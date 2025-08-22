Alex Albon gebruikte teamgenoot: "Het gaf mij positieve energie"

Williams is erg gegroeid dit jaar. Het team stond vorig seizoen na veertien races maar negende met vier punten. Dit jaar staat het team na veertien races vijfde met 70 punten. Deze verbeteringen zijn serieus en Alex Albon weet wel hoe dat komt.
Niet alleen de prestaties van het gehele team van Williams, maar ook de prestaties van Albon zijn erg verbeterd. De Thai staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. Dat betekent dat Albon goed is voor meer dan de helft van de Williams-punten.
Nieuwe teamgenoot
Het begon allemaal in 2024. Williams bevestigde de komst van Carlos Sainz voor 2025. De Spanjaard reed op dat moment in de Ferrari en was een serieuze aanwinst. Het zou een lastige taak worden voor Albon, die het eerst tegen Nicholas Latifi, Logan Sargeant en Franco Colapinto moest opnemen.
"Wat betreft mijn eigen prestaties mag ik niet klagen. Ik heb het gevoel dat ik solide weekenden heb kunnen hebben en er is geen een weekend echt desastreus verlopen. Er waren altijd positieve pieken. Ik ben nogal introvert als het gaat om hoe ik mijn eigen prestaties beoordeel. Ik heb het gevoel dat ik gewoon mijn werk heb gedaan en dat goed heb uitgevoerd. Het team heeft me een geweldige auto gegeven en ik heb vijfde en zesde plaatsen kunnen halen, resultaten die opvallen", zo zegt Albon tegenover Motorsport.com.
Grote verbetering
"Er zijn zoals elk jaar kleine verbeteringen geweest, maar ik ben tot nu toe dit jaar trots op mezelf. Ik denk dat ik erg consistent ben geweest. Ik heb het gevoel dat we vrij rustig te werk zijn gegaan, geen fouten hebben gemaakt, solide weekenden hebben gehad en onze kansen hebben benut, of het nu met strategie of omstandigheden was. We zijn gewoon heel solide geweest."
Albon vindt het niet erg dat Sainz zoveel aandacht kreeg bij Williams: "Het is denk ik onvermijdelijk. Iemand met de ervaring en snelheid van Carlos was een geweldige aanwinst voor het team en natuurlijk werd hij meteen een referentiepunt voor mij."
"De Thai staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. Dat betekent dat Albon goed is voor meer dan de helft van de Williams-punten.'
Correctie: Albon heeft [b] ruim drie keer zoveel /b] punten als Sainz!
(54 punten versus 16 punten)
* Correctie: Albon heeft ruim drie keer zoveel punten als Sainz!
Vervolg Albon…
“Dan is het aan de coureur om te bedenken: ‘Hoe ga ik met die energie om?’ Je kunt het positief of negatief opvatten.
Ik geloof dat ik het positief heb opgevat en ik heb het altijd geweldig gevonden dat Carlos bij het team kwam”, vervolgde Albon.
“Voor mij was hij een geweldige maatstaf, omdat ik me soms bijna in diskrediet gebracht voelde door de teamgenoten die ik eerder had. Ik denk dat Logan, Franco en Nicholas op momenten sterke coureurs zijn geweest in hun loopbaan bij Williams, maar het was goed om iemand als Carlos te hebben, die net een sterk jaar bij Ferrari achter de rug had.”
Veel energie en geruststelling door GP Australië
Onder leiding van teambaas James Vowles ligt de focus van Williams al enige tijd op 2026 en de daaropvolgende jaren. Die focus gaf wel de kans om diverse ontwikkelingsprocessen te verbeteren, wat het team in staat stelde om een vliegende start te beleven in 2025.
“We zijn het jaar duidelijk op een heel goede manier begonnen”, aldus Albon, die drie keer in de top-vijf eindigde als onderdeel van negen puntenfinishes in de Grands Prix en zo Williams ten tijde van de zomerstop aan een vijfde plaats bij de constructeurs hielp.
"Die vijfde plaats in de seizoensopener in Australië zorgde voor veel energie, maar stelde ook iedereen gerust: 'Oké, we kunnen dit, we hebben een goede auto.’
We zagen tijdens de wintertests in Bahrein dat we een goede auto hadden en Melbourne bevestigde dat. Daarna konden we gewoon aan ons seizoen beginnen.
En het is geen seizoen geweest zoals andere, waarin we risico's moesten nemen en andere dingen moesten doen op het gebied van strategie om punten te halen. Zolang we het netjes houden en goed werk leveren, ook in de kwalificaties, komt het de rest van het jaar wel goed." (MS)
(graag gedaan!)