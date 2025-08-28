user icon
Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort
  Gepubliceerd op 28 aug 2025 07:36
  comments 9
  Door: Bob Plaizier

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 gaat dit weekend van start. Op het circuit van Zandvoort melden de coureurs zich vandaag voor de traditionele mediadag. Thuisheld Max Verstappen krijgt het druk, en moet zich melden bij de persconferentie van de FIA.

Na de zomerstop gaat he Formule 1-seizoen nu echt verder. Op het circuit van Zandvoort zullen de coureurs zich vandaag voor het eerst laten zien. Vandaag staat in het teken van de mediamomenten en de bijeenkomsten voor sponsors. Daarnaast is het de kans voor de coureurs om het circuit te verkennen, al zijn er weinig veranderingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar.

Thuisheld Verstappen

De FIA organiseert ook weer hun gebruikelijke persmomenten. Vandaag moeten meerdere coureurs zich in groepjes van drie melden in de perszaal. Om 13:30 meldt thuisheld Max Verstappen zich in de perszaal voor de eerste persconferentie. De viervoudig wereldkampioen krijgt daar gezelschap van zijn goede vriend Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Het trio wordt compleet gemaakt door Oliver Bearman, die zijn eerste Grand Prix op het circuit van Zandvoort gaat rijden.

Norris moet zich melden

Na een halfuurtje moeten Verstappen, Bearman en Bortoleto plaatsmaken voor de volgende drie coureurs. De winnaar van de Hongaarse Grand Prix, Lando Norris, zal zich melden bij dit persmoment. Naast de McLaren-coureur zullen ook Isack Hadjar van Racing Bulls en Williams-coureur Alexander Albon hun gezicht laten zien.

Vuurwerk met Wolff en Briatore?

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal voor de persconferentie van de FIA. Om 14:30 melden Mercedes-teambaas Toto Wolff, Alpine-vertegenwoordiger Flavio Briatore en Williams-teambaas James Vowles zich. Met de combinatie Wolff en Briatore gaat de FIA voor vuurwerk, want beide heren hebben het hart op de tong liggen.

Aangezien er in Zandvoort wordt gewerkt met het gewone weekendschema, moeten de coureurs uit de top drie zich pas weer melden na de kwalificatie en de Grand Prix.

StevenQ

Posts: 9.677

Wat een misleidende kop weer: hij is uitgenodigd voor de persconferentie bij zijn thuisrace, het word opgeschreven alsof hij zich moet melden bij de stewards

  • 28
  • 28 aug 2025 - 07:42
Reacties (9)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 9.677

    Wat een misleidende kop weer: hij is uitgenodigd voor de persconferentie bij zijn thuisrace, het word opgeschreven alsof hij zich moet melden bij de stewards

    • + 28
    • 28 aug 2025 - 07:42
    • Totalia

      Posts: 1.715

      Ja dat is ook wat ik steeds slechter vind worden hier, maar als je er iets over durft te posten en zegt dat ze eens moeten kijken naar wie daar zit dan wordt je post weggehaald, vandaar dat ik dit zo wazig mogelijk noteer

      • + 14
      • 28 aug 2025 - 08:04
    • Raye34

      Posts: 1.095

      B*b maakt er een puinhoop van, niet alleen de titel is misleidend, inhoudelijk slaat het ook nergens op!

      • + 8
      • 28 aug 2025 - 09:18
    • F1jos

      Posts: 4.633

      Knap hoor, nog geen meter gereden en hij moet zich melden.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 10:01
  • TheStijg

    Posts: 3.985

    Door dit soort misleidende koppen, kom ik steeds minder vaak hier. Heb er weer spijt van… verschrikkelijk.

    • + 9
    • 28 aug 2025 - 08:58
    • Pietje Bell

      Posts: 30.595

      Ik schrok er ook van. Ik vroeg me af wat hij nu weer volgens de stewards had uitgevreten en nog voordat het weekend is begonnen!
      Ben er alweer ingetrapt.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 10:51
  • 919

    Posts: 3.657

    En het alom bekende vuurwerk is ook weer terug 🥳

    Laatste jaar jongens, dan is het klaar met al dat vuurwerk...

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 09:13
    • mario

      Posts: 14.024

      Een na laatste jaar.... En dan kunnen we dat hoofdstuk ook weer afsluiten 😉

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 09:25
    • Larry Perkins

      Posts: 59.434

      Alpine (Briatore) rijdt volgend seizoen met de Mercedes-motor (Wolff) dus die twee zullen nu de grootste vriendjes zijn, bovendien zitten ze wel eens samen in een bootje...

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 09:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

