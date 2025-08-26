user icon
Twijfel over Perez: Cadillac zocht contact met Red Bull

  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 16:09
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Cadillac presenteerde vandaag Sergio Perez en Valtteri Bottas als coureurs voor 2026. Ze maken allebei hun comeback, en voor Perez is dit de kans om sportieve revanche te nemen. Cadillac had echter wel wat vraagtekens, en ze namen contact op met Red Bull.

Red Bull nam eind vorig jaar afscheid van Perez. Na vier seizoenen naast Max Verstappen maakte Perez een slechte indruk, en werd er besloten om hem te vervangen door Liam Lawson. Perez trok zich terug in zijn thuisland Mexico, en verscheen amper in de media. Hij liet zijn gezicht ook niet zien in de paddock, waardoor er wat twijfel over hem bestond.

Bestond er twijfel?

Ook bij Cadillac waren er eerst een paar vraagtekens, zo verklaart Dan Towriss, de CEO van teameigenaar TWG Motorsports. Bij een persmoment legde Towriss dit uit: "Er waren veel gesprekken over het gat, want hij is er een heel jaar uit geweest. Als je kijkt naar Valtteri, dan is hij elk weekend op de baan."

"Het was voor ons belangrijk om te weten waar Sergio Perez stond met zijn wens om terug te keren in de Formule 1. We keken ook naar zijn geloof in ons project van het team van Cadillac. We hadden niet blijer kunnen zijn met zijn reactie."

Perez nam twijfel weg

Towriss stelt dat Perez hen elke keer overrompelde: "Bij onze ontmoetingen verbaasde hij ons elke keer. Als je zei dat je wat vragen had, dat we sceptisch waren over sommige dingen, dan beantwoordde hij die vragen en slaagde hij met vlag en wimpel voor onze tests. We waren heel erg blij om hem te kunnen selecteren."

Contact met Red Bull

Bij Cadillac wisten ze ook wel dat het laatste seizoen van Perez niet heel goed was: "Red Bull was waarschijnlijk het meest complexe scenario. Dat was een interessant verhaal om te volgen. Het is een team dat eigenlijk om één coureur is gebouwd, terwijl ze er twee hebben. Het is duidelijk dat er vanuit dat oogpunt geen coureur is geweest die het goed heeft gedaan om het tweede zitje."

"We hebben dus de tijd genomen om met veel mensen bij Red Bull te praten en informatie in te winnen. Het proces was dus langdurig en zeer grondig. En nogmaals, ik denk dat we na alles te hebben bekeken een goed gevoel hebben bij Checo."

Snork

Posts: 21.668

Checo versus Bottas, battle of the 2nd drivers! En dat dan ook nog in een Cadillac.

  • 3
  • 26 aug 2025 - 16:40
Reacties (13)

  • Phantom01

    Posts: 895

    "Perez nam twijfel weg"
    Hij had natuurlijk Carlos Slim meegenomen tijdens die testvragen.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 16:18
  • Snork

    Posts: 21.668

    Checo versus Bottas, battle of the 2nd drivers! En dat dan ook nog in een Cadillac.

    • + 3
    • 26 aug 2025 - 16:40
    • Rogier hier

      Posts: 6.680

      Ik denk dat ik wel weet wie daar als winnaar uit komt. Tenzij Bottas me weet te verrassen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 19:55
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.134

      Ik denk dat de Kwalificaties voor Bottas zullen zijn en de Races zal Checo de overhand hebben

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 20:32
  • HarryLam

    Posts: 4.832

    Goede keuze van Cadillac, ben erg benieuwd naar de rest.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 16:50
  • Jos van het Grind

    Posts: 55

    Quote van Towriss:
    "Het is duidelijk dat er vanuit dat oogpunt geen coureur is geweest die het goed heeft gedaan om het tweede zitje."

    Hij heeft blijkbaar de F1 helemaal niet gevolgd, want dan zou hij weten dat Perez al van 2021 bij RBR rijdt en steeds verder weg zakte.

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 17:43
    • MustFeed

      Posts: 10.085

      Of, wat natuurlijk ook kan is dat Verstappen steeds beter is geworden. We zouden bijna vergeten dat Verstappen begin 2021 pas 23 jaar was.

