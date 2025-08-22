Carlos Sainz prijst Williams: "Enorme vooruitgang in korte tijd"

Carlos Sainz is blij met het succes van Williams. Het team is erg gegroeid in het afgelopen jaar. Williams is van onderaan de grid naar bovenaan de middenmoot gegaan in een jaar tijd. Volgens de Spanjaard is dat een erg knappe prestatie.

Carlos Sainz heeft beschreven hoe hij denkt dat de Williams is verbeterd. Hij is nieuw bij het team, maar heeft wel eens tegen het team gereden. Na vier jaar Ferrari is de Spanjaard naar Williams verkast. Hij werd vervangen door Lewis Hamilton.

Belangrijke punten

Sainz wijst de belangrijke punten aan die de Williams-auto succesvol maken, zo meldt PlanetF1: "Als team is het een succesvol jaar om vijfde te worden in het kampioenschap en enorme vooruitgang te boeken", zei hij. "Het zou de positieve richting van het team laten zien, het toenemende momentum in '26 met alle grote veranderingen die gaande zijn, en alles waar we in '26 in investeren.

"Voor mij is het belangrijk dat, ook al neem ik de tijd om me aan te passen aan een team en de auto – ik denk niet dat ik de tijd heb genomen om me aan te passen aan de auto, ik denk dat ik meteen al vrij snel was. Het gaat erom resultaten te behalen en dingen voor elkaar te krijgen. Dat is al sinds het begin van het jaar een strijd."

Opbouwen

Dat Williams bezig is om het team weer naar boven te trekken, is duidelijk. In 2023 werd teambaas James Vowles aangetrokken en dit jaar zijn Carlos Sainz en grote sponsor Atlassian bij het team ingetrokken. Williams hoopt terug te kunnen keren naar zijn hoogtijddagen uit de jaren '80 en '90. Toen behaalde het team in totaal negen wereldkampioenschappen.

"Ik denk dat iedereen het gevoel kon krijgen dat het middenveld dichterbij kwam, nadat we begin dit jaar nog zo'n grote marge hadden", aldus Sainz. "Het waren niet alleen de resultaten, maar ook de concurrentie werd een stuk moeilijker", merkte hij op. "De sterke start geeft ons hopelijk zeker wat marge. Het was een belangrijk onderdeel van het seizoen", voegde Sarinz eraan toe. "Ik denk dat we wat punten en resultaten misten, en het middenveld kwam steeds dichterbij, maar ik denk dat wij het team waren met de meeste punten van het middenveld."