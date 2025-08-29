user icon
icon

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 11:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Laurent Mekies werd na de Britse Grand Prix aangesteld als de nieuwe teambaas van Red Bull. Hij leek niet alle functies van de ontslagen Christian Horner over te nemen, maar nieuwe documenten vertellen nu een ander verhaal over de zaak.

Vlak na de race in Silverstone nam Red Bull het ingrijpende besluit om Horner na twintig jaar de deur te wijzen. Mekies werd weggeplukt bij zusterteam Racing Bulls, en hij werd de nieuwe teambaas en CEO. Horner had een grote vinger in de pap bij Red Bull, en stond aan de leiding van vrijwel alle takken van het raceteam. Het was de bedoeling dat dit anders zou zijn bij Mekies, zodat hij zich meer bezig kon houden met de sportieve kant van het verhaal.

Meer over Red Bull Racing Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

De nieuwe directeuren

Eerder deze maand bleek uit documenten van de Britse Kamer van Koophandel dat Stefan Salzer en Alistair Rew waren aangesteld als directeuren van de holding company Red Bull Technology Ltd. Voorheen stond hier de naam van Horner, wat dus de suggestie wekte dat Mekies een andere rol had gekregen.

Nieuwe functie voor Mekies

Op de donderdagavond voor het raceweekend in Zandvoort werd er echter nog een wijziging doorgevoerd. Uit de nieuwe documenten bleek dat Mekies is aangesteld als directeur van de holding company, naast Salzer en Rew. Mekies is daarnaast ook de directeur geworden van de bedrijven onder de holding, zoals Red Bull Powertrains, Red Bull Racing en Red Advanced Technology.

Wie doet wat?

Net als eerder al het geval was, is ook Helmut Marko één van de directeuren van onder meer Red Bull Racing. De Britse Kamer van Koophandel laat niet zien wat de directeuren precies doen. De kans is dus aanwezig dat Mekies zich met de dagelijks gang van zaken binnen het bedrijf bezighoudt, terwijl de andere directeuren Salzer en Rew meer op de achtergrond te werk gaan.

schwantz34

Posts: 40.743

Als de Hazen op p1 lopen is RBR wel mooi het 2e team!

  • 3
  • 29 aug 2025 - 11:35
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • arone

    Posts: 1.127

    Er wordt wat afgegrepen bij Red Bull!!

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 11:22
    • Freek-Willem

      Posts: 6.168

      Maar het was toch Horner die te pas en te onpas werkneemsters greep?

      Dus dat verhaal van Horner kan dus de prullenbak in het was klaarblijkelijk iemand anders

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 12:05
  • Rimmer

    Posts: 12.732

    Probleem was niet Horner. Probleem is ook niet Mekies. Het probleem dat RBR heeft en dat ook niet opgelost gaat worden heet Pierre.
    Pierre Wache.
    Daar komt het probleem dat Ford heet nog overheen.
    Maar goed, daar komen ze in de wintertest wel achter als ze achter de Hazen aanhobbelen.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 11:26
    • schwantz34

      Posts: 40.743

      Als de Hazen op p1 lopen is RBR wel mooi het 2e team!

      • + 3
      • 29 aug 2025 - 11:35
    • arone

      Posts: 1.127

      Daar komt wss de uitdrukking: "Hoe een koe een haas vangt!" vandaan?

      • + 2
      • 29 aug 2025 - 11:48
    • Musicman

      Posts: 265

      Probleem heet Minzlaff ,probeert al jaren om van Horner af te Komen om n soort van nieuwe Toto te worden en zelf dat aanzien te genieten , en heeft Mateschitz jr ingefluisterd en gemanipuleert.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:56
    • snailer

      Posts: 29.388

      Geloof dat de enige 2 die dit denke wij zijn Rimmer.

      Het twedde team is gezien van onderen. Alleen Alpine lijkt nu zwakker.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 11:59
    • Freek-Willem

      Posts: 6.168

      @snailer, maar Alpine heeft volgend jaar een raket dus die geven die Ford simpel het nakijken

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 12:07
  • Pietje Bell

    Posts: 30.613

    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/03120645/officers

    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/05202976/officers

    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14131067/officers

    "Uit de nieuwe documenten bleek dat Mekies is aangesteld als directeur
    van de holding company, naast Salzer en Rew."

    Daar heb ik niets over kunnen vinden, maar ik vond wel dit voor diegene die hem een briefje wi sturen, haha.

    YOOVIDHYA, Chalerm

    Correspondence address
    9 Soi Sukhumvit, 53 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

    Role Active
    Director

    Date of birth
    September 1950

    Appointed on
    10 January 2000

    Nationality
    Thai

    Country of residence
    Thailand

    Occupation
    Company Director

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 12:03

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×