aug 2025 15:39
  Door: Bob Plaizier

Christian Horner werd aan het begin van de zomer ontslagen door Red Bull. De oud-teambaas wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1, maar steeds meer teams gooien de deur dicht. Flavio Briatore heeft bij Alpine geen plek voor zijn goede vriend.

Briatore en Horner kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze werden regelmatig samen gespot in de paddock en vlogen vaak samen naar de races. Het is dan ook niet vreemd dat Horners naam wordt genoemd bij Alpine. Bij de Franse renstal vertrok in mei teambaas Oliver Oakes, waarna Briatore de touwtjes weer in handen kreeg. Steve Nielsen begint komende week bij Alpine, maar hij draagt niet de titel van teambaas.

Horner naar Alpine?

In Zandvoort werd Briatore tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers gevraagd naar Horner: "Op dit moment overweeg ik de komst van Christian niet. Hij is nu niet actief in de Formule 1, maar ik hoop dat hij snel terug is. Christian staat alleen niet in de belangstelling van Alpine."

Wat denkt Wolff ervan?

Er gingen ook geruchten rond over dat Horner samen met Bernie Ecclestone Alpine gaat kopen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zat naast Briatore en werd hiernaar gevraagd: "Dat zou een spannend verhaal zijn en voor veel reuring zorgen in de Formule 1. Ik denk dat we dat nodig hebben. De Formule 1 heeft altijd al gedraaid om de mooiste races, met spectaculaire coureurs en grote persoonlijkheden."

"En als je terugkijkt naar het grote tijdperk van teameigenaren en teambazen zoals Frank Williams, Ron Dennis, Flavio, Luca di Montezemolo en nog een paar anderen, dan denk ik dat we daar misschien opnieuw naartoe moeten werken."

'Reünie van de maffia'

Een team met Horner, Ecclestone én Briatore klinkt voor Wolff niet per se als een gezellige plek. Hij lacht:  "Als er zo'n spannend project zou komen, met die drie mannen samen, dan zou dat de reünie van de maffia zijn! Dat zou mooie content opleveren!"

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

