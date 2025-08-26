Twijfel over Perez: Cadillac zocht contact met Red Bull

Het team van Cadillac presenteerde vandaag Sergio Perez en Valtteri Bottas als coureurs voor 2026. Ze maken allebei hun comeback, en voor Perez is dit de kans om sportieve revanche te nemen. Cadillac had echter wel wat vraagtekens, en ze namen contact op met Red Bull.

Red Bull nam eind vorig jaar afscheid van Perez. Na vier seizoenen naast Max Verstappen maakte Perez een slechte indruk, en werd er besloten om hem te vervangen door Liam Lawson. Perez trok zich terug in zijn thuisland Mexico, en verscheen amper in de media. Hij liet zijn gezicht ook niet zien in de paddock, waardoor er wat twijfel over hem bestond.

Bestond er twijfel?

Ook bij Cadillac waren er eerst een paar vraagtekens, zo verklaart Dan Towriss, de CEO van teameigenaar TWG Motorsports. Bij een persmoment legde Towriss dit uit: "Er waren veel gesprekken over het gat, want hij is er een heel jaar uit geweest. Als je kijkt naar Valtteri, dan is hij elk weekend op de baan."

"Het was voor ons belangrijk om te weten waar Sergio Perez stond met zijn wens om terug te keren in de Formule 1. We keken ook naar zijn geloof in ons project van het team van Cadillac. We hadden niet blijer kunnen zijn met zijn reactie."

Perez nam twijfel weg

Towriss stelt dat Perez hen elke keer overrompelde: "Bij onze ontmoetingen verbaasde hij ons elke keer. Als je zei dat je wat vragen had, dat we sceptisch waren over sommige dingen, dan beantwoordde hij die vragen en slaagde hij met vlag en wimpel voor onze tests. We waren heel erg blij om hem te kunnen selecteren."

Contact met Red Bull

Bij Cadillac wisten ze ook wel dat het laatste seizoen van Perez niet heel goed was: "Red Bull was waarschijnlijk het meest complexe scenario. Dat was een interessant verhaal om te volgen. Het is een team dat eigenlijk om één coureur is gebouwd, terwijl ze er twee hebben. Het is duidelijk dat er vanuit dat oogpunt geen coureur is geweest die het goed heeft gedaan om het tweede zitje."

"We hebben dus de tijd genomen om met veel mensen bij Red Bull te praten en informatie in te winnen. Het proces was dus langdurig en zeer grondig. En nogmaals, ik denk dat we na alles te hebben bekeken een goed gevoel hebben bij Checo."