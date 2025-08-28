Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 gaat dit weekend van start. Op het circuit van Zandvoort melden de coureurs zich vandaag voor de traditionele mediadag. Thuisheld Max Verstappen krijgt het druk, en moet zich melden bij de persconferentie van de FIA.

Na de zomerstop gaat he Formule 1-seizoen nu echt verder. Op het circuit van Zandvoort zullen de coureurs zich vandaag voor het eerst laten zien. Vandaag staat in het teken van de mediamomenten en de bijeenkomsten voor sponsors. Daarnaast is het de kans voor de coureurs om het circuit te verkennen, al zijn er weinig veranderingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar.

Thuisheld Verstappen

De FIA organiseert ook weer hun gebruikelijke persmomenten. Vandaag moeten meerdere coureurs zich in groepjes van drie melden in de perszaal. Om 13:30 meldt thuisheld Max Verstappen zich in de perszaal voor de eerste persconferentie. De viervoudig wereldkampioen krijgt daar gezelschap van zijn goede vriend Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Het trio wordt compleet gemaakt door Oliver Bearman, die zijn eerste Grand Prix op het circuit van Zandvoort gaat rijden.

Norris moet zich melden

Na een halfuurtje moeten Verstappen, Bearman en Bortoleto plaatsmaken voor de volgende drie coureurs. De winnaar van de Hongaarse Grand Prix, Lando Norris, zal zich melden bij dit persmoment. Naast de McLaren-coureur zullen ook Isack Hadjar van Racing Bulls en Williams-coureur Alexander Albon hun gezicht laten zien.

Vuurwerk met Wolff en Briatore?

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal voor de persconferentie van de FIA. Om 14:30 melden Mercedes-teambaas Toto Wolff, Alpine-vertegenwoordiger Flavio Briatore en Williams-teambaas James Vowles zich. Met de combinatie Wolff en Briatore gaat de FIA voor vuurwerk, want beide heren hebben het hart op de tong liggen.

Aangezien er in Zandvoort wordt gewerkt met het gewone weekendschema, moeten de coureurs uit de top drie zich pas weer melden na de kwalificatie en de Grand Prix.