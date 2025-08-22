user icon
icon

Alex Albon gebruikte teamgenoot: "Het gaf mij positieve energie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alex Albon gebruikte teamgenoot: "Het gaf mij positieve energie"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 12:09
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Williams is erg gegroeid dit jaar. Het team stond vorig seizoen na veertien races maar negende met vier punten. Dit jaar staat het team na veertien races vijfde met 70 punten. Deze verbeteringen zijn serieus en Alex Albon weet wel hoe dat komt. 

Niet alleen de prestaties van het gehele team van Williams, maar ook de prestaties van Albon zijn erg verbeterd. De Thai staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. Dat betekent dat Albon goed is voor meer dan de helft van de Williams-punten. 

Meer over Alexander Albon Albon over vergelijking teamgenoot: "Ik heb altijd sterk gepresteerd"

Albon over vergelijking teamgenoot: "Ik heb altijd sterk gepresteerd"

20 aug
 Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"

Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"

17 aug

Nieuwe teamgenoot

Het begon allemaal in 2024. Williams bevestigde de komst van Carlos Sainz voor 2025. De Spanjaard reed op dat moment in de Ferrari en was een serieuze aanwinst. Het zou een lastige taak worden voor Albon, die het eerst tegen Nicholas Latifi, Logan Sargeant en Franco Colapinto moest opnemen.

"Wat betreft mijn eigen prestaties mag ik niet klagen. Ik heb het gevoel dat ik solide weekenden heb kunnen hebben en er is geen een weekend echt desastreus verlopen. Er waren altijd positieve pieken. Ik ben nogal introvert als het gaat om hoe ik mijn eigen prestaties beoordeel. Ik heb het gevoel dat ik gewoon mijn werk heb gedaan en dat goed heb uitgevoerd. Het team heeft me een geweldige auto gegeven en ik heb vijfde en zesde plaatsen kunnen halen, resultaten die opvallen", zo zegt Albon tegenover Motorsport.com.

Grote verbetering

"Er zijn zoals elk jaar kleine verbeteringen geweest, maar ik ben tot nu toe dit jaar trots op mezelf. Ik denk dat ik erg consistent ben geweest. Ik heb het gevoel dat we vrij rustig te werk zijn gegaan, geen fouten hebben gemaakt, solide weekenden hebben gehad en onze kansen hebben benut, of het nu met strategie of omstandigheden was. We zijn gewoon heel solide geweest."

Albon vindt het niet erg dat Sainz zoveel aandacht kreeg bij Williams: "Het is denk ik onvermijdelijk. Iemand met de ervaring en snelheid van Carlos was een geweldige aanwinst voor het team en natuurlijk werd hij meteen een referentiepunt voor mij."

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.280

    "De Thai staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. Dat betekent dat Albon goed is voor meer dan de helft van de Williams-punten.'

    Correctie: Albon heeft [b] ruim drie keer zoveel /b] punten als Sainz!

    (54 punten versus 16 punten)

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 12:45
    • Larry Perkins

      Posts: 59.280

      * Correctie: Albon heeft ruim drie keer zoveel punten als Sainz!

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 12:46
  • Larry Perkins

    Posts: 59.280

    Vervolg Albon…

    “Dan is het aan de coureur om te bedenken: ‘Hoe ga ik met die energie om?’ Je kunt het positief of negatief opvatten.
    Ik geloof dat ik het positief heb opgevat en ik heb het altijd geweldig gevonden dat Carlos bij het team kwam”, vervolgde Albon.
    “Voor mij was hij een geweldige maatstaf, omdat ik me soms bijna in diskrediet gebracht voelde door de teamgenoten die ik eerder had. Ik denk dat Logan, Franco en Nicholas op momenten sterke coureurs zijn geweest in hun loopbaan bij Williams, maar het was goed om iemand als Carlos te hebben, die net een sterk jaar bij Ferrari achter de rug had.”

    Veel energie en geruststelling door GP Australië
    Onder leiding van teambaas James Vowles ligt de focus van Williams al enige tijd op 2026 en de daaropvolgende jaren. Die focus gaf wel de kans om diverse ontwikkelingsprocessen te verbeteren, wat het team in staat stelde om een vliegende start te beleven in 2025.
    “We zijn het jaar duidelijk op een heel goede manier begonnen”, aldus Albon, die drie keer in de top-vijf eindigde als onderdeel van negen puntenfinishes in de Grands Prix en zo Williams ten tijde van de zomerstop aan een vijfde plaats bij de constructeurs hielp.

    "Die vijfde plaats in de seizoensopener in Australië zorgde voor veel energie, maar stelde ook iedereen gerust: 'Oké, we kunnen dit, we hebben een goede auto.’
    We zagen tijdens de wintertests in Bahrein dat we een goede auto hadden en Melbourne bevestigde dat. Daarna konden we gewoon aan ons seizoen beginnen.
    En het is geen seizoen geweest zoals andere, waarin we risico's moesten nemen en andere dingen moesten doen op het gebied van strategie om punten te halen. Zolang we het netjes houden en goed werk leveren, ook in de kwalificaties, komt het de rest van het jaar wel goed." (MS)

    (graag gedaan!)

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 12:59

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 222
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (30)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar