Opmerkelijk: Tsunoda opent de aanval op Red Bull-adviseur Marko

Yuki Tsunoda gaat in Zandvoort op jacht naar een goed resultaat. Voor de Japanner zijn goede prestaties broodnodig, want zijn positie bij Red Bull Racing staat onder druk. Volgens Tsunoda was veel kritiek op hem onterecht, want hij reed met een ouder pakket. Hij stelt dat Helmut Marko dit was vergeten.

Tsunoda is sinds de derde Grand Prix van het seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanner wist op geen enkel moment te overtuigen, en de kans is groot dat hij eind dit jaar moet vertrekken bij Red Bull. Voor de zomerstop ontving hij regelmatig kritiek, ook van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Kritiek op Marko

In Zandvoort reageerde Tsunoda op de kritiek. In gesprek met de internationale media stelde de Japanner dat Red Bull en Helmut Marko geen rekening hielden met het feit dat hij met een ouder pakket dan Verstappen reed. "Waarschijnlijk zagen ze, en vooral Marko, het verschil tussen de updatepakketten van mij en Max niet."

Gelooft Tsunoda nog in zijn kansen?

Veel mensen denken dat Tsunoda's dagen bij Red Bull geteld zijn. De kans is groot dat hij eind dit seizoen zijn spullen moet pakken, ook omdat de talentvolle Arvid Lindblad wordt klaargestoomd voor het echte werk. Tsunoda heeft echter het gevoel dat het nog beter kan, en hij zal blijven vechten voor zijn kans.

Potentie omzetten in goede resultaten

In Zandvoort klonk hij positief: "Het verschil tussen mij en Max was in Hongarije al vanaf de eerste vrije training heel erg klein. Dat laat zien dat er nog genoeg potentie bij mij is. Aan de andere kant moet ik er wel voor zorgen dat die potentie wordt omgezet in een goede klassering, want je kan niet altijd uitgaan van alleen je snelheid."

"Ik moet gewoon zoveel mogelijk punten scoren in het restant van dit seizoen. Daar heb ik mezelf ook op voorbereid tijdens de zomervakantie."