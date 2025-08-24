James Vowles prijst transformatie van Alex Albon bij Williams

Alex Albon is volgens James Vowles een compleet andere persoon geworden. Hij rijdt sinds 2022 voor Williams. De Williams-teambaas is wel te spreken over de verandering van Alex Albon.

Albon is niet meer te vergelijken met de Albon die ooit naast Max Verstappen zat. De Thai is positief veranderd volgens Vowles. Hij laat tegenover Motorsportweek de veranderingen van Albon weten.

Verandering van Albon

"Ik zou zeggen dat Alex in 2023 een enorme stap heeft gezet en daarna ieder jaar verder is gegroeid. Dat is mijn indruk van hem", verklaart James Vowles tegenover Motorsportweek. Vowles zegt dat Albon zijn basis er altijd al was, maar het nu heeft verbeterd.

"Onze eerste taak is ervoor zorgen dat we hem een auto geven waarmee hij resultaten kan behalen. Dat is iets wat we volgens mij dit jaar voor het eerst hebben gedaan. Ik kan geen race of kwalificatie noemen waarin hij niet deed wat nodig was."

'Hij maakt nauwelijks een fout'

"En zelfs wanneer het tegenzit, blijft hij mentaal zo ongelooflijk sterk", aldus de Brit. Albon laat volgens Vowles nauwelijks steken vallen en maakt nooit een fout. De Brit is dan ook enorm onder de indruk van zijn coureur. "Als je hem vandaag naast Max zet, is hij een compleet ander beest dan toen. Dat is wat ik hiermee bedoel", zegt de Britse teambaas. "Zijn piekniveau is misschien niet heel veel veranderd. Maar het vermogen om dat constant te halen, dat is waar hij nu echt in uitblinkt."

Veel mensen dachten dat de carrière van Alex Albon afgelopen was nadat hij weg moest bij Red Bull Racing. Niets is minder waar en Alex Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. De Thai heeft meer dan drie keer zoveel punten gescoord als teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard is sinds dit seizoen nieuw bij Williams.