      Daarnaast is het veld steeds competitiever geworden. In 2021 had je tussen Mercedes, Verstappen en de rest van het veld vaak een halve seconde. Daar viel Perez dan netjes tussen. In 2023 was Verstappen dominant wat betreft overwinningen dat jaar, maar als je in 2023 een halve seconde achter Verstappen reed dan zat je plotseling in het middenveld.

      Perez haalde weliswaar nog niet de helft van de punten van Verstappen binnen, maar vanaf de 7e race in 2018 is dat geen enkele coureur gelukt. Ricciardo niet, Gasly niet, Albon niet, Perez niet, Lawson niet en Tsunoda niet.

      • + 3
      • 26 aug 2025 - 18:12
    • snailer

      Posts: 29.337

      Ben op het moment 2023 aan het analyseren.

      Ik kan bevestigen wat MustFeed zegt. Zodra Perez er bij zat in kwalificatie, hij verkwanselde door de druk van het presteren veel kwalif=ficaties, dan Haalde Perez meestal podium En vaak P2. Of een occasionele overwinning.
      Perez was echt heel snel Na de zomer updates werd het anders. Wache begon er toen al een puinhoop van te maken.
      Ik moet ook zeggen dat de 2023 Red Bull begin seizoen meer paste bij Perez dan bij Verstappen. Alleen wist Verstappen in Baku zo veel van de Red Bull te leren , achter Perez aan jagend op 2 begon hij van alles met de tools uit te proberen. Belachelijke overcapaciteit... Verstappen vol op de limiet jagend gaat even van alles uitproberen met soms 250 km/uur.
      Daar heeft hij voor de rest van het seizoen zijn grote voordeel mee gehaald.

      Perez was veel sneller dan hier werd aangenomen en hij was veel minder beperkt dan ik eerst aannam. Hij heeft okk een paar van de mooiste inhaalacties uitgevoerd in 2023 van de zeg laatste 10 jaar. Daar zaten echt pareltjes bij. Zulk soort dingen vallen doordat ik dom races zat teru te kijken en analyseren.

      Het grootste verschil tussen Verstappen en Perez:
      Verstappen is enorm cordaat met inhalen en verdedigen. Aansluiten, gaan. Bij Perez is het vaak: Aansluiten, poging, nadenken of hulp van de race engineer, gaan.
      Tweede verschil, maar die is nie tnieuw voor mij. Perez kan enorm hard rijden. Hij kan ook enorm goed voor d ebanden zorgen. Is 1 van de besten geweest in het veld. Alleen hij kan het niet tegelijk. Enorm hard gaan als een metronoom EN voor de banden zorgen kunnen er maar 2: Verstappen en Hamilton. Ze hebben w=er uiteraard wel de auto voor nodig die ook goed is voor de banden. Mogelijk zit Norris niet ver van de twee af.

      Perez is veel beter dan men hier denkt. Ik ben daar van overtuigd. Of mogelijk is het was. We weten nooit of dat jaartje aan de kant roest heeft veroorzaakt.

      • + 2
      • 26 aug 2025 - 20:36
    • snailer

      Posts: 29.337

      350 km/uur...

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 20:37
    • MustFeed

      Posts: 10.085

      Mooie aanvulling @snailer.

      Wat je schrijft over Perez komt ook overeen met de perceptie die de meeste mensen hadden van Perez eind 2020. Sterker nog, degenen die nu de grootste critici zijn van Perez zijn veelal degenen die in 2020 nog aan het roeptoeteren waren dat Perez het Verstappen heel moeilijk zou gaan maken.

      Het is gewoon heel lastig om coureurs naast Verstappen te beoordelen. Dat kunnen we misschien maar beter niet doen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 21:14
    • snailer

      Posts: 29.337

      En over dat gezeur dat de auto op Verstappen is gebouwd. Ik kan iedereen aanraden de Italian GP (Monza) terug te kijken. Ferrari had een speciale vleugel en Sainz hield heel lang Verstappen achter zich. Specifiek zou men moeten kijken naar Parabolica. De reden was heel simpel. Volle onderstuur door Parabolica. Dat was de reden dat Sainz lange tijd Verstappen achter zich hield.

      Iedereen weet dat Verstappen een pointy auto wil.

      • + 1
      • 26 aug 2025 - 22:46

show sidebar
