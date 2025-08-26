Het team van Cadillac heeft hun line-up voor hun debuutseizoen in de Formule 1 gepresenteerd. Zoals verwacht gaat het om de ervaren coureurs Sergio Perez en Valtteri Bottas, die volgend jaar allebei hun comeback maken in de koningsklasse van de autosport.

In de afgelopen weken gonsde het al van de geruchten over de komst van Perez en Bottas naar de nieuwe renstal van Cadillac. De Amerikanen debuteren in 2026 in de Formule 1, en ze hebben nu gekozen voor ervaring. Bottas en Perez verloren allebei hun zitje aan het einde van 2024, en stonden allebei aan de zijlijn. Perez liet zijn gezicht niet zien in de paddock, terwijl Bottas de derde coureur van Mercedes is.

Opvallende aankondiging

In een spectaculaire video op sociale media werd de komst van de twee ervaren coureurs wereldkundig gemaakt. In de video is te zien hoe twee geheimzinnige coureurs een missie ontvangen en getooid met zwarte helmen naar een 'opdrachtgever' lopen. Eenmaal aangekomen blijkt dat het gaat om acteur Keanu Reeves, waarna Perez en Bottas zichzelf onthullen. De keuze voor Reeves is niet bijzonder, aangezien hij een documentaire maakt over het team.

Perez en Bottas maken hiermee allebei hun comeback in de koningsklasse van de autosport. Bij Cadillac treffen ze een team met veel ervaren mensen, al is de Formule 1 wel nieuw voor de Amerikaanse renstal. Ze zullen volgend jaar gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari, en General Motors hoopt over een paar jaren zelf de motoren te kunnen leveren.

Ambitieuze plannen

Cadillac zal gaan werken vanuit drie hubs. Ze hebben twee fabrieken in de Verenigde Staten in Fishers en Charlotte. In Europa hebben ze een fabriek geopend nabij het circuit van Silverstone. Met Bottas en Perez halen ze twee ervaren en commercieel aantrekkelijke coureurs in huis. Beide hebben al meerdere races gewonnen, en volgens de geruchten hebben ze meerjarige deals getekend.