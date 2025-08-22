user icon
Carlos Sainz prijst Williams: "Enorme vooruitgang in korte tijd"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 13:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz is blij met het succes van Williams. Het team is erg gegroeid in het afgelopen jaar. Williams is van onderaan de grid naar bovenaan de middenmoot gegaan in een jaar tijd. Volgens de Spanjaard is dat een erg knappe prestatie. 

Carlos Sainz heeft beschreven hoe hij denkt dat de Williams is verbeterd. Hij is nieuw bij het team, maar heeft wel eens tegen het team gereden. Na vier jaar Ferrari is de Spanjaard naar Williams verkast. Hij werd vervangen door Lewis Hamilton

Belangrijke punten

Sainz wijst de belangrijke punten aan die de Williams-auto succesvol maken, zo meldt PlanetF1: "Als team is het een succesvol jaar om vijfde te worden in het kampioenschap en enorme vooruitgang te boeken", zei hij. "Het zou de positieve richting van het team laten zien, het toenemende momentum in '26 met alle grote veranderingen die gaande zijn, en alles waar we in '26 in investeren.

"Voor mij is het belangrijk dat, ook al neem ik de tijd om me aan te passen aan een team en de auto – ik denk niet dat ik de tijd heb genomen om me aan te passen aan de auto, ik denk dat ik meteen al vrij snel was. Het gaat erom resultaten te behalen en dingen voor elkaar te krijgen. Dat is al sinds het begin van het jaar een strijd."

Opbouwen

Dat Williams bezig is om het team weer naar boven te trekken, is duidelijk. In 2023 werd teambaas James Vowles aangetrokken en dit jaar zijn Carlos Sainz en grote sponsor Atlassian bij het team ingetrokken. Williams hoopt terug te kunnen keren naar zijn hoogtijddagen uit de jaren '80 en '90. Toen behaalde het team in totaal negen wereldkampioenschappen.

"Ik denk dat iedereen het gevoel kon krijgen dat het middenveld dichterbij kwam, nadat we begin dit jaar nog zo'n grote marge hadden", aldus Sainz. "Het waren niet alleen de resultaten, maar ook de concurrentie werd een stuk moeilijker", merkte hij op. "De sterke start geeft ons hopelijk zeker wat marge. Het was een belangrijk onderdeel van het seizoen", voegde Sarinz eraan toe. "Ik denk dat we wat punten en resultaten misten, en het middenveld kwam steeds dichterbij, maar ik denk dat wij het team waren met de meeste punten van het middenveld."

Reacties (2)

  • HarryLam

    Posts: 4.819

    Totaal onsamenhangend onzin verhaal weer.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 13:58
    • Pietje Bell

      Posts: 30.533

      Dan moet je bij Sainz zijn, want de Nederlandse vertaling van wat hij gezegd heeft bij Planet F1 klopt.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 14:43

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

