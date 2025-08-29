user icon
Opmerkelijk: Tsunoda opent de aanval op Red Bull-adviseur Marko

Opmerkelijk: Tsunoda opent de aanval op Red Bull-adviseur Marko
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 08:11
  5
  • Door: Bob Plaizier

Yuki Tsunoda gaat in Zandvoort op jacht naar een goed resultaat. Voor de Japanner zijn goede prestaties broodnodig, want zijn positie bij Red Bull Racing staat onder druk. Volgens Tsunoda was veel kritiek op hem onterecht, want hij reed met een ouder pakket. Hij stelt dat Helmut Marko dit was vergeten.

Tsunoda is sinds de derde Grand Prix van het seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanner wist op geen enkel moment te overtuigen, en de kans is groot dat hij eind dit jaar moet vertrekken bij Red Bull. Voor de zomerstop ontving hij regelmatig kritiek, ook van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Kritiek op Marko

In Zandvoort reageerde Tsunoda op de kritiek. In gesprek met de internationale media stelde de Japanner dat Red Bull en Helmut Marko geen rekening hielden met het feit dat hij met een ouder pakket dan Verstappen reed. "Waarschijnlijk zagen ze, en vooral Marko, het verschil tussen de updatepakketten van mij en Max niet."

Gelooft Tsunoda nog in zijn kansen?

Veel mensen denken dat Tsunoda's dagen bij Red Bull geteld zijn. De kans is groot dat hij eind dit seizoen zijn spullen moet pakken, ook omdat de talentvolle Arvid Lindblad wordt klaargestoomd voor het echte werk. Tsunoda heeft echter het gevoel dat het nog beter kan, en hij zal blijven vechten voor zijn kans.

Potentie omzetten in goede resultaten

In Zandvoort klonk hij positief: "Het verschil tussen mij en Max was in Hongarije al vanaf de eerste vrije training heel erg klein. Dat laat zien dat er nog genoeg potentie bij mij is. Aan de andere kant moet ik er wel voor zorgen dat die potentie wordt omgezet in een goede klassering, want je kan niet altijd uitgaan van alleen je snelheid."

"Ik moet gewoon zoveel mogelijk punten scoren in het restant van dit seizoen. Daar heb ik mezelf ook op voorbereid tijdens de zomervakantie."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.195

Yuki snapt het eigenlijk nog niet, maar het einde nadert voor hem in de F1, maar de yen wil nog niet vallen.
Hij zit daar vanwege Honda en niet vanwege zijn talent.....ook al vind hij zelf van wel.
Nee, onze kleine Japanse vriend zien we volgend jaar niet meer terug denk.

  • 2
  • 29 aug 2025 - 09:47
  • Pietje Bell

    Posts: 30.608

    Hopelijk krijgt hij nu alle updates die hij achterliep tov Max zijn wagen.
    Best wel vroeg om Arvid Lindblad nu al naar de F1 te brengen. Scorebord journalistiek
    na 10 weekenden en met nog maar 4 weekenden te gaan:

    5 -8 -1 -7 -2 -4 -8 -5 -8 -1 DNF -12 -9 -8 -17 DSQ -10 -6

    Hij staat met 92 punten nu op de 7e plaats, terwijl Leonardo Fornaroli, ook een rookie,
    met 154 punten op de 1e plaats staat. Laat hem nog lekker een jaar F2 rijden.

    ------------------

    Off topic:

    Ik heb hier gisteren dit bericht van Nelson jr zijn vrouw geplaatst.

    "En de oude Piquet is alwéér in Europa met zijn 26-jarige vrouw Cristia.
    Deze keer (of nog steeds?) in Cascais, Portugal. Nelson jr moet daar dit weekend racen.
    Zijn vrouw Patsy (28 jaar en rechts op de foto) postte dit vanavond:

    https://postimg.cc/qN4CQDK6

    Het blijkt dat de oude Piquet daar zondag ook moet rijden (vertaald):

    porschecupbrasil

    Circuito do Estoril

    porschecupbrasil
    11 u.
    De coureur Nelson Piquet brengt een icoon uit de jaren 80 terug op het circuit:
    de Brabham BT52, een machine die geschiedenis schreef voor de drievoudig kampioen en de internationale autosport 🤩

    Deze terugkeer naar het verleden heeft al een datum: 31 augustus!
    Je kunt alles volgen op ons YouTube-kanaal 🔗

    https://www.instagram(.)com/p/DN6D5iJjGJi/

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 08:54
    • Pietje Bell

      Posts: 30.608

      Zie net dat ik zijn eerste sprintrace in Australië, 10 punten
      en race cancelled, vergeten ben te quoten.
      Spintraces met omgekeerde volgorde steeds hoger geëindigd dan in de hoofdrace op zondag.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 09:00
  • Pietje Bell

    Posts: 30.608

    Yuki heeft met John Noonan de hardste en strengste trainer van iedereen.
    Yuki vond trainen vreselijk, maar sinds hij met John traint is hij er aan verslaafd.
    Ze doen ook hele leuke sessie buiten op het water, avontuurlijke dingen, maar het is
    allemaal krachttraining en vaak na afloop lekker Japans eten.
    Hij is in een enorme spierbundel veranderd en super lenig. Ze boksen ook veel.
    Ze hadden vorige week een heel streng trainingskamp wat hier jammer genoeg
    niet echt op te zien is.

    www.instagram.com/p/DN7c11fCL4z/?img_index=1

    Febr: www.instagram.com/p/DFrvTTSNg-D/?img_index=1

    Aug '24: www.instagram.com/p/C_BqPk1sNtz/?img_index=1

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 09:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.193

    Yuki snapt het eigenlijk nog niet, maar het einde nadert voor hem in de F1, maar de yen wil nog niet vallen.
    Hij zit daar vanwege Honda en niet vanwege zijn talent.....ook al vind hij zelf van wel.
    Nee, onze kleine Japanse vriend zien we volgend jaar niet meer terug denk.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 09:47
    • Regenrace

      Posts: 1.935

      Dat lijkt me ook. Wel jammer, immers best een kleurrijk figuur.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 10:52

