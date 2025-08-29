Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Laurent Mekies werd na de Britse Grand Prix aangesteld als de nieuwe teambaas van Red Bull. Hij leek niet alle functies van de ontslagen Christian Horner over te nemen, maar nieuwe documenten vertellen nu een ander verhaal over de zaak.

Vlak na de race in Silverstone nam Red Bull het ingrijpende besluit om Horner na twintig jaar de deur te wijzen. Mekies werd weggeplukt bij zusterteam Racing Bulls, en hij werd de nieuwe teambaas en CEO. Horner had een grote vinger in de pap bij Red Bull, en stond aan de leiding van vrijwel alle takken van het raceteam. Het was de bedoeling dat dit anders zou zijn bij Mekies, zodat hij zich meer bezig kon houden met de sportieve kant van het verhaal.

De nieuwe directeuren

Eerder deze maand bleek uit documenten van de Britse Kamer van Koophandel dat Stefan Salzer en Alistair Rew waren aangesteld als directeuren van de holding company Red Bull Technology Ltd. Voorheen stond hier de naam van Horner, wat dus de suggestie wekte dat Mekies een andere rol had gekregen.

Nieuwe functie voor Mekies

Op de donderdagavond voor het raceweekend in Zandvoort werd er echter nog een wijziging doorgevoerd. Uit de nieuwe documenten bleek dat Mekies is aangesteld als directeur van de holding company, naast Salzer en Rew. Mekies is daarnaast ook de directeur geworden van de bedrijven onder de holding, zoals Red Bull Powertrains, Red Bull Racing en Red Advanced Technology.

Wie doet wat?

Net als eerder al het geval was, is ook Helmut Marko één van de directeuren van onder meer Red Bull Racing. De Britse Kamer van Koophandel laat niet zien wat de directeuren precies doen. De kans is dus aanwezig dat Mekies zich met de dagelijks gang van zaken binnen het bedrijf bezighoudt, terwijl de andere directeuren Salzer en Rew meer op de achtergrond te werk gaan.