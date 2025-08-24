user icon
James Vowles prijst transformatie van Alex Albon bij Williams

  Gepubliceerd op 24 aug 2025 15:44
  10
  Door: Jesse Jansen

Alex Albon is volgens James Vowles een compleet andere persoon geworden. Hij rijdt sinds 2022 voor Williams. De Williams-teambaas is wel te spreken over de verandering van Alex Albon.

Albon is niet meer te vergelijken met de Albon die ooit naast Max Verstappen zat. De Thai is positief veranderd volgens Vowles. Hij laat tegenover Motorsportweek de veranderingen van Albon weten. 

Verandering van Albon

"Ik zou zeggen dat Alex in 2023 een enorme stap heeft gezet en daarna ieder jaar verder is gegroeid. Dat is mijn indruk van hem", verklaart James Vowles tegenover Motorsportweek. Vowles zegt dat Albon zijn basis er altijd al was, maar het nu heeft verbeterd. 

"Onze eerste taak is ervoor zorgen dat we hem een auto geven waarmee hij resultaten kan behalen. Dat is iets wat we volgens mij dit jaar voor het eerst hebben gedaan. Ik kan geen race of kwalificatie noemen waarin hij niet deed wat nodig was."

'Hij maakt nauwelijks een fout'

"En zelfs wanneer het tegenzit, blijft hij mentaal zo ongelooflijk sterk", aldus de Brit. Albon laat volgens Vowles nauwelijks steken vallen en maakt nooit een fout. De Brit is dan ook enorm onder de indruk van zijn coureur.  "Als je hem vandaag naast Max zet, is hij een compleet ander beest dan toen. Dat is wat ik hiermee bedoel", zegt de Britse teambaas. "Zijn piekniveau is misschien niet heel veel veranderd. Maar het vermogen om dat constant te halen, dat is waar hij nu echt in uitblinkt."

Veel mensen dachten dat de carrière van Alex Albon afgelopen was nadat hij weg moest bij Red Bull Racing. Niets is minder waar en Alex Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. De Thai heeft meer dan drie keer zoveel punten gescoord als teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard is sinds dit seizoen nieuw bij Williams. 

F1 Nieuws Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (10)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 294
  • Podiums 2
  • Grand Prix 119
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
