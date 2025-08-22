Alex Albon gebruikte teamgenoot: "Het gaf mij positieve energie"

Williams is erg gegroeid dit jaar. Het team stond vorig seizoen na veertien races maar negende met vier punten. Dit jaar staat het team na veertien races vijfde met 70 punten. Deze verbeteringen zijn serieus en Alex Albon weet wel hoe dat komt.

Niet alleen de prestaties van het gehele team van Williams, maar ook de prestaties van Albon zijn erg verbeterd. De Thai staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. Dat betekent dat Albon goed is voor meer dan de helft van de Williams-punten.

Nieuwe teamgenoot

Het begon allemaal in 2024. Williams bevestigde de komst van Carlos Sainz voor 2025. De Spanjaard reed op dat moment in de Ferrari en was een serieuze aanwinst. Het zou een lastige taak worden voor Albon, die het eerst tegen Nicholas Latifi, Logan Sargeant en Franco Colapinto moest opnemen.

"Wat betreft mijn eigen prestaties mag ik niet klagen. Ik heb het gevoel dat ik solide weekenden heb kunnen hebben en er is geen een weekend echt desastreus verlopen. Er waren altijd positieve pieken. Ik ben nogal introvert als het gaat om hoe ik mijn eigen prestaties beoordeel. Ik heb het gevoel dat ik gewoon mijn werk heb gedaan en dat goed heb uitgevoerd. Het team heeft me een geweldige auto gegeven en ik heb vijfde en zesde plaatsen kunnen halen, resultaten die opvallen", zo zegt Albon tegenover Motorsport.com.

Grote verbetering

"Er zijn zoals elk jaar kleine verbeteringen geweest, maar ik ben tot nu toe dit jaar trots op mezelf. Ik denk dat ik erg consistent ben geweest. Ik heb het gevoel dat we vrij rustig te werk zijn gegaan, geen fouten hebben gemaakt, solide weekenden hebben gehad en onze kansen hebben benut, of het nu met strategie of omstandigheden was. We zijn gewoon heel solide geweest."

Albon vindt het niet erg dat Sainz zoveel aandacht kreeg bij Williams: "Het is denk ik onvermijdelijk. Iemand met de ervaring en snelheid van Carlos was een geweldige aanwinst voor het team en natuurlijk werd hij meteen een referentiepunt voor mij."