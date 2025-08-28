Marko ontkent geruchten over nieuwe teamgenoot Max Verstappen

In aanloop naar de Grand Prix van Nederland gonsde het van de geruchten over de toekomst van Red Bull. IndyCar-kampioen Alex Palou werd genoemd als de mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. Helmut Marko onthult deze verhalen, maar wijst wel naar een ander talent.

Het is nog altijd onduidelijk wie vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull is. De Nederlander bevestigde in Hongarije dat hij bij het team blijft, terwijl er nog veel twijfel bestaat over de toekomst van zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda. Het is de verwachting dat Red Bull hem aan het einde van het jaar gaat vervangen, maar de ideale opvolger lijkt nog niet klaar te staan.

Ander groot talent

Red Bull heeft met Arvid Lindblad wel een groot talent in huis. Teamadviseur Helmut Marko is groot fan van hem, en klinkt enthousiast als hij naar Lindblad wordt gevraagd in gesprek met Kleine Zeitung: "Hij doet het goed. We liggen momenteel precies op schema. Hij is volledig betrokken bij ons en hij zal dit jaar nog meerdere keren voor ons gaan rijden."

Verhalen over Palou

In de Amerikaanse media werd ook de naam van IndyCar-kampioen Alex Palou genoemd. Hij zou in beeld zijn als de mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda. Een rijdersduo bestaand uit Palou en Verstappen zou hoge ogen kunnen gooien, maar al snel bleek het genuanceerder te liggen. Palou's huidige werkgever Chip Ganassi maakte een einde aan de verhalen, en ook bij Red Bull snappen ze er niets van.

Als Marko naar de verhalen over Palou wordt gevraagd, reageert de Oostenrijker kort: "Dat is niet waar." Marko weet wel wat de doelen van Red Bull zijn: "We willen zo ver mogelijk vooraan eindigen. Of er nog overwinningen mogelijk zijn voor ons, is heel erg moeilijk te zeggen." Red Bull heeft dit jaar twee races gewonnen, Verstappen schreef de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna op zijn naam.